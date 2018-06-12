 20 سنة على″غوغل″... هل أصبحنا سجناءه دون أن نشعر؟ | عالم المنوعات | DW | 04.09.2018

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منوعات

20 سنة على"غوغل"... هل أصبحنا سجناءه دون أن نشعر؟

يعد محرك البحث غوغل من أبرز الاختراعات المهمة التي غيرت عدة جوانب من حياتنا. وبمناسبة الاحتفال بمرور عقدين على ولادة عملاق الانترنيت غوغل استقت DW آراء بعض الأشخاص لمعرفة كيف غير أشهر محركات البحث حياتهم.

Google Logo (Reuters/C. Platiau)

 

في الرابع من سبتمبر عام 1998 تم تسجيل الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال خدمات الانترنيت بإسم غوغل. المشروع بدأه رجل الأعمال الأمريكي لاري بيغ والتحق به بعدها سيرجي برن. ومنذ ذلك الوقت أضحت شركة غوغل حاضرة بقوة في عالم الانترنيت لاسيما كمحرك للبحث. وتختلف آراء الناس حول المحرك العملاق، !ذ هناك من يدين له بالكثير في حياته اليومية وهناك من يحذر من الإدمان عليه.

بوتش باركسديل، موظف بالقطاع المالي بالولايات المتحدة

خلال فترة مراهقتي من بين العبارات المفضلة لدى والدتي عندما أطرح عليها أسئلتي الكثيرة أو لما تريد مني أن أتعلم شيئا جديدا، عبارة "ابحث في موسوعة فونك أند فاغنفالز". كنت آخذ الموسوعة التي تتألف من 26 مجلداً للبحث عن الإجابة. لكن اليوم أسأل "غوغل"!

أحيانا أشعر بالذنب بسبب استخدامه وأقول في نفسي يجب علي أن أصل للمعرفة والتفكير بنفسي. أشعر أنه يجب علي استخدام محرك البحث غوغل بذكاء وأن أتأكد من المصادر وضمان مصداقية المصادر مثلما كنت أفعل مع موسوعة "فونك أند فاغنفالز". 

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غوغل: أخطبوط البيانات

شاليني ناير، صحفية في مدينة كوتشي، الهند

غوغل غير حياتي، حيث أنه سهل عملية البحث عن المعلومة بالنسبة لي. وكمتخصص في مجال الاعلام من المهم معرفة ما يحدث  حولك، وعندما تُسند لك مهمة غير متوقعة بدون توجيه مناسب فغوغل يضمن لك الحصول على بعض المعارف حتى لا تبدو جاهلاً تماماً بالموضوع.

فحين تم تكليفي في إحدى المرات لإجراء مقابلة مع نجم كرة القدم الإسباني فرناندو مورينتس في الدقيقة الأخيرة، وجدت نفسي دون مترجم وبفضل غوغل كنت أترجم أسئلتي إلى الإسبانية. تغيير آخر في حياتي ساهم فيه غوغل يخص الجانب النفسي. أجد أنه من الغريب أن نعتمد على غوغل أكثر من ذاكرتنا ومهاراتنا. ولهذا قررت الاعتماد على الطرق التقليدية على الأقل لمعرفة الأشياء التي من المفترض أن أعرفها كالمفردات والقواعد ومعاني الكلمات.

ستيفن كريمينز، محامي متخصص في القضايا المالية في واشنطن

عندما تصلني أوراق حول قضية جديدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات للدفاع عنها، أبدأ  بالبحث في غوغل حول كل الأطراف المشاركة في الصفقة المعنية. غوغل يمنحني ميزة الحصول على الكثير من المعلومات التي تساعدني أثناء عملية الدفاع عن موكلي، وهذا شيء لم يكن ممكنا قبل 20 عامًا إلا من خلال الاعتماد على فريق كبير ومكلف ماديا. وقبل أن ألتقي بأي شخص يعمل في مجال الأعمال أو في المحكمة أحصل على معلومات كثيرة عنهم عبر غوغل أحيانا أفضل مما يعرفه عنهم أصدقاؤهم المقربون.

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من يتجسس عليك أكثر .. غوغل أم أبل؟

فريد موفوني، صحفي رواندي مقيم في ألمانيا

محرك البحث الرائد غوغل مفيد جدًا لي في مسيرتي المهنية كصحفي. فهو يوفر لي جميع أنواع المعلومات التي يصعب للمرء أن يحتفظ بها في ذاكرته. المحرك عبارة عن قاعدة بيانات سهلة الاستخدام ويمكنني من تخزين ببياناتي المهمة فيه والوصول إليها عند الحاجة عبر الإنترنت. لكن بصراحة  محرك غوغل يخيفني. فهو يشبه الصديق الحميم الذي يجب علي الاعتماد عليه وتقاسم كل أسراراي معه.

كارين جونسون، مدرس إنجليزي بواشنطن

كنت أتابع مع أمي برنامج المسابقات  "Jeopardy"على التلفزيون وكان يتنافس من خلاله المتسابقون في مختلف المجالات. كانت أمي تجيب بسرعة أمام الشاشة. حاولت تقليد أمي ولهذا نشأت على برامج المسابقات. كنت أعرف دائما أنني أستطيع الاعتماد على والدتي لمعرفة الإجابة على أي سؤال يحيرني. حدث يوما أنني لم أجد أحدا يجيب على سؤال لي. وفي أحد الأيام ظهر محرك البحث غوغل. الآن صارت الأسئلة المزعجة قابلة للبحث عنها في غوغل. هذه المعلومة لا تحتاج للبحث عنها لكن غالبية أسئلتي هي كذلك.

 

أشوطوش بانيدي/ ع.ع/ ط.أ

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

    بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.

  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".


مختارات

نظارات غوغل- هل تكسر عزلة أطفال التوحد؟  

البرمجيات الذكية تكتسي صوتا بشريا رومنسيا ومتناغما

يعرف عن البرامج و التطبيقات الإلكترونية الذكية التي يستخدمها المرء بشكل يومي أنها مزودة بصوت آلي وتفتقر إلى صوت بشري متناغم. لذلك قرر العملاق الأمريكي غوغل تغيير الأمر عبر هذه الطريقة المبتكرة. (09.05.2016)  

هل يجعلنا غوغل أغبياء؟

هل أصبحت تجد صعوبة في الإجابة على أبسط الأسئلة؟ وهل تعتقد بأن غوغل المسؤول عن ذلك؟ يجيب دين بيرنيت، طبيب الأعصاب، والكاتب والكوميدي عن بعض الأسئلة ويوضح النقاط المهمة حول حقيقة تأثير استخدام غوغل على عقولنا. (02.09.2018)  

عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

كشفت الخبيرة الأمريكية في وسائل الإعلام الرقمية أيمي ويب أن التطور في هذه الألفية يفسح المجال أمام الروبوتات للقيام بدور أكبر في حياتنا بشكل بات يهدد وظائف العاملين في بعض المجالات والاستعاضة عنهم بآلات وتقنيات جديدة. (26.03.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

غوغل: أخطبوط البيانات  

من يتجسس عليك أكثر .. غوغل أم أبل؟  

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