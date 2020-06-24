 11 مليون مصاب بكورونا في العالم وبلاد السامبا تنزف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2020

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أخبار

11 مليون مصاب بكورونا في العالم وبلاد السامبا تنزف

حتى ساعة إعداد هذا التقرير أصاب فيروس كورونا 11 مليون إنسان في العالم وأودى بحياة نصف مليون منهم. تبقى بلاد العم سام في المقدمة، فيما سجلت البرازيل نحو 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

Brasilien | Coronavirus-Ausbruch in Sao Paulo (Reuters/A. Perobelli)

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 11 مليوناً اليوم الجمعة (الثالث من تموز/يوليو 2020)، وفقاً لإحصاء رويترز، في منعطف مهم آخر في تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر. وتقول منظمة الصحة العالمية إن العدد أكبر من مثلي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنوياً. وتعاني بعض البلدان من عودة الزيادة في حالات الإصابة، الأمر الذي يدفع السلطات إلى معاودة فرض إجراءات العزل جزئياً، فيما يقول خبراء إنه يمكن أن يكون نمطاً متكرر الحدوث حتى عام 2021.

مختارات

سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام عقار رمديسيفير لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. وحسب دراسة يقلل الدواء زمن التعافي من 15 إلى 11 يوما ويستخدم في علاج مرضى كوفيد-19 الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ويحتاجون لأوكسجين إضافي. (03.07.2020)

بدأ العلماء في بريطانيا في إجراء تجارب حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بلازما الدم لدى المتعافين من فيروس كورونا. يأمل العلماء أن تكون البلازما علاجاً فعالاً للمرضى الذين هم في حالة خطيرة بسبب المرض. (25.04.2020)

توصلت دراسة جديدة إلى أن السلالة المسيطرة حالياً من فيروس كورونا المستجد قادرة على مضاعفة نسبة العدوى من ثلاث لست مرات أكثر من السلالة الأصلية. لكن حتى الآن لا يبدو أنها أكثر خطراً. (03.07.2020)

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 55400 إصابة بمرض كوفيد-19 أمس الخميس، وهو رقم قياسي عالمي جديد للحالات المسجلة في يوم واحد، حيث زادت الإصابات في غالبية الولايات. وأوقف بعض حكام الولايات الأمريكية خططاً لإعادة فتح الاقتصاد في مواجهة الزيادة في الحالات. وحدث ما يقرب من ربع الوفيات المعروفة في العالم في الولايات المتحدة التي قارب العدد فيها 129 ألف حالة.

ويمثل عدد المصابين في دول أمريكا اللاتينية، ومن ضمنها البرازيل ذات المليون ونصف المليون إصابة تقريباً، 23 في المئة من الإجمالي العالمي. وسجلت البرازيل 48 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تعد واحدة من أعلى الأرقام اليومية بالبلاد، التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابات بالفيروس. ووفقا لبيانات رسمية تم نشرها الليلة الماضية، توفي ما إجماليه 1252 شخصاً بالمرض خلال الفترة المذكورة. ويقدر خبراء ومنظمات غير حكومية بأن العدد الحقيقي للعدوى قد يكون سبعة أمثال ذلك على الأقل، وأن يكون عدد المتوفين ضعف العدد على الأقل في بلد لا يجري سوى فحوصات قليلة على الإصابة بالفيروس. وكان الرئيس جايير بولسونارو قد رفض في البداية تفشي الجائحة واعتبرها مجرد إنفلونزا، وشدد على ضرورة إعادة تنشيط الاقتصاد.

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العطلة في زمن كورونا

وأصبحت الهند المركز الجديد للتفشي في آسيا، وقفز العدد فيها إلى 625 ألف حالة. وتمثل الحصيلة الآسيوية حوالي 12 في المئة من إجمالي الإصابات على مستوى العالم والشرق الأوسط حوالي 9 في المئة، بحسب إحصاء لرويترز يستند إلى التقارير الحكومية.

