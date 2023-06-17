25 قتيلاً في هجوم ميليشيات مرتبطة بـ"داعش" على مدرسة في أوغندا

قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في "هجوم إرهابي" استهدف مدرسة في غرب أوغندا ونفذه عناصر من ميليشيا ما يسمى بـ"القوات الديموقراطية المتحالفة"، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية السبت (17 يونيو/حزيران 2023).

وأوضح الناطق فريد إنانغا "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأضافت الشرطة أن عناصر من" القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لتنظيم "الدولة الإسلامية"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعاً ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة، مضيفة أنه "نقل أيضاً ثمانية جرحى وهم في وضع خطر ويتلقون العلاج في المستشفى".

ويطارد الجيش ووحدات الشرطة المهاجمين الذين فروا باتجاه متنزه فيرونغا الوطني قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية فيليكس كولايجي إن قوات تلاحق مهاجمي المدرسة "لإنقاذ المخطوفين وتدمير هذه المجموعة".



وكانت القوات "الديموقراطية المتحالفة" تضم متمردين في أوغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو في التسعينات وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيين. وأرسلت أوغندا قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة تلك الميليشيا.

يذكر أنه منذ 2019، أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" مسؤوليته عن بعض من هجمات القوات الديموقراطية المتحالفة ويصف هذه الميليشيا بأنها فرع محلي له تحت اسم "الدولة الاسلامية-ولاية وسط إفريقيا".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز)