 40 قتيلا في انفجار منجم للفحم في تركيا | DW الأخبار | DW | 15.10.2022

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40 قتيلا في انفجار منجم للفحم في تركيا

قتل أربعون عاملا على الأقل وجرح 28 آخرون في انفجار منجم للفحم مساء الجمعة في أماسرا بشمال غرب تركيا حسب السلطات التي أعلنت قرب الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

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