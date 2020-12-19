2020 عام صعب لكنه شهد نجاحات عديدة في صفوف اللاجئين

المهندسة المدنية واللاجئة من سوريا عنان جاكيش أكدت لمهاجر نيوز أن وظيفتها في ألمانيا ساعدتها في الحفاظ على هويتها وكرامتها أمام نفسها والمجتمع الجديد عليها. عنان كانت من النساء اللواتي صممن على إثبات أنفسهن برغم الصعاب العديدة التي واجهتها كلاجئة وأم تركت أولادها في سوريا وأتت لألمانيا من أجل أن توفر لها ولهم جوا آمنا بلا خوف.

وصلت عنان إلى ألمانيا نهاية عام 2014 قادمة من سوريا. وهي أم لأربعة أطفال. وعندما تمت مقابلتها من قبل مهاجر نيوز، كانت تعمل كمنسقة لمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي. وكان المشروع يهدف إلى محاولة العثور على أماكن عمل للاجئين.

أخبرتنا عنان مدى صعوبة وصولها إلى ألمانيا، والصعوبات الكبيرة التي واجهتها من اجل التمكن من لم شمل أبناءها واحضارهم إليها.

عملت عنان لمدة طويلة في سوريا بصفتها مهندسة مدنية، وعندما أتت لم ترغب أن ينظر إليها أنها لاجئة فقط وقالت "جئت راغبًة في العمل". "لهذا السبب انتهزت كل فرصة للتدريب وتعلم اللغة بسرعة. حتى أتمكن من التدريب والعثور على وظيفة." الآن: "أنا أقوم بهذا العمل"، تقولها عنان بفخر.

في البداية عملت عنان كمتدربة، ثم حصلت على وظيفة في شركة السكك الحديدية Deutsche Bahn ثم قدمت للعمل في مشروع تمكين المرأة وترغب اللاجئة السورية التي ساهمت على مدار 18 عاما في تصميم المباني في سوريا المساعدة في إنشاء مجتمع أفضل للجميع في ألمانيا.

موهبة العمل بالورود

في ربيع عام 2020، حيث كانت العديد من دول العالم إما في حالة إغلاق أو على وشك الدخول في ذلك، تحدث مهاجر نيوز إلى ماياز ، فتاة سورية شابة في بافاريا حققت حلمها في العمل في مجال بيع الورود

بدأت ماياز كمتدربة في محل لبيع لورود في فورت في بافاريا السفلى في صيف عام 2019، وذلك خلال التدريب المطلوب إنجازه من قبل المدرسة التي درست بها. أبهرت ماياز بتعاملها الذكي مع الىخرين ربة عملها، وأظهرت موهبة عالية ف عملها. لذلك تم تعيينها مساعدة في المتجر بعد انتهاء فترة التدريب. وتوضح مانويلا مديرة محل بيع الورود أن ماياز مبدعة جدا في هذا المجال، وهي تلتفت لجميع تفاصيل هذه المهنة الدقيقة.

كانت مانويلا تأمل في أن تصبح ماياز موظفة بدوام كامل في محل الورود، وهو ما كانت ماياز تريده أيضا بيد أن هذا لم يحدث، حيث قامت السلطات الألمانية بنقلها وعالتها إلى مدينة أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى إسبانيا حيث حصلت على العائلة هناك على حماية ثانوية.

نجحت ماياز في ممارسة مهنة بيع الورود

شعرت مانويلا والعديد من سكان البلدة بالضيق الشديد لما حدث، فقدموا عريضة على فيسبوك لمحاولة إقناع السلطات الألمانية بضرورة بقاء ماياز وعائلتها في ألمانيا ومواصلة عملهم وتدريبهم في مكان يسعدهم ويجدون فيه القبول.

في خريف هذا العام، أرسل مانويلا رسالة إلى مهاجر نيوز تفيد أن الحملة ما تزال مستمرة وأنهم ما زالوا يكافحون من أجل بقاء العائلة. حتى الآن، ما تزال ماياز وعائلتها في ألمانيا.

تجسيد الألم والفرح

في يوليو، التقى مهاجر نيوز بالمخرجة السورية الحائزة على جوائز وعد الخطيب. وثّق فيلم الخطيب "من أجل سما" الحياة التي عاشتها هي وزوجها حمزة، وهما يديران مستشفى في شرق حلب أثناء الحصار.

