5 مدن عربية هواؤها من بين الأكثر تلوثا ولاهور الأولى عالميا

تستمر معاناة سكان مدينة لاهور الباكستانية من نوعية الهواء" الخطيرة "، حيث مازالت تحتفظ المدينة بلقب المدينة الأكثر تلوثا في العالم. فما هي المدن العربية الأكثر تلوثا اليوم..مؤشر عالمي يكشف مفاجآت!

وفقا لمؤشر " أي كيو اير" السويسري لجودة الهواء فإن الدوحة اليوم هي أكثر مدينة عربية تعاني من تلوث الهواء ضمن ترتيب المدن الأكثر تلوثًا وفقًا لمؤشر IQAir السويسري، وقد حلت ضمن الرتبة العاشرة عالميا.

أما بغداد، فقد جاءت في المرتبة 14، تليها كل من الجزائر العاصمة في المرتبة 26، ثم القاهرة في المرتبة 27، وأخيرا دبي في المرتبة 37.

وتم تصنيف هواء المدن العربية الخمسة بين "غير الصحي" للمجموعات الذين يعاون الحساسيّة، من الأشخاص والمعتدل التلوث حسب المؤشر السويسري، ولم تصنف أي مدينة من العالم العربي ضمن "ذات الهواء غير الصحي" أو تصنيفا أخطر من ذلك.

صورة تظهر تلوث الهواء في مدينة لاهور الباكستانية صورة من: K.M. Chaudary/AP Photo/picture alliance/dpa

وحسب المؤشر ذاته، فإن مستوى الجزئيات الملوثة المميتة، وهي الجزئيات الدقيقة التي تلحق ضررا بالصحة، وصل إلى 376 على الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في لاهور، وهو أعلى بواقع 2,75 مرة من المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

كما ارتفع مؤشر " ايه كيو أي" الذي يقيس مجموعة من الملوثات إلى 666 صباح اليوم، مثلما ظهر في قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم. وقد طُلِبَ من المواطنين الامتناع عن الخروج غير الضروري، وارتداء الكمامات عند الخروج لأسباب ضرورية.

وقد تلت مدينة لاهور، كل من مدينتي دلهي وكولكتا، كأكثر مدن هواءها ملوث، وتلتها في المرتبة الرابعة والخامسة كل من هانوي في الفيتنام، وداكا في البنغلاديش.

م.ب/ د ب أ

