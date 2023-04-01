11 قتيلا على الأقل في تدافع خلال توزيع تبرّعات غذائية في باكستان

باكستان على صفيح ساخن - هل يربح عمران خان معركته أم تسقطه المعارضة؟

يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أزمات عدة، بعضها سياسي والآخر اقتصادي، وتسعى المعارضة جاهدة لإزاحته من منصبه. لكن خان يؤكد وجود "مؤامرة غربية" للإطاحة به حتى لا تستقل بلاده بقرارها السياسي، حسب قوله.