"150 تحسيناً"... غوغل تطلق نظام التشغيل أندرويد 13

أصدرت شركة غوغل نظام التشغيل أندرويد 13في موعد أبكر من إصدار سلفه أندرويد 12 في العام الماضي؛ إذ أصدرت أندرويد 12 في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
بالنسبة للإصدار الجديد، كانت غوغل قد أعلنت في المرحلة التجريبية أنه من المقرر إطلاق النسخة الحديثة من نظام التشغيل في أواخر الصيف.
في البدء، سيكون التحديث الرئيسي متاحاً على هواتف بكسل الذكية بدءا من بكسل 4. ستتلقى الهواتف الذكية الأخرى والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد كساموسونغ وشاومي نظام التحديث الجديد في الأشهر المقبلة.
تهدف غوغل من نظام التشغيل الجديد لتوفير المزيد من الأمان للمستخدمين. على سبيل المثال، يمكن تحديد صور أو مقاطع فيديو معينة يمكن للتطبيقات الوصول إليها بموافقة المستخدم. وهناك تغيرات بصرية: باستخدام واجهة المستخدم Material You، يمكن للمستخدمين تصميم واجهة الشاشة بألوان مختلفة.
وأعلنت غوغل أنها أدخلت 150 "تحسيناً ملحوظاً" وإصلاحات في مجالات التطبيقات، والصوت، والبطارية والشحن، والقياسات الحيوية، والبلوتوث، والكاميرا، والاتصال، والغرافيك، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، والمستشعرات، والاتصال الهاتفي، وWi-Fi، على سبيل المثال لا الحصر.
خ.س/ أ.ح
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
نظام التشغيل المناسب لتلفونك الذكي
مع صدور النسخة الجديدة من نظام التشغيل أندرويد 4.2 أصبح هو المنافس القوي لأنظمة آي أو إس العاملة في أجهزة أبل، بل يكاد أن يكون هو المنافس الوحيد بعد أن تراجع استعمال أنظمة ويندوز فون وبلاك بيري وسيمبيان.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
أندرويد في المقدمة
أندرويد هو نظام تشغيل للهواتف الذكية وله إصدارات خاصة بالكمبيوترات اللوحية. وهو نظام مجاني مفتوح المصدر بُرمج بلغة جافا، يسمح فيه للمطورين بكتابة وإضافة برامجهم الخاصة فيه وتطويره. شركة غوغل العملاقة اشترت نظام التشغيل في سنة 2005 ويستخدمه حاليا أكثر من 70 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
مميزاته
اهمم مميزاته انه مجاني وسهل التنصيب والاستعمال ويحتوي على ذاكرة داخلية وخارجية كبيرة وبإمكانه إرسال الملفات عن طريق البلوتوث وتشغيل ملفات الراديو والفلاش وأيضا الاتصال بالفيديو. و إمكانية تعديل نظام التشغيل عن طريق تنصيب ذاكرات داخلية معدلة بصورة شخصية، بالإضافة إلى كثير من الخصائص والتطبيقات.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
آي أو إس
نظام آي أو إس هو نظام تشغيل خاص من شركة أبل وصنع خصيصا لهواتفها وأجهزتها الذكية، كجهاز الهاتف الذكي آي فون والكمبيوتر اللوحي آي باد. وطبقا لمعلومات شركة إبل فهو يستخدم في أكثر من 400 مليون جهاز أو ما يقارب 17 بالمائة من الأجهزة الذكية في مختلف أنحاء العالم.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
مميزات آي أو إس
ما يميزه هو نظامه المتكامل المتين وسرعته العالية وخاصة عند استعمال ملفات غرافيكس، ودقة الصوت والصورة، بالإضافة إلى استعمال آلاف التطبيقات والخصائص التي تنفرد بها شركة أبل. ما يعيبه هو اعتماده الكامل على برامج شركة أبل ولا يمكن تطويره أو إضافة برامج أو ذاكرة خارجية له.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
ويندوز فون
ويندوز فون من شركة مايكروسوفت. في الوقت الحالي تستعمل هواتف نوكيا لوميا نظام ويندوز فون 8 وبعض الهواتف الذكية الأخرى من سامسونغ وأج تي سي وغيرها، لكن نسبة استخدامه في سوق الهواتف الذكية لا تتعدى 3 بالمائة.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
مميزات ويندوز فون
أهم مميزاته أنه يشبه أنظمة ويندوز المعروفة في الكمبيوترات المكتبية وهو سهل الاستعمال وبإمكانه استخدام آلاف البرامج والتطبيقات المناسبة. لكن ما يعيبه هو ارتفاع ثمنه وعدم تواصله مع التطورات السريعة في عالم التقنية والهواتف الذكية.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
بلاك بيري أو أس
وهو نظام يستخدم فقط في أجهزة بلاك بيري. ويتميز بالسرعة في الاستعمال والتصفح وإمكانية تشغيل ملفات فلاش وفيديو. النسخ الحديثة منه صممت أيضا لتناسب الأجهزة اللوحية وتطبيقات نظام أندرويد. نسبة استخدامه في سوق الهواتف الذكية لا تتعدى 3 بالمائة في العالم.
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أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟
نظام تشغيل سيمبيان
هو نظام تشغيل استخدمته شركة نوكيا بكثرة في أجهزتها في السابق وهو نظام مفتوح قابل للتطوير. في سنة 2010 كان نظام تشغيل سيمبيان يشكل نظام التشغيل في أكثر من 40 بالمائة من أجهزة الهواتف في العالم، أما اليوم فلا يشكل سوى أقل من واحد بالمائة.
الكاتب: زمن البدري