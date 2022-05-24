 15 قتيلا بإطلاق نار داخل مدرسة في تكساس الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2022

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15 قتيلا بإطلاق نار داخل مدرسة في تكساس الأمريكية

قُتل 14 طفلاً ومدرّس واحد برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، أطلق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس، قبل أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الولاية.

قتلى بعد إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس

قتلى بعد إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس

قُتل 14 طفلاً ومدرّس برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس الثلاثاء قبل أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الولاية.

وقال الحاكم غريغ أبوت في مؤتمر صحافي إنّ المهاجم "أطلق النار وقتل بشكل مروّع وغير مفهوم 14 تلميذاً ومدرّساً واحداً".

وقال أبوت إن المشتبه به (18 عاما) هو طالب بمدرسة أوفالدي الثانوية ولقي حتفه هو الآخر. وذكر أبوت أنه تردد أن المشتبه به أطلق النار على جدته قبل دخوله المدرسة وإطلاق النار. ولم يقدم حاكم تكساس أي تفاصيل عن حالة الجدة.

وأضاف أبوت أن مطلق النار كان معه مسدس وربما أيضا بندقية. وأستطرد أبوت يقول  "مطلق النار.. قتل، ويعتقد أن رجال الشرطة الذين استجابوا للحادث قتلوه".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال قسم شرطة يوفالدي إن مطلق النار قيد الاحتجاز لدى الشرطة في أعقاب إطلاق النار فى مدرسة روب الابتدائية.

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ع.ج.م/ف.ي (رويترز، ا ف ب، د ب ا)

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