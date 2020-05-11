5 ألمان يعترفون بمحاولة إضرام النار في مسكن عائلة غجرية

اعترف 5 ألمان بمحاولة إضرام النار في مسكن عائلة من غجر الروما في ألمانيا قبل نحو عام، بجريمتهم وطلبوا الصفح. جاء ذلك خلال نظر محكمة ولاية بادن فورتمبرغ في مدينة أولم للقضية اليوم الاثنين (11 مايو/ أيار 2020)، حيث يواجه الرجال الخمسة تهمة الشروع في القتل. ويقول نص الدعوى إنهم ألقوا شعلة نار من سيارة متحركة على مقطورة التي تقطنها العائلة (كرفان) في الرابع والعشرين من أيار/مايو من العام الماضي.
وكانت الشاحنة الموجودة في أحد المروج الخضراء في مدينة ارباخ، والتي أفلتت بالكاد من الشعلة، تقل امرأة نائمة إلى جوار ابنها الصغير(تسعة أشهر). وقال أحد المتهمين في بداية المحاكمة: "أشعر بالخجل العميق حيال هذا العمل"، وأضاف أنه ورفاقه لم يقصدوا أبدا إصابة أحد، وتابع أنه لهذا فإنه لم يلق بالشعلة على الشاحنة وإنما تعمد إلقاءها بجانبها.
وقال متهم آخر: "لقد كنا أغبياء ولم نفكر في العواقب"، وأضاف أنهم أرادوا تخويف العائلة فقط. وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض في تموز/يوليو الماضي على الرجال الخمسة الذين تراوحت أعمارهم وقت الجريمة بين 17 إلى 20 عاما، ولم تستبعد جهات التحقيق أن يكون هناك دافع عنصري وراء الجريمة.
وبسبب قواعد التباعد المرتبطة بأزمة كورونا، انعقدت المحاكمة في صالة مبنى في مدينة أولم مخصصة للحفلات والمعارض مع تطبيق شروط صارمة للسلامة. واحتج ناشطون أمام المبنى على العنصرية، وقال دانيل شتراوس، رئيس الرابطة المحلية لطائفتي غجر السينتي والروما الألمان، قبل المحاكمة إن "تنامي معاداة الغجر في ألمانيا وأوروبا يسبب لنا قلقا كبيرا".
ع.ش/أ.ح (د ب أ)
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