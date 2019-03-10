120 ثانية أنقذت راكباً من الموت في حادث تحطم الطائرة الاثيوبية

قال رجل يوناني كان قد حجز مقعدا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة، التي تحطمت وقتل جميع من كان على متنها، أن الحظ حالفه ولم يلحق بالرحلة لتأخره مدة "دقيقتين".
وقال أنتونيس مافروبولوس المنحدر من أثينا لمحطة "سكاي" اليونانية، اليوم الاثنين ( 11 مارس/آذار 2019) : "يجب أن أعتبرها فرصة ثانية".
وكتب مافروبولوس على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد تأخرت دقيقتين (على إقلاع الطائرة)، وعندما وصلت كانت بوابة الصعود مغلقة، وشاهدت آخر ركاب وهم يسيرون إلى الداخل - صرخت ليسمحوا لي بالانضمام إليهم، ولكنهم رفضوا".
وأشار موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن أنتونيس مافروبولوس، هو رئيس الجمعية الدولية للنفايات الصلبة وهي منظمة غير ربحية، وأضاف أنه كان مسافراً إلى العاصمة الكينية نيروبي، من أجل حضور الاجتماع السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هناك.
ولم يلحق مافروبولوس بالطائرة التي كانت متجهة إلى نيروبي، بسبب تأخر وصول شخص رافقه إلى المطار. وقال إنه قد تم وضعه على قائمة ركاب الرحلة التالية، ولكنه احتج بشدة "لأنه كان هناك ما يكفي من الوقت لصعود الطائرة والقيام برحلتي". ثم سحبه أفراد الأمن جانبا، "وطلب مني أحدهم برفق ألا أعترض وأشكر الرب بدلا من ذلك"، ثم أخبرني بشأن الحادث. وقال: "في البداية كنت أعتقد أنه يكذب".
ثم أسرع مافروبولوس لإبلاغ عائلته بأنه لم يكن على متن الطائرة وكتب منشورا على "فيسبوك" وقال فيه: "شعرت بارتياح كبير بسبب تمكني من كتابة هذا المنشور، وأنا ممتن لأنني عشت"، مضيفا: "قد أكون كبيرا في السن مما يجعلني لا أستطيع أن أرقص على أنغام الروك أند رول، ولكن من المؤكد أنني صغير السن كثيرا على أن أموت".
ر.م/ع.خ ( د ب أ)
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تقترب الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو بالقرب من لندن. ويظهر في هذه الصورة السبب وراء تسمية طائرة بوينغ 747 رسمياً باسم "طائرة جامبو" بعد وقت قصير من إطلاقها في السوق منذ 50 عاماً. فهي ببساطة طائرة ضخمة ذات أربع محركات.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تجمع هذه الصورة رئيس شركة بوينغ بيل ألين (يسار)، ورئيس شركة الطيران الأمريكية بان آم، خوان تريبي، في 9 شباط/ فبراير 1968 بعد انطلاق أول رحلة لطائرة بوينغ747 إذ ربطتهما صداقة لوقت طويل. ويقال أن تريبي قد اقترب من ألين، حيث كان تصميم الطائرة على وشك الانتهاء، وقال له : "إن صعنتها، سأشتريها"، وأجابه ألين :"إذا كنت ستشتريها، سأصعنها".
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
لم تكتسب بوينغ 747 الجديدة شعبيتها لتقنياتها العالية فحسب، بل ولفخامتها أيضاً. مع صالة تقدم الكوكتيلات، تعد بتجربة سفر أنيقة ومريحة. يبلغ طولها أكثر من 70 متراً (230 قدماً) ويصل طول جناحيها 60 متراً تقريباً، حيث تستوعب مساحتها بين 366 و 550 راكباً، تبعاً لطريقة ترتيب المقاعد.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
لسوء الحظ، لم تسلم الطائرة من الحوادث المأساوية. إذ تحطمت طائرة لوفتهانزا في عام 1974 بعد وقت قصير من إقلاعها في نيروبي وتسببت بمقتل 59 شخصاً. وفي عام 1977، اصطدمت طائرتان "جامبو" في مطار في تينيريفي، حيث لقي 583 شخصاً مصرعهم في ذلك الحادث. وفي عام 1988، قتل 270 شخصاً في تحطم جامبو فوق بلدة لوكربي الصغيرة بإسكتلندا بتفجير قنبلة إرهابي على متن الطائرة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تشتهر طائرة الجامبو بوجود سنام عملاق - السطح العلوي، حيث توجد قمرة القيادة وأشياء أخرى. يسمح هذا التصميم بهذه النسخة بوجود باب متحرك لشحن الكثير من البضائع. واليوم، تبيع بوينغ الطائرات ذات الأربع محركات في نسخة الشحن فقط لأنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود، نظراً للمنافسة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
المكوك الفضائي الأمريكي ديسكفري محمولاً على ظهر الطائرة جامبو (في الصورة ) من عام 2012. وأطلق اسم الطائرة الحاملة للمكوك على طائرتين من طراز بوينغ 747-100 عدلتا لتكونا قادرتين على نقل مكوك الفضاء إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كانت تستخدم عادة لإعادة المكوك الفضائي إلى مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
من أصل 1548 طائرة جامبو، هناك عدد قليل فقط "اير فورس وان". وقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء الطائرة الرئاسية المقبلة على طراز 747. كما يستخدم إمبراطور اليابان، وسلطان بروناي "ملكة السماء" كطائرة حكومية رسمية.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
وصلت فرقة الميتال البريطانية "أيرون ميدن" في أيار/ مايو 2016 بطائرة من طراز بوينغ 747 في مطار دوسلدورف، حيث تجمع الناس لمشاهدة الطائرة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
مثل طائرة "إيرباص" A380 الضخمة (في المقدمة)، بوينغ 747 لم تعد تفي بالمتطلبات الاقتصادية لشركات الطيران التي تفضل الطائرات ذات المحرك المزدوج طويلة المدى مثل A350 أو بوينغ 777 و 787. إذ انخفض الطلب بشكل ملحوظ على طائرة 747 جامبو في العام الماضي.