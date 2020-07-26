 6 سنوات على هجوم ″داعش″.. كابوس لا ينتهي لأطفال الإيزيديين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.08.2020

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سياسة واقتصاد

6 سنوات على هجوم "داعش".. كابوس لا ينتهي لأطفال الإيزيديين

تم تحريرهم، بيد أنهم ما زالوا تحت تأثير الصدمة النفسية. إنهم "أطفال الإيزيديين"، الذين اختطفهم تنظيم "داعش" وأساء معاملتهم ولقنهم أيدولوجيته المسمومة. تقرير لمنظمة العفو الدولية يلقي الضوء على أوضاعهم اليوم.

صورة من الأرشيف لنساء إيزيديات فررن مع أطفالهن من هجمات تنظيم داعش في أغسطس/ آب 2014

في الثالث من آب/ أغسطس عام 2014 بدأت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم على جبال سنجار فاختطفوا 7000 امرأة وطفل، وقُتل ما يقارب 10000 إيزيدي وإيزيدية ودفنوا في مقابر جماعية.

لم تنتهِ المأساة، على الأقل في رؤوس من وقعت الفأس عليهم: 2000 طفل إيزيدي عادوا إلى أهلهم بعد تحريرهم من براثن "الدولة الإسلامية" (داعش). واليوم يُترك هؤلاء وحدهم بلا معين يعانون من تداعيات ما عاشوه من إذلال واغتصاب وغسل دماغ. تلك خلاصة تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر قبيل الذكرى السادسة للإبادة الجماعية للإيزيديين على يد التنظيم الإرهابي.

"صور سبي النساء والإعدامات الجماعية جعلتنا نركز النظر على الكبار، ونسينا الصغار أو نظرنا إلى وضعهم كأمر ثانوي"، يقول الأستاذ الجامعي جان إلهان كيزلهان، المولود في عام 1966 في عائلة إيزيدية-كردية في تركيا.

"هناك نقص في المعالجين النفسيين والأطباء والعاملين في الخدمة الاجتماعية في شمال العراق لعلاج ذلك العدد الكبير من الضحايا"، يقول جان لـ DW.

ويتضح من دارسة شارك جان في إعدادها حاجة الأطفال الماسة للمساعدة. وتستند الدراسة على مقابلات مع عشرات الفتيات والفتيان ممن أجبروا على القتال في صفوف التنظيم أو عذبوا واستغلوا على يديه.

جان إلهان كيزلهان، أستاذ جامعي ولد لعائلة إيزيدية-كردية في تركيا.

جان إلهان كيزلهان: صور سبي النساء والإعدامات الجماعية جعلتنا ننسى الصغار.

سُبيت مرات لا تحصى

عاشت رندا، ذات الـ 14 ربيعاً، تحت نير التنظيم خمس سنوات. بيعت كسبية عدة مرات، وفي النهاية وقعت في براثن رجل أجبرها على الزواج منه. بعد تحريرها على يد القوات الكردية في معركة الباغوز لم ترغب في البداية بالرجوع لبيت أهلها. "داوم التنظيم على القول لنا أنه سيعيدنا إليه في حال عودتنا لعائلاتنا، بدعوى أننا مسلمين".
السلطات المحلية في دهوك في شمال العراق أكدت في شباط/ فبراير 2020 أن هناك 1041 فتاة إيزيدية حررت من تنظيم "داعش". الكثير منهن عانين من العنف الجنسي بأبشع صوره كحال رندا.

تلك الفتيات "مكسورات نفسياً في دواخلهن، ما يجعلهن خائفات من أي اتصال مع الرجال-حتى مع آبائهن وإخوتهن من الذكور"، يشرح جان إلهان كيزلهان، الذي أشرف على تدريب كوادر المعالجين النفسيين في شمال العراق.

عائلات مقاتلي داعش في الباغوز بسوريا (مارس/ آذار 2019)

في مارس/ آذار 2019 استسلم أنصار داعش في الباغوز السورية وكانت هناك إيزيديات مختطفات.

"قاتلت لأعيش"

مختارات

رغم هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال ومقتل أغلب أعضائه، إلا أن الكثيرات من "الداعشيات" المعتقلات في مخيم الهول بسوريا لا تظهر عليهن علامات الندم، بل تحاول بعضهن تنشئة أطفالهن كـ "قنابل موقوتة".

