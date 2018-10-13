 150 ألف شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة للعنصرية في برلين | أخبار | DW | 13.10.2018

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أخبار

150 ألف شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة للعنصرية في برلين

إشارة واضحة ضد الكراهية والإقصاء قام بها نحو 150 ألف متظاهر في برلين حملوا خلالها لافتات كتب على بعضها "لا للتحريض ضد المسلمين" و"العنصرية ليست بديلا". وقال وزير خارجية ألمانيا إن "تنوع الأديان وأنماط المعيشة إثراء لنا".

Berlin Unteilbar-Demonstration (Reuters/M. Tantussi)

انطلقت اليوم السبت (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) فعاليات مظاهرة كبيرة لمناهضة العنصرية في العاصمة الألمانية برلين. وأعلن القائمون على المظاهرة أن نحو 150 ألف شخص شاركوا فيها، وهو عدد تجاوز التوقعات بكثير، بعد أن سجل نحو 40 ألف شخص رغبتهم في المشاركة سلفا. ولم تدل الشرطة ببيانات حول تقديرات عدد المشاركين.

وعندما وصلت المظاهرة إلى بوابة براندنبورغ التاريخية، كان يقف آخر المشاركين في ميدان ألكسندربلاتس الذي يبعد عن البوابة نحو كيلومترين. ودعا تحالف "غير قابل للانقسام" إلى الاحتجاج تحت شعار "من أجل مجتمع منفتح وحر - التضامن بدلا من الإقصاء".

ويهدف التحالف إلى التصدي للتحريض اليميني والتمييز وغرق اللاجئين في البحر المتوسط وتقليص المساعدات الاجتماعية. وقال فيليكس مولر، من المبادرة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن راضون للغاية عن التجاوب"، مضيفا أن هذا يؤكد أن هناك الكثير من الأشخاص يريدون إرسال إشارة من أجل التضامن وضد التطرف اليميني.

وحمل المتظاهرون لافتات وبالونات كتب عليها "لا للتحريض ضد المسلمين" و"العنصرية ليست بديلا". وتدعم العديد من المنظمات والاتحادات والأحزاب هذه المظاهرة. وقالت تيريزا هارتمان المتحدثة باسم تحالف "غير قابل للانقسام" لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب): "نحن لا نتوجه بالنداء هنا واليوم كثيرا إلى السياسة وإنما نتوجه هنا اليوم إلى المجتمع المدني. يجب على الناس أن يلاحظوا أنه علينا أنفسنا أن نحرك شيئا ما حتى يحدث تغيير".

مختارات

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن حوالي ربع المهاجرين في ألمانيا يشعرون بالتمييز العنصري، خاصة في المجال التعليمي، حيث يشتكون من تعرضهم بشكل يومي للشتائم والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص. فما الذي ينبغي فعله لتغيير هذا الواقع المر؟ (14.08.2013)

بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة الألمانية وقع أدباء وفنانون وسياسيون في ألمانيا على بيان مناهض للتمييز ضد المهاجرين في ألمانيا، وانتقد الموقعون وجهات نظر تيلو زاراتسين حول تأثير الجينات على أسلوب حياة المهاجرين في ألمانيا (01.10.2010)

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعرب عن دعمه للمظاهرة، وقال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "لن نسمح مطلقا بانقسامنا على يد شعبويين يمينيين"، مضيفا أن "هذه المظاهرة... ستمثل إشارة رائعة في هذا الاتجاه".

وأكد السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن غالبية المواطنين في ألمانيا يدعمون التسامح والانفتاح على العالم، مضيفا أن القومية الجديدة لا تحل أي مشكلة، وقال: "لا نحتاج إلى عزلة، بل إلى مزيد من التعاون الدولي. تنوع الأصول وألوان البشرة والأديان وأنماط المعيشة إثراء لنا، وليست تهديدا". وذكر ماس أن معاداة الأجانب، ومعاداة السامية لا ينبغي أن يكون لها مكان "سواء لدينا أو في أي مكان آخر في العالم".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Anastasia M. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آنستاسيا م. من ماينهايم

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة تسعى إلى إظهار أن كل من طفل ولد في ألمانيا من أصول أجنبية، أو كبر فيها، فهو ألماني حتى ولو كان لون بشرته أو لغته أو إسمه مغايرا عما هو مألوف . آنستاسيا تقول: "إسمي أجنبي لكنني ألمانية".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Ati und Markus aus Nürnberg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آتي وماركوس من نورنبيرغ

    منذ نيسان / أبريل والحملة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض كل مشترك فيها صورة له يحمل لوحة يكتب عليها خبرته الشخصية ومدى تقبل المجتمع له في حياته اليومية. في الصورة كتب ماركوس وآتي" لا لم نتعرف على بعضنا في العطلة"، في إشارة إلى أنه لم يتعرف على زوجته خارج البلاد، وإنما هي مواطنة ألمانية كغيرها من الألمان.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Farah A. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فرح من مانهايم

    الفكرة جاءت من حملة مشابهة من جامعة هارفارد "I too am Harvard" هدفها محاربة العنصرية خاصة ضد الطلبة السود.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Kübra Y. aus Friedrichshafen - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    كوبرا من فريدريشهافن

    كثير ممن يعيشون في ألمانيا من ذوي أصول أجنبية يشعرون بعدم "الإعتراف" بهم كألمان، سواء بسبب لونهم أو لغتهم أو أسمائهم أو أصولهم، يقول نارود غازاي، منسق الحملة. أما كويرا فكتبت "لا لن أُجبر على الزواج"، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك لكي تستطيع البقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Zuher J. aus Marburg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    زهير من ماربورغ

    يشدد كازاي (على الصورة) "نريد أن نطرح مسالة العنصرية والشعور بالانتماء كألماني على الرأي العام".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Sarah A. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    ساره من برلين

    الحملة لا تشمل الطلبة فقط، بل كل من يشعر أنه ألماني. وكتبت ساره أن البعض يسألها:"تذهبين في العطلة إلى وطنك؟"، فتجيب ساره: "هذا هو بلدي".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Victoria C. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فيكتوريا من برلين

    أما فيكتوريا فتقول، "إنها دائما تسأل حين تقول إن والدها من أروغواي، لماذا بشرتها ليست سوداء؟".

    الكاتب: أيفيتا اوندردفسكا/ عباس الخشالي


مختارات

"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

تقوم حملة مناهضة للعنصرية تطلق على نفسها " أنا أيضا ألمانيا" بنشر صور للطلبة بهدف الإطاحة بالأحكام المسبقة السائدة داخل المجتمع الألماني. (18.06.2014)  

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