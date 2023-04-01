11 قتيلا على الأقل في تدافع خلال توزيع تبرّعات غذائية في باكستان

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وسط أزمة سياسية وأعلى معدلات التضخم.. قتلى وجرحى بسبب التدافع للحصول على التبرعات في باكستان. أغلب الضحايا كانوا من النساء والأطفال الذين حاولوا الحصول على مواد غذائية مجانية.
يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أزمات عدة، بعضها سياسي والآخر اقتصادي، وتسعى المعارضة جاهدة لإزاحته من منصبه. لكن خان يؤكد وجود "مؤامرة غربية" للإطاحة به حتى لا تستقل بلاده بقرارها السياسي، حسب قوله.
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