وزاد عدد الوفيات في أنحاء العالم عن 520 ألف وفاة بسبب المرض حتى الآن، وهو تقريبا نفس عدد الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا سنويا.

وشهدت دول، من بينها الصين ونيوزيلندا وأستراليا، موجات جديدة في الشهر الماضي، على الرغم من كبح انتشار العدوى في الداخل إلى حد كبير.

بريطانيا تسمح للقادمين من 59 دولة بدخول البلاد

واليوم الجمعة أعلنت الحكومة البريطانية إعفاء المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى من شروط الحجر الصحي المفروضةعلى ركاب الرحلات الجوية الدولية الذين يصلون إلى البلاد. وهذه الدول من بين 59 دولة وإقليماً، وافقت بريطانيا على فتح "جسور جوية" للإعفاء المتبادل من متطلبات الحجر الصحي.

وكانت اليونان وتركيا على قائمة الدول المعفاة من شرط فرض عزل ذاتي لمدة 14 يوما لمواطنيها الوافدين إلى إنجلترا، على الرغم من أن وزير النقل والمواصلات جرانت شابس كان صرح في وقت سابق اليوم الجمعة أن اليونان لن يتم إعفاؤها.

وبوجه خاص، كانت السويد والبرتغال والولايات المتحدة وكندا والصين من الدول غير المدرجة على القائمة. ولكن وزراء في الحكومة المفوضة بإسكتلندا ذكروا أنهم لن ينساقوا بشكل تلقائي وراء قرار إنجلترا، فيما لم يتضح بعد موقفي ويلز وإيرلندا الشمالية من هذا القرار.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعدد بلغ حوالي 45 ألف حالة بفيروس كورونا. ويعتقد أن معدل الإصابة بها لا يزال أعلى من معدلات الكثير من الدول الأوروبية.

خ.س/ع.ج (رويترز، د ب أ)

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    لثام الطوارق "يقي من أرواح الموتى"

    يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله. 

  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

     الطوارق الذكور هم فقط من يغطون وجوههم، وفقاً للتقاليد، ويعتقد أن اللثام يحمي من أرواح الموتى "الكيل أورو". كما يشكل اللثام لدى الطوارق حماية أثناء السفر عبر الصحراء الكبرى التي يتقلون عبرها من شمال إلى جنوب القارة السمراء. وفي الماضي كانت العمامة والحجاب باللون النيلي الأزرق، الذي يترك آثارا على الجلد، ولهذا كان يطلق على الطوارق "رجال الصحراء الزرق".

  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    عمامة وحجاب شرط للعيش في الصحراء الليبية

    الطوارق فرع من مجموعة أمازيغية أكبر، ينتشرون في العديد من البلدان، وقد استقر العديد منهم الآن في مناطق محددة وتوقفوا عن حياة الترحال. يطلقون على أنفسهم "إماجغن" في النيجر، واسم "إموهاغ" في الجزائر وليبيا، وإيموشاغ في مالي. أما في اللغة الأمازيغية فيسمون بـ "طارقة". 

  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

     يسمى غطاء الرأس التقليدي وحجاب الوجه عند الأمازيغ في شمال أفريقيا باسم "تاجميلمست" أو "اللثام". لونه أصفر كما في الصورة يرتديه صحراوي مغربي من أصول أمازيغية. تساعد قطعة القماش هذه على حماية هوية مرتديها خلال النزاعات المسلحة ولكن لها مآرب أخرى.

  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

    يعيش البدو في شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة كمصر. الكوفية، وفي بعض المناطق تسمى الغترة أو الحطة، هو اسم القماش الذي يرتديه الرجل، وتختلف طريقة وضعه من منطقة إلى أخرى. 

  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

    يشتهر شعب "التوبو أو القرعان" بلثام الرجال لا النساء، والرجل مسؤول عن خياطة الملابس. يعيشون في الغالب في حوض شمال تشاد، ويعيشون من الرعي ويعتنون بالأغنام وتربية الإبل. 

  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


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