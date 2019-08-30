21 ألف قطعة أثرية .. مصر تحيل قنصلاً إيطالياً إلى المحاكمة

أمر النائب العام المصري الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2019) بإحالة قنصل إيطالي سابق إلى المحاكمة بتهمة تهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى بلاده. وقال مكتب النائب العام في بيان إن القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا في مدينة الأقصر، لاديسلاف أوتكر سكاكال، حاول العام الماضي تهريب 21855 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة في حاوية دبلوماسية من مدينة الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو الإيطالي، على أن تتم محاكمة سكاكال غيابياً لأنه خارج مصر.
وأضاف البيان أن السلطات المصرية عثرت أيضاً على العديد من القطع والمقتنيات الأثرية في منزل سكاكال السابق بالقاهرة وداخل خزينة كان يستأجرها في بنك خاص.
وعرضت مصر القطع الأثرية التي أعادتها إيطاليا إليها ويُزعم أن سكاكال حاول تهريبها، بالمتحف المصري في القاهرة العام الماضي. كما أمر النائب العام المصري أيضاً بإحالة عدد من المصريين إلى المحاكمة، قائلاً إنهم ساعدوا سكاكال، إلا أن البيان لم يذكر أسماء أو عدد هؤلاء المصريين، لكنه أشار لكونهم في الحبس الاحتياطي.
وطلبت مصر إدراج سكاكال على النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول) حتى يتسنى القبض عليه وتسلميه إلى القاهرة لمحاكمته.
وقد ازدادت جرائم سرقة الآثار في مصر في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، حيث نُهبت آثار من متاحف ومساجد ومخازن ومواقع تنقيب غير قانونية.
د.ب/ ي.أ (رويترز)
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بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون
بداية العمل بالتابوت الذهبي
تشهد العاصمة المصرية أول عملية ترميم من نوعها للتابوت الفرعوني الأكثر شهرة في العالم، حيث بدأت مجموعة من علماء الأثار بالقاهرة العمل على صيانة تابوت الملك توت عنخ أمون، والمكون من عدة طبقات. ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترميم ثمانية أشهر حتى تنتهي بشكل كامل.
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بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون
غِطاء من البلاستيك للملك
خلال عملية الصيانة، سيتم حماية الطبقة الخارجية من التابوت المغلفة بالذهب من خلال تغطيته بخيمة عازلة من البلاستيك. ويصل طول النعش الملكي المصنوع من الخشب والذهب إلى 2.23 متر، كما يتميز النعش بالقناع المنحوت أعلاه وجه الملك قابضا بيده على الصولجان رمز الحكم.
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بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون
فحص جسد الملك الغامض
بينما بدأ العمل على تابوت توت عنخ أمون، تتعرض المومياء الخاصة به كذلك للفحص. ويُعتقد أن الملك تولى عرش مصر وهو في التاسعة من العمر، ليفارق الحياة في سن الثامنة أو التاسعة عشر في الأغلب. وبالرغم من قضاء العلماء لسنوات طويلة في دراسة ما تبقى من الملك الصغير منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، مازالت وفاة الملك محاطة بالغموض.
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بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون
عملية في غاية الدقة والحساسية
تتولى واحدة من علماء الأثار مسؤولية ترميم الطبقة الداخلية من الكفن بحرص شديد باستخدام فرشاة للرسم. فبالرغم من كون مقبرة الملك توت عنخ أمون واحدة من أفضل حجرات الدفن التي تم اكتشافها من حيث الاحتفاظ بحالتها الأصلية، إلا أن بعض التفاصيل تضررت وتعرضت للشقوق خلال السنوات الأخيرة.
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بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون
عرض كنوز الفرعون المصري
عرش الملك، والمصنوع من الخشب المغطى بالذهب والأحجار الكريمة والزجاج الملون، قيد الصيانة أيضا ضمن عملية الترميم. ومن المخطط عرض كنوز الملك توت عنخ أمون، والتي تم العثور عليها بمقبرته في وادي الملوك بجنوب مصر، بالمتحف المصري الجديد المُخطط افتتاحه قريبا. ريبيكا شتاودنماير/ د.ب