هناك أنجبت الكاتبة ابنتها سما، والتي أعطت عنوان فيلمها الوثائقي. قالت وعد الخطيب لمهاجر نيوز: "حياتي كلها تجسدت خلف هذه الكاميرا". الألم والفرح والدم والوحل والقنابل والأنقاض، كلها التقطتها الكاميرا قبل أن تضطر هي وزوجها أخيرًا إلى مغادرة حلب والبدء في رحلة طويلة إلى المملكة المتحدة. اليوم تعمل الخطيب في القناة الرابعة البريطانية، ولديها ابنة ثانية، تيماء، والتي ولدت في تركيا بعد فرارهم من سوريا. ما تزال تأمل وعد بإمكانية عودتها إلى حلب يوما ما، لكنها تعترف أن هذا الحلم "بعيد جدًا".

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا ليلة الحرائق في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا على قارعة الطريق تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا فقدان مقومات الحياة أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا قريبا من تركيا مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا المخيم بصورة جوية هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا نظرة إلى الماضي تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا الانتظار والانتظار ثم الانتظار... بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا عندما تتفجر التوترات تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا نيران وموتى في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا قطع زيارة مسؤول ألماني في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا والآن ماذا سيحدث؟ مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.



أكاديمية للمهاجرين

في أيلول/ سبتمبر الماضي 2020 كان لمهاجر نيوز بالمهاجر لقاء مع العراقي الأصل د. ريان عبد الله والذي احتفل بمرور أربع سنوات على مشروع أكاديمي هام للاجئين ساهم في إطلاقه. حيث أنشأت جامعة لايبزغ للتصميم والفنون برنامجا أكاديميا خاصا للاجئين القادمين إلى ألمانيا، الراغبين في إكمال دراستهم، ويواجهون صعوبات بسبب اللغة ونقص التوجيه الكافي. فكرة هذا المشروع تعود لريان عبد الله وهو مهاجر عراقي يعيش في ألمانيا منذ أكثر من ثلاثين عاما.

في حواره مع موقع مهاجر نيوز، أكد عبد الله، أن هذه الأكاديمية تتيح للاجئين دراسة الفن والتصميم والغرافيك وفنون التواصل البصري، حتى لو كان اللاجئون لايجيدون اللغة الألمانية أو حتى الإنكليزية. ويتابع "وفرت الأكاديمية تدريس المواد باللغة العربية، بل وحتى إنها وفرت مترجمين للطلاب لمساعدتهم على تلقي العلوم، ومواصلة التدريب والتأهيل المطلوب دون أية عوائق لغوية".

في ندينة مونستر غرب ألمانيا حققت رودي العلي نجاحات باهرة

مقعد في مجلس الاندماج

في سبتمبر/أيلول الماضي أيضا التقى مهاجر نيوز مع رودي علي التي قامت بترشيح نفسها والفوز في انتخابات مجلس الاندماج في مدينة مونستر. قدمت رودي إلى ألمانيا عام 2015 وهو العام الذي أطلقت فيه المستشارة الألمانية ميركل عبارتها الشهيرة "سوف ننجح في إنجاز ذلك"، وبينما راود الشك بعض الألمان من قدرة ميركل على تحقيق وعدها، كانت رودي واثقة من نجاحها في الاندماج داخل المجتمع الجديد، وأن تكون عضوا مؤثرا في مجتمع بدا غريبا عليها للوهلة الأولى، وبدون معرفة جيدة بلغة هذا البلد وعاداته وتقاليده.

بدأت الأم الشابة والمنحدرة من مدينة عفرين شمال سوريا ، في دراسة اللغة الألمانية بشكل مكثف، قبل أن تحصل على مقعد دراسي في جامعة مونستر، تخصص خدمة علم اجتماع. وعملت كمترجمة مساعدة للاجئين وتطوعت في مجلة أطلقها اللاجئون " زهرة الزيتون" من أجل التعريف بقضاياهم، وتدربت لأشهر طويلة في مكتب الضمان الاجتماعي في مدينة مونستر الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

بعد قدومها إلى ألمانيا عام 2015، وضعت اللاجئة السورية رودي علي نصب عينيها التفوق وإثبات ذاتها في المجتمع الذي وصلته كأم شابة مع طفلها الصغير، والآن بعد خمس سنوات، تريد رودي التغيير في سياسات اللجوء في مدينتها مونستر، لذلك قامت بترشيح نفسها للانتخابات في مجلس الاندماج هناك وحصلت على مقعد ضمن مجلس اندماج المدينة.

علاء جمعة/ إيما واليس مهاجر نيوز