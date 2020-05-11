 30 عاماً على الوحدة... كورونا ينغّص على الألمان فرحتهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2020

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30 عاماً على الوحدة... كورونا ينغّص على الألمان فرحتهم

على مدار شهر ووسط إجراءات كورونا الصارمة، تحيي ألمانيا الذكرى الثلاثين لإعادة توحيدها. تمثل هذه الذكرى فرصة لتقييم مدى نجاح ألمانيا في إعادة لم شملها. التقرير السنوي لحال الوحدة يلقي الضوء على ما أنجز وما ينتظر الإنجاز.

انطلاق فعاليات الذكرى الثلاثين للوحدة الألمانية والتي تستمر على مدار شهر كامل

انطلاق فعاليات الذكرى الثلاثين للوحدة الألمانية والتي تستمر على مدار شهر كامل

بدأت ألمانيا من ظهر اليوم السبت (الخامس من أيلول/سبتمبر 2020) مجموعة من الفعاليات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعادة توحيد ألمانيا، وهي الذكرى التي تأتي كل عام يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، غير أن إجراءات كورونا دفعت السلطات إلى تقسيم الاحتفالات على مدار الشهر، لتجنب التجمعات الكبيرة وتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

مختارات

بفضل قوة الاقتصاد الألماني، تمّ تحقيق أعلى فائض في الموزانة منذ توحيد شطري البلاد، غير أن العاطلين عن العمل والمتقاعدين لا يستفيدوا من ذلك، ليبقى مستوى الفقر في عاليا، لاسيما في بعض المناطق بحد ذاتها.

تمكنت ألمانيا خلال عام 2015 من تحقيق أعلى فائض في موازنتها منذ إعادة توحيد شطري البلاد وذلك بفضل النمو الاقتصادي المستقر والانتعاش في سوق العمل، وفق ما أعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء.

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل بأن الوحدة بين شرق ألمانيا وغربها لم تكتمل بعد، فيما دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لتعزيز الحوار المجتمعي والتكاتف في يوم الوحدة الألمانية الذي يصادف هذا العام ظروفا سياسية دقيقة.

وحدة ألمانيا التي يحيي الألمان اليوم ذكراها الـ 29، كلفت أكثر من 2000 مليار يورو حتى الآن. غير أن القسم الأكبر لم يتم انفاقه على الاقتصاد لـ"بناء الشرق" وحسب، بل إن كثير من سكان غرب ألمانيا جنوا ثروات كبيرة.

قامت دراسة أجراها معهد روبرت كوخ الألماني بمسح شامل للأماكن الأكثر احتمالا للإصابة بعدوى فيروس كوفيد 19. خبراء ألمان كشفوا المكان الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس والمسؤول عن 57 بالمائة من بؤر الوباء في ألمانيا.

وستكون مدينة بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، مركز احتفالات عام 2020. وتأتي فعاليات التوحيد هذا العام أيضاً بعد أقل من عام من احتفال ألمانيا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، وهي اللحظة الفاصلة في تاريخ ألمانيا الحديث التي مهدت الطريق لإنهاء الانقسام في البلاد خلال الحرب الباردة.

وتأتي هذه الاحتفالات المصغرة في وقت تشهد فيه ألمانيا تبايناً في عدد الإصابات بكوفيد-19 بين أسبوع وآخر، إذ سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 1378 إصابة جديدة بالفيروس  خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة  بالفيروس في البلاد إلى حوالي 249 ألفاً، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 9324، فيما اقترب عدد المتعافين من 223 ألفا.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 0.85، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أفراد آخرين في المتوسط. وهو معدل لا يثير المخاوف حالياً، بما أنه أقل من 1 في المئة المطلوبة لضمان تراجع المرض.

وكانت ألمانيا قد سجلت منتصف شهر أغسطس/آب الماضي ارتفاعاً قياسياً في عدد الحالات هو الأعلى منذ ذروة تفشي المرض في أبريل/نيسان.

التقرير السنوي لحال الوحدة

وبعد مرور كل هذه السنوات، تظهر الحكومة الألمانية متفائلة حول ما تمّ تحقيقه على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويشير التقرير السنوي الذي تصدره الحكومة الألمانية عن حال الوحدة إلى وقوع تراجع كبير في معدلات البطالة وتحسن الاقتصاد وطفرة تكنولوجية في عدة مجالات في الولايات الجديدة والتي كانت تشكل "جمهورية ألمانيا الديمقراطية".

ويشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد تضاعف ثلاث مرات في الولايات الجديدة في الشرق، باستثناء برلين، منذ التوحيد. وبذلك تجاوز معدل نمو إنتاجها نسبة 73 في المئة، بعدما كان  في حدود 37 في المئة بداية التوحيد. وتجاوز الرقم في برلين 79.1 في المئة.

