 2018: رقم قياسي في تفجير ماكينات الصراف الآلي في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 27.12.2018

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منوعات

2018: رقم قياسي في تفجير ماكينات الصراف الآلي في ألمانيا

يتوقع المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن يشهد عام 2018، الموشك على الانتهاء، رقما قياسيا في جرائم تفجير أجهزة الصرف الآلي. ويتوقع أن يصل عدد هذه الجرائم إلى حدود 350 جريمة تم تنفيذها أو جرت محاولة التفجير.

Deutschland Gesprengter Geldautomat (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

صورة من الأرشيف تعود لعام 2017.

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة "BKA" في فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن وسط ألمانيا، أن هناك تفجيرا بصورة يومية تقريبا لإحدى ماكينات الصراف الآلي في البلاد. ويتوقع المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن يصل عدد الماكينات التي تم تفجيرها خلال 2018 إلى رقم قياسي جديد، يبلغ 350 ماكينة على الأقل تم تفجيرها أو جرت محاولة تفجيرها.

مختارات

يناقش مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية فكرة قدمها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بوضع "نظام نقاط" للجرائم التي يرتكبها اللاجئون، للتفريق بين اللاجئين "الخطيرين" والآخرين. فما هو هذا النظام وما مدى إمكانية تطبيقه؟ (29.11.2018)

كشف تقرير حديث للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا "BKA" عن أن اللاجئين القادمين من مناطق الحروب والنزاعات مثل سوريا والعراق، نادراً ما يصبحون جانحين مقارنة بطالبي لجوء قادمين من مناطق أكثر سلماً في العالم. (17.05.2018)

وقال المكتب إن معظم الهجمات على أجهزة الصراف الآلي تقع وفقا لإحصائية مؤقتة في ولاية شمال الراين ويستفاليا ثم في ولاية سكسونيا السفلى، ثم ولاية هيسن، فولاية راينلاند بفالتس وأخيرا ولاية برلين. ولم يتضح حجم الخسائر التي نجمت عن هذه الحوادث حتى الآن.

يشار إلى أنه ومنذ عدة أعوام تتزايد أعداد عمليات تفجير أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا: ففي 2008 أحصى مكتب مكافحة الجريمة الأجهزة التي اعتدي عليها بـ 33 حالة، منها 14 محاولة تفجير، بينما وصل العدد قبل خمسة أعوام إلى 89 حالة، منها 68 محاولة. أما في العام الماضي فسجل المكتب ما مجموعه 268 حالة، منها 139 محاولة.

جدير بالذكر أن الشرطة تنطلق من الاعتقاد بأن القسم الأكبر من المشتبه بهم هم سائحون قادمون من الجوار الأوروبي، وتشير إلى أن الجناة يعملون غالبا من خلال تقسيم الأدوار وباحترافية كبيرة.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

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    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.

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    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.

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    المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.

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    تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.

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    أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.

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    المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.

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    تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Zur Studie - Top Städte in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.

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    ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.

  • Augsburg

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    أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Hitzewelle in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر المدن أمانا في ألمانيا

لم ترتفع معدلات الجريمة هذا العام كثيرا مقارنة بالعام الماضي في ألمانيا. واستطاعت مدن كبيرة تحقيق أمان أكبر لسكانها من مدن أخرى صغيرة نسبيا. قائمة أكثر المدن أمانا تضم مدنا فقيرة وأخرى غنية جدا، تعرفوا عليها في صور. (03.06.2016)  

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