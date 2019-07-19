 11 جامعة ممتازة في ألمانيا تتلقى دعماً إضافياً بالمليارات | عالم المنوعات | DW | 19.07.2019

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منوعات

11 جامعة ممتازة في ألمانيا تتلقى دعماً إضافياً بالمليارات

استقر الرأي على اختيار أحد عشرة جامعة باعتبارها الأفضل في أرجاء ألمانيا وستحمل وصف "جامعة ممتازة"، ومن أبرزها جامعات هامبورغ، برلين، ميونخ، آخن وغيرها. المنتظر أن تنال دعماً مالياً سخياً.

Deutschland | Universität Bonn (picture-alliance/dpa/Bildfunk/J. Stratenschulte)

الجامعات التي أحرزت لقب "جامعة ممتازة" ومعها عناقيد البحث المختارة ستحصد سنويا أكثر من 500 مليون يورو. وبات معروفا الآن أيّ الجامعات ستحمل هذا اللقب:

*الجامعة التقنية في آخن

*جامعة هامبورغ

*جامعة دريسدن التقنية

*جامعة ميونخ

*جامعة ميونخ التقنية

*جامعة كونستانس

*جامعة توبنغن

*جامعة هايدلبيرغ

*معهد كارلسروه التقني

*جامعة بون

*اتحاد جامعات برلين ويضم (الجامعة الحرة، جامعة هومبولت، الجامعة التقنية)

Deutschland | Universität Bonn (picture-alliance/dpa/Bildfunk/V. Lannert)

جامعة بون - تاريخ عريق بين الجامعات الألمانية

وحسب مجلة دير شبيغل فإن التقديم للحصول على ترشيح التأهيل جارٍ منذ أعوام، وتستهله في الخطوة الأولى مفوضية من خبراء دوليين، وقد اختارت 57 مما يعرف ب "عنقود امتياز"، حيث تعمل الجامعات مع مراكز بحثية سوية عبر شبكات تعاون. الجامعة التي نجحت في الانضمام إلى عنقودين من عناقيد البحث المذكورة، باتت من الجامعات المنتخبة حاملة اللقب.

ونقل موقع "ذا لوكال" الألماني أن تمويل الجامعات الممتازة سيبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، وسيستمر لما لا يقل عن سبعة أعوام. ومن المقرر أن تستلم كل من الجامعات المختارة ما بين 10 إلى 28 مليون يورو إضافية كل عام.

ثلاثة أرباع هذه المبالغ ستأتي من الحكومة الاتحادية، أما الربع الباقي فيأتي من حكومة الولاية التي تقع فيها الجامعة. يشار إلى أن كل الجامعات الألمانية يمولها المال العام، وتأتي أغلب مبالغ التمويل من الولايات التي تقع فيها الجامعات.

ماذا يعني تنافس الامتياز للجامعات؟

في عام 2007 أطلقت مسابقة لتمويل بحوث تحظى بأعلى تقييم لأول مرة.

في عام 2012، جرت دفعة أخرى من حملات التمويل.

كان الهدف من إطلاق مبادرة الامتياز هو بذل دعم للبحوث الجيدة، والتصورات المستقبلية للجامعات، بطريقة تمكن الجامعات من اللحاق بركب التقدم العالمي.

في عام 2019 جرت المسابقة الثالثة، وجرى تغيير عنوان المسابقة إلى "استراتيجية الامتياز".

USA Bundeskanzlerin Angela Merkel in Harvard (picture-alliance/newscom/M. Healey)

منحت المستشارة ميركل شهادة دكتوراة فخرية من جامعة هارفرد اعرق جامعة في العالم، وهي تحمل شهادة دكتوراة في الفيزياء.

كيف يجري التنافس؟

خطان يحظيان بالدعم ضمن خطة استراتيجية الامتياز:

*مجاميع البحث التي اطلق عليها "عناقيد الامتياز"، وعددها 57، وجرى اختيارها في عام 2018.

*الجامعات الممتازة.

وكما أسلفنا يتحقق الامتياز (التفوق) للجامعة التي نجحت في الانضمام لعنقودي بحث، والعنصر الحاسم هو المعيار العلمي دون اعتبارات سياسية من أي نوع.

كم المبلغ الذي يجري الحديث عنه؟

في كل عام، تحصل العناقيد الممتازة على ما مجموعه 385 مليون يورو. أما الجامعات الممتازة فقد خُصص لها 148 مليون يورو، ليصل المبلغ النهائي إلى 533 مليون يورو سنويا. وبعد سبعة أعوام، سيعاد تقييم الامتياز، واختيار جامعات جديدة.

