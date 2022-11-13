 6 قتلى جراء تصادم طائرتين عسكريتين خلال عرض في تكساس الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.11.2022

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6 قتلى جراء تصادم طائرتين عسكريتين خلال عرض في تكساس الأمريكية

قال مسؤولون اتحاديون إن طائرتين عسكريتين تعودان لفترة الحرب العالمية الثانية اصطدمتا وتحطمتا على الأرض خلال عرض جوي في مدينة دالاس، بولاية تكساس الأمريكية. وأسفر الحادث عن وقوع ستة قتلى.

اصطدام طائرتين عسكريتين خلال عرض جوي في ولاية تكساس الأمريكية

تحطم طائرتين عسكريتين تعودان لفترة الحرب العالمية الثانية بعد اصطدامهما خلال عرض جوي في ولاية تكساس الأمريكية.

لقي ستة أشخاص مصرعهم في تصادم طائرتين من الحرب العالمية الثانية خلال عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، حسبما أعلن قاض نقلا عن طبيب شرعي. واصطدمت الطائرتان أمس السبت (13 نوفمبر/ تشرين الأول 2022) في دالاس، حسبما أعلنت السلطات الأميركية.

وقالت هيئة تنظيم الطيران في بيان إن قاذفة من طراز بوينغ بي-17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينغ كوبرا اصطدمتا حوالي الساعة 13:20 (19:20 بتوقيت غرينتش).

وحمّل شهود مقاطع فيديو للواقعة، ظهر في أحدها سقوط إحدى الطائرتين على الأرض. وتحدّث مطار "دالاس التنفيذي" على تويتر عن وقوع "حادث" خلال عرض لطائرات عسكريّة تعود إلى أربعينات القرن الماضي، نُظّم في إطار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Porträtfoto von Robert Capa im Alter von 40 Jahren (Imago/United Archives International)

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