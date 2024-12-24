12 قتيلا في انفجار بمصنع للمتفجرات بغرب تركيا

انفجار مروع بمصنع للمواد المتفجرة في تركيا ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم، بحسب مسؤولين أتراك. وقد تم إرسال فرق للطوارئ والإطفاء إلى موقع الانفجار والجهود مازالت جارية لتحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المصنع.

قال وزيرالداخلية التركي علي يرلي قايا إن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أربعة جراء وقوع انفجار في مصنع للمواد المتفجرة في شمال غرب تركيا اليوم الثلاثاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2024) مضيفاً أنه تم فتح تحقيق.

وأظهرت صور لقناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية كرة من اللهب ودخاناً يتصاعدان من المصنع في وقت الانفجار، بينما أظهر مقطع فيديو لاحق هياكل معدنية منهارة من المبنى الذي دمره الانفجار.

وقع الانفجار في مصنع بقرية كافاكلي في إقليم باليكسير ونقلت سي.إن.إن ترك عن حاكم المنطقة قوله إنه لا يوجد اشتباه في حدوث أعمال تخريب.

وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو في منشور على منصة إكس، "وفق حصيلة أولية، قُتل 12 موظفا ونُقل أربعة آخرون إلى المستشفى". وأضاف أنّ الانفجار وقع قبيل الساعة 8,30 صباحا (05,30 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، بسبب "خلل فني". وأوضح أوستا أوغلو لمحطة "ان تي في" الإخبارية، أنّ الموظفين المصابين جراء الانفجار نُقلوا إلى المستشفى ولكن حالتهم ليست خطرة.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للحكومة أنه تم إرسال العديد من فرق مكافحة الحرائق لإخماد النيران وتم نشر وحدات صحية وأمنية في المنطقة بالتزامن مع فتح التحقيق.

وبحسب السلطات المحلية، فإنّ المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجّرات للاستخدام المدني. ويقع المصنع على بعد حوالى كيلومتر من أقرب قرية شمال مدينة بليكسر، بحسب صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" اليوم الثلاثاء، عن محافظ باليكسير، إسماعيل أوستاوغلو القول، إنه قد تم إرسال فرق للطوارئ والإطفاء إلى موقع الانفجار. وأضاف أوستاوغلو أن الجهود مازالت جارية لتحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المصنع.

وفُتح تحقيق في الحادث، وتمّ استبعاد احتمال وقوع عمل تخريبي، وفق السلطات.

يذكر أنه في حزيران/يونيو 2023، لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء انفجار في مصنع متفجّرات في العاصمة التركية أنقرة.

وفي تموز/يوليو 2020، قُتل سبعة أشخاص وأصيب نحو 130 بجروح في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في ولاية سكاريا (شمال غرب).

ووقع في المصنع ذاته انفجاران في العامين 2009 و2014، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 شخصا بجروح، وفقا لوسائل الإعلام التركية.



خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)