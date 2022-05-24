 15 قتيلا في إطلاق نار في مدرسة في تكساس الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

15 قتيلا في إطلاق نار في مدرسة في تكساس الأمريكية

قُتل 14 طفلاً ومدرّس برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس، قبل أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الولاية.

قتلى بعد إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس

قتلى بعد إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس

قُتل 14 طفلاً ومدرّس برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس الثلاثاء قبل أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الولاية.

وقال الحاكم غريغ أبوت في مؤتمر صحافي إنّ المهاجم "أطلق النار وقتل بشكل مروّع وغير مفهوم 14 تلميذاً ومدرّساً واحداً".

وأضاف أنّ المشتبه به وهو من أبناء المنطقة "قضى (...) يُعتقد أنّ الشرطيين الذين استجابوا (للعملية) قتلوه".

مشاهدة الفيديو 02:15

إطلاق نار عشوائي: تدريب للتلاميذ للتصرف حال وقوع حادث

ع.ج.م/ف.ي (رويترز، ا ف ب، د ب ا)