 2023.. مدن تستقبله بدون قيود كورونا وأخرى تقلص الاحتفالات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2022

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أخبار

2023.. مدن تستقبله بدون قيود كورونا وأخرى تقلص الاحتفالات

بدأ العالم في وداع عام شهد غزو أوكرانيا وضغوطا اقتصادية. وللمرة الأولى منذ عامين احتفلت أستراليا ودول أخرى بالعام الجديد بدون قيود جائحة كورونا. برلين شهدت عودة الاحتفالات لبوابة براندبورغ التاريخية بعد توقف قسري.

بعد سنتين من استراحة قسرية بسبب جائحة كورونا، أقيمت حفلة ليلة رأس السنة مجددا في العاصمة الألمانية برلين.

بعد سنتين من استراحة قسرية بسبب جائحة كورونا، أقيمت حفلة ليلة رأس السنة مجددا في العاصمة الألمانية برلين.

بعد سنتين من استراحة قسرية بسبب جائحة كورونا، أقيمت حفلة ليلة رأس السنة مجددا في العاصمة الألمانية برلين السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2022). ورحب الرئيس التنفيذي لشركة "فيزت برلين" التسويقية، بوركهارد كيكر، بعودة السماح بإقامة حفل لليلة رأس السنة بحضور جمهور عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين.

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وقال كيكر: "أنا سعيد بانتشار هذه الصور حول العالم مرة أخرى، لأننا لا ينبغي أن نقلل من شأن تأثير هذا الأمر. أعتقد أن ظهور بوابة براندنبورغ كصورة في الخلفية يعد بمثابة أحسن دعاية لمديتنا".

وقد تم التخطيط لتكون حفلة رأس السنة عند بوابة براندنبورغ هذا العام أصغر مما كانت عليه في السنوات السابقة للجائحة وذلك بدافع الحذر من الوباء. كما قامت القناة الألمانية الثانية ZDF بنقل وقائع الحفل.

أول عرض ألعاب نارية في باريس منذ 2019

ونظمت باريس أول عرض للألعاب النارية احتفالا بالسنة الجديدة منذ عام 2019، بعد أن ألغت العروض في عامي 2020 و2021 بسبب كوفيد. وانطلق العرض ومدته عشر دقائق في منتصف الليل على أن يجذب حوالي نصف مليون في شارع الشانزليزيه الشهير.

وشأنها شأن العديد من المدن الأخرى، لم تكن الأجواء احتفالية في العاصمة التشيكية براغ بسبب الظروف الاقتصادية، وبالتالي لم تنظم عرضا للألعاب النارية.

وفي هولندا تسبب المطر الغزير والرياح القوية في إلغاء عروض الألعاب النارية في مدن رئيسية مثل أمستردام ولاهاي.

وفي العالم العربي تميزت احتفالات دولة الإمارات بقدوم العام الجديد بالألعاب النارية كما أضيء برج خليفة، أشهر معلم سياحي في هذه الدولة الخليجية وأعلى ناطحة سحاب في العالم بطول 828 التي تتوسط مدينة دبي.

في العالم العربي تميزت احتفالات دولة الإمارات بقدوم العام الجديد بالألعاب النارية بإضاءة برج خليفة (الصورة).

في العالم العربي تميزت احتفالات دولة الإمارات بقدوم العام الجديد بالألعاب النارية بإضاءة برج خليفة (الصورة).

حرب أوكرانيا تخيم بظلالها على أوروبا

تودع أوروبا عاما شهد اندلاع حرب كبرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط. ولا تلوح في الأفق نهاية لهذا الصراع.

واستمر فرض حظر التجول من السابعة مساء حتى منتصف الليل في أنحاء أوكرانيا، مما يجعل الاحتفالات ببدء العام الجديد مستحيلة في الأماكن العامة. ونشر عدد من حكام المناطق رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذر السكان من كسر القيود في ليلة رأس السنة الجديدة.

وتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتصار على روسيا في الحرب العام المقبل، قائلا في رسالة مكتوبة بمناسبة العام الجديد إن ذلك سيتحقق من خلال العمل الجاد وليس المعجزات‭،‬ فضلا عن مساعدات الشركاء الأجانب.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتصار على روسيا في الحرب العام المقبل.

