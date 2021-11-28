13 مصابا بمتحور "أوميكرون" في نادي برتغالي لكرة القدم

أعلنت غراسا فريتاس المدير العام لهيئة الصحة في البرتغال اليوم (الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن 13 من لاعبي وإداريي نادي بالينينسيش البرتغالي لكرة القدم أصيبوا بأوميكرون المتحول الجديد لفيروس كوروناالمستجد. وأكدت فريتاس أن المصابين جرى عزلهم وأنهم لا يعانون من حالة صحية خطيرة.

وكانت مباراة بالينينسيش أمام بنفيكا في الدوري البرتغالي أمس الأول السبت قد توقفت بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني ولم تستكمل، وذلك في الوقت الذي كان بنفيكا متقدما فيه 7 / صفر. فقد دخل فريق بالينينسيش المباراة بتسعة لاعبين فقط، ومع بداية الشوط الثاني دخل 7 من لاعبيه إلى أرض الملعب ثم أصيب لاعب ليتقلص عدد لاعبي الفريق إلى ستة لاعبين وهو ما لا يسمح باستمرار المباراة وفقا للقوانين، وأعلن الحكم إيقاف اللعب.

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وتساءل اللاعبون والعديد من النقاد عن سبب عدم تأجيل المباراة. ورفضت فريتاس تحمل إدارة الصحة أي مسؤولية بشأن منح الإذن بإقامة المباراة، وقالت إنه يجب فحص كلا الفريقين. وطالبت فريتاس المواطنين بالحذر، وقالت إن الوباء لم ينته، وذلك رغم المعدلات العالية للتطعيم باللقاح في البرتغال.

وأعلنت السلطات الصحية في البرتغال اليوم الاثنين اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة أوميكرونالجديدة من فيروس كورونا كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز)