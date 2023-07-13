5 نصائح للتغلب على التسويف

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المماطلة والتأجيل والتسويف: من منا لا يعرف ذلك؟
إليكم 5 نصائح للتغلب على ذلك!
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أكد رئيس كينيا وليام روتو أن بلدان القارة الأفريقية تتحمل عبء ظاهرة التغير المناخي أكثر من البلدان الأخرى خصوصا التي تتسبب بذلك. لكنه قال إن القارة قد تلعب دورا هاما في مكافحة الظاهرة في حالة تقديم دعم مناسب لها.
كثيراً ما يتم التركيز على الصحة العضوية للإنسان وإغفال الصحة العقلية والنفسية، وهناك علامات تحذير عليك الانتباه إليها لأنها تشير إلى أن صحتك العقلية والنفسية مهددة فما هي؟
لا يكشف العمر الحقيقي للشخص إلا عن القليل بشأن الحالة الصحية والأداء الجسدي العام. لكن يوجد هناك تقييم آخر يمكن من خلاله التعرف على العمر البيولوجي؟ فهل تعرف ما هو عمرك البيولوجي؟
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