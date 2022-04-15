28 ألف حيوان أليف جلبها اللاجئون الأوكران معهم إلى ألمانيا

جلب لاجئون من أوكرانيا أكثر من 28,000 حيوانا أليفا معهم إلى ألمانيا، بحسب صحيفة راينشه بوست التي نشرت الخبر.
ونقلا عن معلومات وصلتها من الجمعية الألمانية لرعاية الحيوان فإن ثمانية في المئة من أكثر من 340 ألف أوكراني مسجل في ألمانيا حتى الآن جلبوا معهم حيوانات منزلية: قطط أو حيوانات أليفة أخرى. وترافق هذه الحيوانات أصحابها حتى في أماكن إقامة اللاجئين، وهو يسبب مشاكل أحيانا.
ويرى اللاجئون الأوكران أن الحيوانات مهمة لهم في هذه الظروف العصيبة، كما أنها تشكل داعما نفسيا لهم. وقالت المتحدثة باسم جمعية رعاية الحيوان، ليا شميتس للصيفة الألمانية أن تزايد أعداد الحيوانات لدى القادمين من أوكرانيا "تفرض علينا تجهيز ملاجئ بطريقة تمكن الحيوانات من البقاء مع أصحابها". بيد أن هذا لم يكن دائما متاحا في كل نزل اللاجئين، كما تقول شميتس، حيث كان يفرض على المقيمين في كثير من الأحيان تسليم الحيوان الأليف إلى السلطات المختصة لرعايته وذلك من أجل التقيد بجوانب الوقاية من الأمراض والنظافة.
ووفقا لصحيفة "راينيشر بوست"، تعهدت وزارة الداخلية الاتحادية بالاهتمام بهذه المشكلة، خاصة وأن هذه الحيوانات تشكل أهمية خاصة للقادمين الأوكران الذين يعانون من صدمات نفسية جراء الحرب.
وكتب وزير الدولة في وزارة الداخلية، محمود أوزدمير إلى جمعية رعاية الحيوان أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصدمة، فمن المهم "أن تكون حيواناتهم الأليفة معهم" . وستشير الحكومة الاتحادية إلى هذا الموضوع خلال المحادثات مع الولايات.
ع.ا.ج (أ ف ب)
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
الحبش البرونزي
يضع أكثر من ثلاثمائة بيضة سنويا. وحجمه أضخم من أن تستطيع ساقاه حمله. وهو من بين الدواجن المهددة بالانقراض، ويرجح أن عددها حول العالم لا يزيد عن بضعة آلاف فقط.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
العواسي وأغنام يعقوب
تعد أغنام يعقوب (يميناً) محبوبة جداً، وهناك طلب كبير على صوفها الداكن لأغراض تجارية. وعكس أغنام يعقوب المتوفرة بعدد كبير، تعتبر العواسي من أنواع الخرفان المهددة بشكل أكبر بالانقراض.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
أبقار الآيرشاير الاسكتلندية
أبقار لونها أحمر وأبيض أو بُنّي وأبيض. وتعطي القرون الطويلة المعقوفة البقرة مظهرًا مثيرًا للإعجاب ما أن جسمها قوي لا يأبه بحر الصيف أو ببرد الشتاء. وهي حالياً غير مهددة بالانقراض، وموجودة بأعداد كبيرة، حيث تتم تربيتها في أوروبا بوفرة، خاصة في ألمانيا.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
الأبقار البيضاء البرية
تنحدر هذه السلالة من انجلترا لديها آذان حمراء وأقدام سوداء وأوجه رقطاء، وتعد واحدة من أقدم سلالات الحيوانات المنزلية، كما كانت من الحيوانات المقدسة لدى الشعوب الكلتية. والآن هناك سعي عالمي للحفاظ على هذه السلالة المحبوبة لدى صناع اللحوم.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
حمار بواتو
أحد أكبر الحمير في العالم، وهو جاء أصلاً من إفريقيا، ثم تمت تربيته في منطقة بواتو في جنوب غرب فرنسا. وهو يساعد في نقل الأشياء وفي العمل في الحقل. عالمياً لا يوجد منه سوى نحو 300 حمار. ولأنه أكثر السلالات تزاوجا مع سلالات الحمير الأخرى، فمن الصعب إيجاد سلالة خالصة لحمار بواتو.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
مهر دولمن
مهر دولمن، هو سلالة تعيش في منطقة دولمن الألمانية في ولاية شمال الراين ويستفاليا. معروف عن هذه السلالة الشجاعة وحب التعلم والتوازن، ولم يبق منها إلا القليل جدا. وهذا نوع هجين بين الخيول الأليفة والبرية. تستعمل في الركوب واللعب مع الأطفال.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
ماعز تورينغر
تمت تربية هذا النوع من الماعز، لكي يتأقلم مع ظروف مناخ غابة تورينغر الألمانية المعروفة ببردها القارس وأمطارها الغزيرة. تستخدم الماعز بالدرجة الأولى لصناعة الحليب.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
الخنزير الصيني
يعد الخنزير الصيني من أقدم أنواع الخنازير الأليفة، ويعتقد أنه ينحدر من سلالة الخنزير البري وهو منتشر بكثرة في الصين، لكنه نادر جدا في أوروبا. ولا يوجد على جسمه شعر، وفمه مضغوط وكأن قناعا على وجهه.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
أرنب الأنغورا
يشبه أرنت الأنغورا بكرة القطن، ويوفر اثنين كيلوغراما من الصوف سنويا، والمربون يسعون حالياً لتهجين سلالة أسمن تنتج المزيد من الصوف. وجاء من تركيا إلى أوروبا. وهو أيضا على القائمة الحمراء للسلالات المعرضة للانقراض.
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بالصور: أغرب السلالات الأليفة المهددة بالانقراض
الدجاج الحريري
تعتبر من أغرب أنواع الدجاج لريشها الذي يشبه القطن وهي إما بيضاء أو سوداء. جلبت من اليابان وحجمها بين المتوسط والقزم.
الكاتب: بيرغت أوستاررات/ و. ب