غير أن التحديات مستمرة، ولا يزال شرق ألمانيا ضعيفًا من الناحية الاقتصادية مقارنة ببقية التراب الألماني حسب التقرير ذاته، ولم تصل الكثير  من الولايات الألمانية في الشرق لنسبة النمو الاقتصادي لولايات الغرب الألماني، بما فيها ولاية برلين.

وكما أشار التقرير إلى اختلافات بين الألمان في شرق البلاد وغربها فيما يخص النظر إلى مسألة الديمقراطية ومؤسسات الدولة والأجانب والتطرف اليميني.

وخلص التقرير إلى أن "عملية التوحيد لم تكتمل بشكل نهائي بعد".

إ.ع/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn Deutsche Einheit (picture-alliance/dpa/F. May)

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    نصب تذكاري يخلد الوحدة الألمانية تم نحته في مارينبورن بولاية ساكسونيا السفلى، وذلك بمناسبة الذكرى 29 لإعادة توحيد ألمانيا. ويرمز إلى تعاضد وتلاحم أبناء شرق وغرب ألمانيا كما صممه الفنان الفرنسي جوزيف كاستل. النصب يرتفع علوه إلى تسعة أمتار وتم تشييده في مارينبورن وهو موقع يرمز تاريخيا إلى نقطة عبور بين شرق وغرب ألمانيا.

  • Kiel | Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit: Brandenburger Tor Modell (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في قلب مدينة كييل شمال ألمانيا، التي تقام بها احتفالات الذكرى 29 للوحدة الألمانية، تم تشييد بوابة نموذجية من بوابة براندنبورغ التاريخية ببرلين، وذلك كرمز لإعادة توحيد ألمانيا. ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألأمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام بمدينة من مدن ألمانيا.

  • Kiel | Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit: Daniel Günther und Ulf Kämpfer (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    تقام مراسم الإحتفال الرسمية والشعبية بالذكرى 29 للوحدة الألمانية في مدينة كييل بولاية شيلسفيغ هولشتاين شمال البلاد. رئيس وزراء الولاية دانييل غونتر وأولف كامبفر عمدة كييل، يفتتحان الإحتفالات الشعبية بالمدينة التي يشارك فيها الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل.

  • Deutschland PK zum Mordfall Lübcke (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في الذكرى 29 للوحدة الألمانية قال وزير الداخلية هورست زيهوفر إن على ألمانيا أن تحقق خلال عشر سنوات ظروف عيش متساوية لأبنائها في مختلف المناطق. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يقتصر على مناطق الشرق بل على مختلف مناطق ألمانيا، عبر تحسين البنيات التحتية بكيفية تؤمن ظروف العيش والمدرسة والمستشفيات وفرص العمل للجميع.

  • 29.10.2014 DW DOKU Schabowskis Zettel 2

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع ألاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".

  • Deutschland Hans Modrow gewählter Ministerpräsident der DDR

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.

  • Deutschland Kohl stellt den Zehn-Punkte-Plan für die Wiedervereinigung vor

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول أمام ألبوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى القول إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".

  • Bildergalerie Mauerfall

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.

  • Bildergalerie Helmut Kohl 1989

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    19 كانون الأول / ديسمبر المستشار الألماني هيلموت كول يخطب أمام عشرات الآلاف من الألمان الشرقيين، أمام أنقاض كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة دريسدن، ويتحدث عن خطط وحدة الأمة سلميا، فألهب مشاعر الجماهير، وأثار إعجاب العالم.

  • Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في 15 كانون الثاني/ يناير 1990 سقطت معظم مقار جهاز أمن الدولة " شتازي" في يد الحركة الشعبية، العديد من الوثائق أتلفت أو اختفت دون معرفة مصيرها قبل اقتحام المتظاهرين للمقار

  • Deutschland Volkskammer Wahlen 1990 DDR

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.

  • Währungsunion DDR D Mark DM Umtausch Sparkasse Bank

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في بون تم التوقيع في 18 أيار/ مايو على وثيقة تضمنت استبدال عملة ألمانيا الشرقية. وفي 1. تموز/ يوليو اعتماد عملة المارك الألماني الغربي كعملة لكل ألمانيا.

  • Kohl und Gorbatschow im Kaukasus

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    15 و16 تموز/ يوليو 1990. مخاوف القيادة السوفيتية من ألمانيا موحدة في الناتو كانت تشكل إحدى أهم العقبات أمام توحد ألمانيا. لكن إقرار الناتو بتشكيل حلف دفاعي فقط ساهم في تهدئة موسكو، واستطاع هيلموت كول أن يحصل على موافقة الرئيس السوفيتي آنذاك غورباتشوف على عضوية ألمانيا الموحدة في الناتو.

  • Deutschland DDR Volkskammer Abstimmung zum Beitritt

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Vertragsunterzeichnung zur Deutschen Einheit in Moskau 1990

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.

  • Feier der deutschen Wiedervereinigung vor dem Berliner Reichstag

    في الذكرى الـ 29 .. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.


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