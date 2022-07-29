26 قتيلاً حتى الآن في فيضانات كنتاكي وتوقعات بارتفاع حصيلة القتلى

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مصرع ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم أطفال، في فيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية وتوقعات بارتفاع عدد القتلى والمزيد من الأمطار في الأيام القادمة.
لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق في إيران والإمارات.
مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي، قد لا يجد ملايين البشر خيارا سوى النزوح جراء ضراوة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. لذا تدرس بعض الحكومات "خيار الموائمة والتكيف" ومن ضمن الخيارات "نقل السكان"، لكن ذلك ليس سهلا.
أعلنت مصادر رسمية عن مقتل 20 شخصا وفقدان العشرات في ولايتين ألمانيتين جراء الفياضانات. وعمّت الفوضى مناطق في ولايات الراينلاند بفالس وشمال الراين فيستفاليا، بعد أن جرفت الفيضانات منازل عدة.
مساعدات فورية تعهدت بها الحكومة الألمانية لضحايا الفيضانات الهائلة التي ضربت ولا زالت تعصف بألمانيا مخلفة عشرات الضحايا والمفقودين. وميركل في زيارة تفقدية لأكثر المناطق تضررا.
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