2018: رقم قياسي في تفجير ماكينات الصراف الآلي في ألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة "BKA" في فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن وسط ألمانيا، أن هناك تفجيرا بصورة يومية تقريبا لإحدى ماكينات الصراف الآلي في البلاد. ويتوقع المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن يصل عدد الماكينات التي تم تفجيرها خلال 2018 إلى رقم قياسي جديد، يبلغ 350 ماكينة على الأقل تم تفجيرها أو جرت محاولة تفجيرها.

وقال المكتب إن معظم الهجمات على أجهزة الصراف الآلي تقع وفقا لإحصائية مؤقتة في ولاية شمال الراين ويستفاليا ثم في ولاية سكسونيا السفلى، ثم ولاية هيسن، فولاية راينلاند بفالتس وأخيرا ولاية برلين. ولم يتضح حجم الخسائر التي نجمت عن هذه الحوادث حتى الآن.

يشار إلى أنه ومنذ عدة أعوام تتزايد أعداد عمليات تفجير أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا: ففي 2008 أحصى مكتب مكافحة الجريمة الأجهزة التي اعتدي عليها بـ 33 حالة، منها 14 محاولة تفجير، بينما وصل العدد قبل خمسة أعوام إلى 89 حالة، منها 68 محاولة. أما في العام الماضي فسجل المكتب ما مجموعه 268 حالة، منها 139 محاولة.

جدير بالذكر أن الشرطة تنطلق من الاعتقاد بأن القسم الأكبر من المشتبه بهم هم سائحون قادمون من الجوار الأوروبي، وتشير إلى أن الجناة يعملون غالبا من خلال تقسيم الأدوار وباحترافية كبيرة.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)