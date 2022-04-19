450 ألف دولار تعويضًا لأمريكي عقب مفاجأته بحفلة بعيد ميلاده

أعلنت شركة أمريكية الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2022) نيتها استئناف قرار قضائي منحَ 450 ألف دولار لموظف لديها صرفته بعيد تعرضه لنوبة هلع بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت له خلافا لإرادته.
وكان كيفن برلينغ الذي يقول إنه يعاني من اضطراب القلق، نبّه رئيسته في شركة في شركة Gravity Diagnostics إلى عدم رغبته في الاحتفال بهذا اليوم لأنه يعيد إليه ذكريات سيئة مرتبطة بطلاق والديه، بحسب وثائق قضائية.
لكن في السابع من آب/ أغسطس 2019، خلال استراحة الغداء، تمنى بعض الزملاء "عيد ميلاد سعيداً" لبرلينغ الذي وجد لافتةً رُفعت للمناسبة في غرفة استراحة الشركة الواقعة في كنتاكي. وتوجه بعدها إلى سيارته حيث تعرض لنوبة هلع وفق قوله.
في اليوم التالي، خلال اجتماع مع مديرته وزميل آخر لمناقشة سلوكه، ثارت ثائرة برلينغ عليهما بـ "لغة الجسد من خلال قبضات اليد والأسنان المشدودة والوجه الأحمر والارتجاف"، وطلب شفهيا من مديرته "التوقف عن الكلام"، بحسب محامي الشركة جون مالي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس.
وأضاف المحامي أن المديرة والموظف الآخر الحاضر في الاجتماع "كانا مرعوبين على سلامتهما الجسدية"، ما دفع الشركة إلى طرد برلينغ.
قبل الحادث، لم يتلق برلينغ أي تنبيه بشأن سلوكه.
وطعن برلينغ في قرار إقالته، ورفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة "التمييز على أساس الإعاقة"، وحصل الشهر الماضي على تعويض قدره 450 ألف دولار، بما يشمل 150 ألف دولار عن خسارة الدخل و300 ألف دولار عن الإذلال وفقدان الثقة بالنفس والمعاناة الناجمة عن قرار الطرد.
وأعلن المحامي أن الشركة التي تنفي أي تمييز وتقول إنها لم تُبلّغ قبلاً بمشاكل الموظف الصحية، تعتزم استئناف القرار.
ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب)
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
لم يكن اللاجئ السوري أنس معضماني يتوقع أن يكون قريبا من المستشارة الألمانية بهذا الشكل. فخلال زيارة ميركل إلى إحدى مراكز إيواء اللاجئين في برلين التقط أنس صورة سيلفي مع أنغيلا ميركل. صورة تكمل ألبوم أنس الذي وثق خطوات رحلته الشاقة إلى ألمانيا. لكن تلك الصورة صارت وبالا عليه، فقد انتشرت على موقع فيسبوك بشكل يربطه بتفجيرات واعتداءات إرهابية.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
تعرض بيت أنس في سوريا للقصف، ما جعله يهرب صحبة عائلته إلى مدينة سورية أخرى. ومن هناك انطلقت رحلة هربه في اتجاه أوروبا، على أمل أن تلتحق به عائلته في وقت لاحق. في البداية اتجه أنس نحو لبنان وبعدها إلى تركيا، حيث أكمل رحلة هربه إلى اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
كان أنس قريباً من الموت خلال رحلته في قارب مطاطي عبر المتوسط للعبور من تركيا إلى اليونان. فالقارب كان مكتظاً فانقلب وكاد أن يغرق.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
من اليونان انطلق أنس في رحلة استمرت خمسة أسابيع، مشياً على الأقدام، في اتجاه مقدونيا وهنغاريا ثم النمسا.وفي سبتمبر/ أيلول 2015، وصل أنس إلى ميونيخ، هدفه الأول. وبعد ذلك بقليل قرر الانتقال إلى برلين. ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في العاصمة الألمانية.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
بعد وصوله، انتظر أنس ليوم كامل أمام مكتب استقبال اللاجئين.الوضع كان صعباً، وزاده فصل الشتاء صعوبة. بعدها انتقل أنس إلى مركز اللاجئين في منطقة شبانداو، حيث التقط صورة السيلفي مع ميركل. وللفت الانتباه إلى أوضاع اللاجئين، وجد أنس في الصورة مع ميركل فرصة جيدة.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
بعد انتشار صورته مع ميركل في العديد من المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تواصلت عائلة ألمانية معه. أنس يعيش الآن منذ حوالي سنة مع هذه العائلة، التي تدعمه بشكل كبير، على حد تعبيره.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
بمساعدة عائلة مووي تمكن أنس من الحصول على مكان مناسب لتعلم اللغة الألمانية، ليبدأ بعدها تدريباً مهنياً. ولكن أمله الكبير هو أن يتم قبول طلب لجوئه، ليتمكن من جلب عائلته إلى ألمانيا.
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صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!
يأمل أنس في حياة كريمة وآمنة في ألمانيا. ولكنه يشعر بالقلق مؤخراً إزاء الموقف السلبي تجاه اللاجئين من قبل بعض الجهات. ولهذا فهو يخشى أن ينعكس ذلك سلباً على القوانين الخاصة باللاجئين في ألمانيا بشكل عام وعلى طلب لجوئه بشكل خاص.
الكاتب: كريستوف هاسلباخ