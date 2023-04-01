 11 قتيلا على الأقل في تدافع خلال توزيع تبرّعات غذائية في باكستان | DW الأخبار | DW | 01.04.2023

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DW الأخبار

11 قتيلا على الأقل في تدافع خلال توزيع تبرّعات غذائية في باكستان

وسط أزمة سياسية وأعلى معدلات التضخم.. قتلى وجرحى بسبب التدافع للحصول على التبرعات في باكستان. أغلب الضحايا كانوا من النساء والأطفال الذين حاولوا الحصول على مواد غذائية مجانية.

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31.03.2023, Berlin: Besucherinnen sind in einer Spiegelung bei der Vorbesichtigung der Ausstellung ´Gerhard Richter. 100 Werke f¸r Berlinª in der Neuen Nationalgalerie vor dem Werk Birkenau-Zyklus (2014) des K¸nstlers Gerhard Richter zu sehen. Richter hat die Fotos in unscharf wirkende groﬂe Gem‰lde ¸bertragen. Die jeweils 2,60 mal 2,00 Meter groﬂen Werke ¸berzog er dann mit mehreren Farbauftr‰gen. Durch die Farbverl‰ufe ist vom urspr¸nglichen Motiv nichts mehr erkennbar. Durch vier graue Spiegel gegen¸ber werden Besucherinnen und Besucher in direkte Beziehung zur Arbeit gesetzt. Die Ausstellung ist ab 01.04.2023 zu sehen und soll bis 2026 im Untergeschoss der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden. Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa - ACHTUNG: Nur in vollem Format und nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung ¸ber die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++

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