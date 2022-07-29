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26 قتيلاً حتى الآن في فيضانات كنتاكي وتوقعات بارتفاع حصيلة القتلى

مصرع ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم أطفال، في فيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية وتوقعات بارتفاع عدد القتلى والمزيد من الأمطار في الأيام القادمة.