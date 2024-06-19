300 منظمة تحتج على خطط نقل إجراءات اللجوء لخارج ألمانيا

أعربت أكثر من 300 منظمة عن احتجاجها ضد خطط نقل إجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك في رسالة موجهة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس. تأتي هذه الخطوة قبيل اجتماعات هامة مع الولايات لمناقشة سياسات الهجرة.

بعثت أكثر من 300 منظمة رسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس وحكام الولايات تعبر فيها عن احتجاجها على خطط نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة.

تأتي هذه الرسالة قبل اجتماع المستشار مع رؤساء حكومات الولايات، وقبل انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا.

وجاء في الرسالة، التي نشرت اليوم الأربعاء (19 حزيران/ يونيو): "نأمل أن تعلنوا رفضكم القاطع للخطط المتعلقة بنقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة". ومن بين الموقعين على الرسالة منظمات مثل "العفو الدولية في ألمانيا" و"أطباء بلا حدود" و"بروأزول".

ومن المتوقع أن يركز مؤتمر وزراء الداخلية الذي يعقد في بوتسدام حاليا على قضايا سياسات الهجرة واللجوء. وتشمل المواضيع المطروحة التوقيع على طلب مثير للجدل يمكن من ترحيل المجرمين والإسلامويين الخطرين إلى سوريا وأفغانستان.

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وبعد وفاة شرطي في مانهايم متأثراً بجراحه جراء هجوم نفذه شاب أفغاني،أعلن شولتس عن رغبته في تسهيل عمليات الترحيل مرة أخرى. ومن المتوقع أن يكون موضوع الهجرة محورا رئيسيا في اجتماع رؤساء حكومات الولايات، غدا الخميس، حيث ستتم مناقشة اقتراح نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة. وتقوم وزارة الداخلية الفيدرالية حاليا بدراسة مدى إمكانية ذلك.

واحتج الموقعون على الرسالة بأن إيواء اللاجئين يتطلب التعاون الدولي وأكدوا: "إن خطط ترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة خارج أوروبا أو نقل إجراءات اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي، لن تنجح في التطبيق العملي، وهي مكلفة للغاية وتهدد سيادة القانون". كما أعربوا عن قلقهم من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي أو ترحيل أشخاص إلى دول يتعرضون فيها لمعاملة مهينة أو للاضطهاد.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)