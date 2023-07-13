5 نصائح للتغلب على التسويف

كوب27.. مطالبات بإنهاء "عصر استعمار الوقود الأحفوري" في أفريقيا

أكد رئيس كينيا وليام روتو أن بلدان القارة الأفريقية تتحمل عبء ظاهرة التغير المناخي أكثر من البلدان الأخرى خصوصا التي تتسبب بذلك. لكنه قال إن القارة قد تلعب دورا هاما في مكافحة الظاهرة في حالة تقديم دعم مناسب لها.