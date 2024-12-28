2024.."أسوأ" الأعوام على الأطفال في مناطق الحروب

قالت اليونيسف إن عام 2024 كان أحد أسوأ الأعوام على الأطفال في مناطق الصراعات. وحذرت من أن تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال خلال العام في جميع أنحاء العالم بلغ "مستويات مدمرة".

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السبت (28 ديسمبر/كانون الأول) أن عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع أو نزحوا بشكل قسري من منازلهم بسبب القتال أصبح أكبر من أي وقت مضى.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل، في بيان: "بكل المقاييس تقريبا، كان عام 2024 أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للأطفال في مناطق الصراع في تاريخ المنظمة، سواء من حيث عدد الأطفال المتضررين أو مستوى التأثير على حياتهم".

وأضافت المنظمة في تقرير أن حوالي 473 مليون طفل يعيشون في مناطق الصراع، أي أكثر من واحد من كل ستة أطفال في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع تضاعفت من حوالي 10 بالمئة في تسعينيات القرن الماضي إلى حوالي 19 بالمئة في الوقت الراهن.

وحذرت المنظمة من أن تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال في عام 2024 في جميع أنحاء العالم بلغ "مستويات مدمرة" وسط ترجيحات أن يصل إلى مستويات قياسية.

م ف (د ب أ)