40 قتيلا في انفجار منجم للفحم في تركيا

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قتل أربعون عاملا على الأقل وجرح 28 آخرون في انفجار منجم للفحم مساء الجمعة في أماسرا بشمال غرب تركيا حسب السلطات التي أعلنت قرب الانتهاء من عمليات الإنقاذ.
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 14 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود. ولم تعرف بعد ملابسات الانفجار الذي خلف أيضا حصار نحو 50 عاملا على عمق مئات الأمتار.
ارتفعت مجددا حصيلة القتلى في الانفجار الذي وقع بأحد مناجم الفحم شمال غرب تركيا، فيما تستمر جهود الإنقاذ لانتشال عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 متراً تحت مستوى سطح البحر.
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