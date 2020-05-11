30 عاماً على الوحدة... كورونا ينغّص على الألمان فرحتهم

بدأت ألمانيا من ظهر اليوم السبت (الخامس من أيلول/سبتمبر 2020) مجموعة من الفعاليات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعادة توحيد ألمانيا، وهي الذكرى التي تأتي كل عام يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، غير أن إجراءات كورونا دفعت السلطات إلى تقسيم الاحتفالات على مدار الشهر، لتجنب التجمعات الكبيرة وتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.
وستكون مدينة بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، مركز احتفالات عام 2020. وتأتي فعاليات التوحيد هذا العام أيضاً بعد أقل من عام من احتفال ألمانيا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، وهي اللحظة الفاصلة في تاريخ ألمانيا الحديث التي مهدت الطريق لإنهاء الانقسام في البلاد خلال الحرب الباردة.
وتأتي هذه الاحتفالات المصغرة في وقت تشهد فيه ألمانيا تبايناً في عدد الإصابات بكوفيد-19 بين أسبوع وآخر، إذ سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 1378 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى حوالي 249 ألفاً، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 9324، فيما اقترب عدد المتعافين من 223 ألفا.
وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 0.85، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أفراد آخرين في المتوسط. وهو معدل لا يثير المخاوف حالياً، بما أنه أقل من 1 في المئة المطلوبة لضمان تراجع المرض.
وكانت ألمانيا قد سجلت منتصف شهر أغسطس/آب الماضي ارتفاعاً قياسياً في عدد الحالات هو الأعلى منذ ذروة تفشي المرض في أبريل/نيسان.
التقرير السنوي لحال الوحدة
وبعد مرور كل هذه السنوات، تظهر الحكومة الألمانية متفائلة حول ما تمّ تحقيقه على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويشير التقرير السنوي الذي تصدره الحكومة الألمانية عن حال الوحدة إلى وقوع تراجع كبير في معدلات البطالة وتحسن الاقتصاد وطفرة تكنولوجية في عدة مجالات في الولايات الجديدة والتي كانت تشكل "جمهورية ألمانيا الديمقراطية".
ويشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد تضاعف ثلاث مرات في الولايات الجديدة في الشرق، باستثناء برلين، منذ التوحيد. وبذلك تجاوز معدل نمو إنتاجها نسبة 73 في المئة، بعدما كان في حدود 37 في المئة بداية التوحيد. وتجاوز الرقم في برلين 79.1 في المئة.
غير أن التحديات مستمرة، ولا يزال شرق ألمانيا ضعيفًا من الناحية الاقتصادية مقارنة ببقية التراب الألماني حسب التقرير ذاته، ولم تصل الكثير من الولايات الألمانية في الشرق لنسبة النمو الاقتصادي لولايات الغرب الألماني، بما فيها ولاية برلين.
وكما أشار التقرير إلى اختلافات بين الألمان في شرق البلاد وغربها فيما يخص النظر إلى مسألة الديمقراطية ومؤسسات الدولة والأجانب والتطرف اليميني.
وخلص التقرير إلى أن "عملية التوحيد لم تكتمل بشكل نهائي بعد".
إ.ع/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
نصب تذكاري يخلد الوحدة الألمانية تم نحته في مارينبورن بولاية ساكسونيا السفلى، وذلك بمناسبة الذكرى 29 لإعادة توحيد ألمانيا. ويرمز إلى تعاضد وتلاحم أبناء شرق وغرب ألمانيا كما صممه الفنان الفرنسي جوزيف كاستل. النصب يرتفع علوه إلى تسعة أمتار وتم تشييده في مارينبورن وهو موقع يرمز تاريخيا إلى نقطة عبور بين شرق وغرب ألمانيا.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
في قلب مدينة كييل شمال ألمانيا، التي تقام بها احتفالات الذكرى 29 للوحدة الألمانية، تم تشييد بوابة نموذجية من بوابة براندنبورغ التاريخية ببرلين، وذلك كرمز لإعادة توحيد ألمانيا. ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألأمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام بمدينة من مدن ألمانيا.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
تقام مراسم الإحتفال الرسمية والشعبية بالذكرى 29 للوحدة الألمانية في مدينة كييل بولاية شيلسفيغ هولشتاين شمال البلاد. رئيس وزراء الولاية دانييل غونتر وأولف كامبفر عمدة كييل، يفتتحان الإحتفالات الشعبية بالمدينة التي يشارك فيها الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
في الذكرى 29 للوحدة الألمانية قال وزير الداخلية هورست زيهوفر إن على ألمانيا أن تحقق خلال عشر سنوات ظروف عيش متساوية لأبنائها في مختلف المناطق. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يقتصر على مناطق الشرق بل على مختلف مناطق ألمانيا، عبر تحسين البنيات التحتية بكيفية تؤمن ظروف العيش والمدرسة والمستشفيات وفرص العمل للجميع.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول أمام ألبوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى القول إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.
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في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية
3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.