 13 مصابا بمتحور ″أوميكرون″ في نادي برتغالي لكرة القدم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.11.2021

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أخبار

13 مصابا بمتحور "أوميكرون" في نادي برتغالي لكرة القدم

أصيب 13 من إداريي ولاعبي نادي بالينينسيش البرتغالي بمتحور "أوميكرون" الذي جرى رصده للمرة الأولى في البلاد. وطالبت هيئة الصحة البرتغالية المواطنين بالحذر، رغم المعدلات العالية للتطعيم باللقاح في البرتغال.

13 مصابا بمتحور أوميكرون في نادي بالينينسيش البرتغالي لكرة القدم

13 مصابا بمتحور "أوميكرون" في نادي بالينينسيش البرتغالي لكرة القدم

أعلنت غراسا فريتاس المدير العام لهيئة الصحة في البرتغال اليوم (الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن 13 من لاعبي وإداريي نادي بالينينسيش البرتغالي لكرة القدم أصيبوا بأوميكرون المتحول الجديد لفيروس كوروناالمستجد. وأكدت فريتاس أن المصابين جرى عزلهم وأنهم لا يعانون من حالة صحية خطيرة.

مختارات

وكانت مباراة بالينينسيش أمام بنفيكا في الدوري البرتغالي أمس الأول السبت قد توقفت بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني ولم تستكمل، وذلك في الوقت الذي كان بنفيكا متقدما فيه 7 / صفر. فقد دخل فريق بالينينسيش المباراة بتسعة لاعبين فقط، ومع بداية الشوط الثاني دخل 7 من لاعبيه إلى أرض الملعب ثم أصيب لاعب ليتقلص عدد لاعبي الفريق إلى ستة لاعبين وهو ما لا يسمح باستمرار المباراة وفقا للقوانين، وأعلن الحكم إيقاف اللعب.

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نساء في مواجهة فيروس كورونا

وتساءل اللاعبون والعديد من النقاد عن سبب عدم تأجيل المباراة. ورفضت فريتاس تحمل إدارة الصحة أي مسؤولية بشأن منح الإذن بإقامة المباراة، وقالت إنه يجب فحص كلا الفريقين. وطالبت فريتاس المواطنين بالحذر، وقالت إن الوباء لم ينته، وذلك رغم المعدلات العالية للتطعيم باللقاح في البرتغال.

وأعلنت السلطات الصحية في البرتغال اليوم الاثنين اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة أوميكرونالجديدة من فيروس كورونا كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز)

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    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

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    أوضاع المستشفيات تحت السيطرة

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    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    جائحة في قلب الانتقال السياسي

    الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.

  • امتحان شهادة الثانوية الألمانية في ظل جائحة كورونا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    الجائحة غيرّت المشهد

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    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    توقعات بتعافي الاقتصاد

    تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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