وفي روسيا، كرس الرئيس فلاديمير بوتين رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد لحشد دعم الشعب لقواته التي تحارب في أوكرانيا. وقال إن روسيا تقاتل هناك لحماية "وطننا الأم والحق والعدالة... حتى يتسنى ضمان أمن روسيا".

وفي موسكو استعد السكان في وقت متأخر من مساء اليوم السبت للاحتفال بليلة رأس السنة دون الألعاب النارية والاحتفالات المعتادة في الساحة الحمراء، وعبر الكثيرون عن رغبتهم في أن يحل السلام في عام 2023.

وأغلقت السلطات الساحة الشهيرة الواقعة في قلب موسكو، وعزت ذلك إلى القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

أستراليا تحتفل بدون قيود كورونا

احتفلت أستراليا بالعام الجديد بدون قيود لأول مرة منذ عامين بعد الاضطرابات التي أحدثها كوفيد، وبدأ العالم في وداع عام شهد نشوب الحرب في أوكرانيا وضغوطا اقتصادية.

وأقامت سيدني، وهي واحدة من أولى المدن الكبرى في العالم التي تستقبل العام الجديد، عرضا مبهرا للألعاب النارية ظهر خلاله لأول مرة شلال بألوان قوس قزح قبالة جسر هاربر الشهير.

وقال كلوفر مور رئيس بلدية سيدني "نقول في عشية رأس السنة الجديدة إن سيدني عادت بينما نطلق إشارة بدء الاحتفالات في أنحاء العالم ونستقبل العام الجديد بضجة كبيرة".

احتفالات العام الجديد في أستراليا، سيدني

احتفالات العام الجديد في أستراليا، سيدني

وأدت عمليات الإغلاق في نهاية عام 2020 والارتفاع الكبير في حالات الإصابة نتيجة انتشار المتحور أوميكرون في نهاية عام 2021إلى فرض قيود على التجمعات وتقليص الاحتفالات في أستراليا. لكن

القيود على الاحتفالات رُفعت هذا العام بعد أن أعادت أستراليا، كغيرها من البلدان حول العالم، فتح حدودها وألغت قيود التباعد الاجتماعي.

وشهدت الاحتفالات في سيدني إطلاق آلاف الألعاب النارية من الأشرعة الأربعة لدار أوبرا سيدني ومن جسر هاربر.

وفي الصين، عبر البعض عن خيبة أملهم بعد أن تسببت موجة من الإصابات بكوفيد في تعكير الأجواء الاحتفالية وذلك مع تحول البلاد للتعايش مع الفيروس. لكن آخرين عبروا عن أملهم في أن تعود الصين في العام الجديد إلى حياة ما قبل الجائحة.

وتجمع الآلاف في وسط مدينة ووهان لحضور العد التنازلي لبداية ما يأمل الكثيرون أن يكون عاما أفضل بكثير من عام 2022 "الصعب" المليء بعمليات الإغلاق.

وعندما دقت الساعة معلنة منتصف الليل، أطلق الكثيرون بالونات في السماء، وفقا للتقاليد في المدينة الواقعة بوسط الصين، وهي المدينة التي شهدت بدء الوباء قبل ثلاث سنوات. ووضع جميع الحاضرين تقريبا كمامات.

احتفالات العام الجديد بمدينة ووهان الصينية.

أطلق الكثيرون بالونات في السماء، وفقا للتقاليد في مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين والتي انطلق منها فيروس كورونا.

وفي شنغهاي، التي شهدت إغلاقا لفترات طويلة مثل العديد من المدن الصينية في 2022، احتشد الكثيرون في ممشى البوند التاريخي المطل على النهر.

وفي هونغ كونغ، وبعد أيام من رفع القيود المفروضة على التجمعات، تجمع عشرات الألوف من الناس بالقرب من ميناء فيكتوريا للعد التنازلي لبدء الاحتفالات حيث انبعثت الأضواء من بعض من أكبر

المباني المواجهة للميناء.

وألغت الحكومة الماليزية العد التنازلي وإطلاق الألعاب النارية في ميدان الاستقلال بكوالالمبور بعد أن أدت الفيضانات في البلاد إلى نزوح عشرات الآلاف وتسبب انهيار أرضي في مقتل 31 هذا الشهر.

ع.غ/ أ.ح (رويترز، ا ف ب)

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