بعد تعرض نساء وفتيات إيزيديات للسبي والاغتصاب والتعذيب على يد "داعش"، تصدى أخصائي نفسي ألماني، ذو أصول إيزيدية، لمهمة علاجهن وإعادة تأهيلهن. من يكون ذلك الرجل؟ وكيف أدى مهمته؟ وما الحمل الذي ينهض به الآن بشمال العراق؟

حال الفتيان لم يكن أفضل من الفتيات. فقد تم تجنيد ما يقارب من نصفهم في صفوف التنظيم. وفي تقرير منظمة العفو نقرأ ما حدث مع ساهر، الذي يقول إنه تعرض للضرب المستمر بالأسلاك البلاستيكية والعصي، وإنه عانى من الجوع والعطش وغيرهما من أشكال سوء المعاملة. تم تدريبه على السلاح وأجبر على القتال تحت تهديد الموت: "قاتلت لأعيش"، يقتبس التقرير عن الفتى.

بعد تحريره لم تقدم له أي جهة المساعدة. ويتمنى لو يتلقى علاجا نفسيا عاجلا: "ما أبحث عنه هو شخص ما يعتني بي ويساعدنا، بيد أني لم أعثر على ما أريد"، يقول الفتى ساهر ويتمنى أن تمد يد العون أيضاً لغيره من الضحايا الأحياء.

تعرض الكثير من الفتيان المقاتلين في صفوف "داعش" من الإيزيديين إلى الإصابات. ووثق التقرير حالات مقطوعة اليد أو الرجل أو أخرى فيها بقايا شظايا حربية.

"بينما يتراجع كابوس الماضي في خلفية المشهد، تبقى حاجة الأطفال للعون كبيرة. يتوجب في السنوات القادمة جعل الأولوية للصحة النفسية لأولئك الأطفال، إذا ما أريد لهم الاندماج مجدداً في عائلاتهم ومجتمعاتهم"، تقول مات ويلس نائبة رئيس قسم الأزمات في منظمة العفو الدولية.

قدم التقرير توصيات للسلطات العراقية والكردية والمجتمع الدولي. تلخصت أهمها في دعم التعليم وإصدار بطاقات هوية شخصية وقبول الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب في المجتمع الإيزيدي.

وماذا عن العدالة؟

لم يفت التقرير ضرورة العمل على الناحية القانونية. "بلا عدالة لن يحدث أي تقدم"، يقول ساهر. وتؤكد الإيزيدية دوزين تيكال على أن العدالة هي "بلسم الأرواح المعذبة، إذا جاز التعبير". أسست الصحفية منظمة Hawar.Help لمساعدة الضحايا في شمال العراق. على الرغم من تحريرهم يشعر الأطفال بأنهم غير أحرار "وقبل كل شيء أنهم غير محميين. نحن نتحدث عن أطفال يعيشون في مخيمات لجوء ويحدقون في مستقبل غير آمن"، تقول دوزين في تصريح لـ DW.

الإيزيدية دوزين تيكال مؤسسة منظمة Hawar.Help لمساعدة الضحايا في شمال العراق

الإيزيدية دوزين تيكال أسست منظمة Hawar.Help لمساعدة الضحايا في شمال العراق وتؤكد لـDW على أن العدالة هي "بلسم الأرواح المعذبة".

يعيش معظم الإيزديين في شمال العراق ويبلغ عددهم 350 ألف إنسان. الكثيرون منهم لا يشعرون بالثقة بالنفس للعودة إلى موطن مأساتهم: جبال سنجار. في ساعات الصباح الباكر من الثالث من آب/أغسطس عام 2014 هاجم آلاف من عناصر التنظيم الإرهابي المنطقة. ويعتبر الدواعشُ الإيزيديين غير مؤمنين وعباد الشيطان.

بعد الهجوم فصل الرجال والفتيات فوق الثانية عشرة من أعمارهم عن النساء واختطفت 7000 امرأة وطفل. وقتل ما يقارب 10000 إيزيدي وإيزيدية ودفنوا في مقابر جماعية.

مشاهدة الفيديو 01:47

برنامج لتأهيل أطفال الإيزيدية المحررين من تنظيم "داعش"

عودة محفوفة بالمخاطر

نظراً للوضع الأمني الخطر في جبال سنجار يرتعد الكثير من الإيزيدين من فكرة العودة. ليس التنظيم هو وحده النشط هناك، بل وإلى جانب القوات الكردية والميلشيات الشيعية هناك الجيش التركي. في نهاية حزيران/ يونيو الماضي هاجمت أنقرة جبال سنجار بالطائرات. "قبل الهجوم بيوم قررت 150 عائلة العودة. الجميع كانوا سعداء لبناء مستقبل جديد هناك. بعدها بيوم تغير كل شيء"، يتذكر جان إليهان كيزليهان.

الناشطة دوزين تيكال تتمنى إنشاء منطقة حظر جوي من قبل الأمم المتحدة. "نحن بحاجة لمنطقة خاصة محمية للإيزيديين وإعادة الإعمار".

ويدور الأمر حول بوارق الأمل في الكفاح ضد آثار الصدمة النفسية.

ماتياس فون هاين/خ.س

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


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