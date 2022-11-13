6 قتلى جراء تصادم طائرتين عسكريتين خلال عرض في تكساس الأمريكية

لقي ستة أشخاص مصرعهم في تصادم طائرتين من الحرب العالمية الثانية خلال عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، حسبما أعلن قاض نقلا عن طبيب شرعي. واصطدمت الطائرتان أمس السبت (13 نوفمبر/ تشرين الأول 2022) في دالاس، حسبما أعلنت السلطات الأميركية.

وقالت هيئة تنظيم الطيران في بيان إن قاذفة من طراز بوينغ بي-17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينغ كوبرا اصطدمتا حوالي الساعة 13:20 (19:20 بتوقيت غرينتش).

وحمّل شهود مقاطع فيديو للواقعة، ظهر في أحدها سقوط إحدى الطائرتين على الأرض. وتحدّث مطار "دالاس التنفيذي" على تويتر عن وقوع "حادث" خلال عرض لطائرات عسكريّة تعود إلى أربعينات القرن الماضي، نُظّم في إطار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)