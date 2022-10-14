40 قتيلا في انفجار منجم للفحم في تركيا

صويلو: 14 قتيلا على الأقل في انفجار منجم فحم بشمال تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 14 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود. ولم تعرف بعد ملابسات الانفجار الذي خلف أيضا حصار نحو 50 عاملا على عمق مئات الأمتار.