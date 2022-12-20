29 قتيلا خلال توقيف ابن بارون المخدرات "إل تشابو" في المكسيك

قال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال، اليوم الجمعة (السادس من كانون الثاني/يناير 2023)، إن 19 ممن يُشتبه في أنهم أفراد عصابة وعشرة من أفراد الأمن لاقوا حتفهم خلال الأحداث المحيطة باعتقال أوفيديو غوسمان زعيم إحدى عصابات المخدرات المكسيكية في ولاية سينالوا بشمال البلاد.

وألقت قوات الأمن المكسيكية أمس الخميس القبض على غوسمان، وهو ابن زعيم عصابة تجارة المخدرات المسجون خواكين "إل تشابو" غوسمان.

وقال ساندوفال في مؤتمر صحفي معتاد إن 21 اعتُقلوا خلال العمليات. وأضاف أنه لا توجد أي تقارير تفيد بوقوع وفيات في صفوف المدنيين.

وبحسب الحكومة، فإن أوفيديو الآن محتجز في سجن اتحادي تحت حراسة مشددة.

وعلى إثر العملية تفجرت موجة من العنف قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد الأسبوع المقبل. وأجبر العنف السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان بولاية سينالوا، وهي معقل عصابة المخدرات التي تحمل نفس اسم الولاية والتي كان إل تشابو زعيمها قبل تسليمه للولايات المتحدة في 2017.

وأوفيديو غوسمان الملقّب "إل راتون" هو ابن مؤسس كارتل سينالوا خواكين "إل تشابو" غوسمان الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة. وتعدّه السلطات الأميركية عضوا بارزا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوسمان لوبيز.

وأتت هذه العملية العسكرية قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المكسيك. وعرضت الولايات المتحدة 5 ملايين دولار في مقابل القبض على أبناء "إل تشابو" الأربعة.

خ.س/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)