15 ألف منزل بلا كهرباء في برلين جراء حريق يشتبه أنه متعمد

تعرض نحو 15 ألف منزل في العاصمة الألمانية برلين لانقطاع الكهرباء ليلة الجمعة/ السبت (الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2021) عقب اندلاع النيران في أحد خطوط الكهرباء. وتشتبه السلطات في أن الحريق، الذي اندلع في خط كهرباء أسفل جسر للمشاة، كان متعمدا.

وقالت الشرطة اليوم السبت إنه يُجرى دراسة ما إذا كان أمن الدولة، المسؤول عن مكافحة جرائم التطرف في مكتب الشرطة الجنائية لولاية برلين، سيتولى التحقيق في الواقعة.

وكتب المتحدث باسم نقابة الشرطة في ولاية برلين، بنيامين يندرو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا ليس تعبيرا سياسيا عن الرأي. أي شخص ينفذ هجمات حرق متعمد على أجزاء مهمة من بنيتنا التحتية وبنية الإمدادات، فإنه يتصرف بعبثية مطلقة ويهاجم تعايشنا الديمقراطي. هذه الهجمات المتطرفة قد لا تودي بحياة البشر، لكنها مع ذلك محاولة غادرة لزعزعة استقرار شيء، ولا ينبغي التقليل من شأنها".

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وحدثت عدة هجمات حرق متعمد على منشآت الإمداد في برلين. وغالبا ما كان الجناة من المتطرفين اليساريين، وفقا لرسائل الاعتراف الخاصة بهم على الإنترنت.

وفي تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، وقع هجوم حرق متعمد استهدف وصلات كابلات الترام بالقرب من محطة قطارات "فرانكفورتر آليه" في برلين، وتوقفت حركة الترام جراء ذلك لفترة طويلة.

خ.س./ع أ ج ( د ب أ)