م.م/ ف.ي

  • UNESCO Lehrstühle in Deutschland

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في آخن

    قد يبدو مفاجأة للبعض أن تحتل جامعة تقنية المرتبة الأولى في قائمة أفضل الجامعات الألمانية، لكن اختيارها تم نظرا لتميز أقسامها العلمية، إذ احتلت الجامعة المرتبة الأولى في ألمانيا في أقسام علوم الحاسبات (المعلوماتية) والإلكترونيك وقسم العلوم الطبيعية، والميكانيك، بالإضافة إلى قسم علوم الهندسة الاقتصادية.

  • Uni Mannheim stellt Vorlesungszeiten um

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة مانهايم

    جامعة مانهايم هي من الجامعات الحديثة في ألمانيا وتأسست في سنة 1967. ورغم ذلك احتلت المرتبة الأولى في ألمانيا في قسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال. علوم الحاسبات في الجامعة كانت في المركز العاشر محليا وقسم الحاسبات الاقتصادية جاء في المركز الثالث بألمانيا.

  • Roboter ARMAR

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    معهد كارلسروه التقني

    المستشارة ميركل في بهو معهد كارلسروه التقني تتلقى وردة من روبوت صنعه طلاب المعهد. هذا المعهد التقني حديث أيضا في ألمانيا وتأسس في ستينات القرن الماضي. تقاسم المعهد مع الكلية التقنية في آخن المركز الأول لأفضل قسم حاسبات (معلوماتية) في ألمانيا، واحتل المعهد المركز الثاني في الإلكترونيك، والثالث في الميكانيك، والثاني في قسم الهندسة الاقتصادية.

  • TU München Technische Universität München Bayern

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في ميونيخ

    وهي أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 13 كلية و156 قسماً وأكثر من 390 مدرساً. احتلت الجامعة المركز الأول في ألمانيا في قسم الحاسبات الاقتصادية، والمركز الثاني في قسمي العلوم الطبيعية والميكانيك، والمركز الثالث في قسمي الحاسبات والإلكترونيك، والمركز الحادي عشر في إدارة الأعمال.

  • Universität München

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ

    جامعة ميونخ هي أفضل جامعة تقليدية في ألمانيا وثاني أكبر جامعة من حيث عدد الطلبة، إذ يدرس فيها ما يقارب 50 ألف طالب. احتلت الجامعة المرتبة الأولى في ألمانيا في دراسات القانون، والثانية في إدارة الأعمال، والثالثة في قسم العلوم الطبيعية، والخامسة في الاقتصاد، والثامنة في علوم الحاسبات.

  • Exzellenzinitiative Wettbewerb Universität zu Köln Hauptgebäude

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة كولونيا

    جامعة مدينة كولونيا هي الأكبر في ألمانيا، إذ يتجاوز عدد طلبتها الخمسين ألف طالب. وجاءت في المركز الثاني في ألمانيا في إدارة الأعمال، والرابع في الاقتصاد، والخامس في القانون، والثامن في قسم الحاسبات الاقتصادية.

  • Technische Universität in Darmstadt

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في دارمشتات

    تأسست الجامعة التقنية في دارمشتات عام1877. وفي سنة 1997 تحولت إلى جامعة شاملة ولكنها بقيت تحمل اسم الجامعة التقنية. احتلت الجامعة المركز الثالث في ألمانيا في قسم الهندسة الاقتصادية، والرابع في أقسام الحاسبات والإلكترونيك والميكانيك والعلوم الطبيعية.

  • Wilhelms Universität in Münster FLASH-Galerie

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة مونستر

    تأسست جامعة مونستر في سنة 1780. جاءت الجامعة في المركز الثاني في دراسات القانون، والرابع في إدارة الأعمال، والسادس في الاقتصاد، والتاسع في قسم الحاسبات الاقتصادية.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Technische Universität Dresden

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في دريسدن

    كانت بدايات الجامعة في سنة 1821 كمؤسسة تعليمية تقنية. في سنة 1961 تحولت المؤسسة إلى جامعة تقنية. احتلت الجامعة المركز الخامس في قسمي الحاسبات الاقتصادية والميكانيك، والسادس في قسم الهندسة الاقتصادية، والتاسع في قسمي الإلكترونيك والعلوم الطبيعية.

  • Technische Universität Ilmenau in Thüringen

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في إلميناو

    جامعة إليمناو كانت إحدى مفاجآت التصنيف الجديد. إلميناو بلدة صغيرة في مقاطعة تورينغن، وبدأت جامعتها بتدريس بعض الأقسام الجديدة: كتقنية الإعلام وبرمجيات الألعاب الإلكترونية. احتلت الجامعة المركز الرابع في قسم الحاسبات الاقتصادية، والسادس في الحاسبات والإلكترونيك، والسابع في قسم الهندسة الاقتصادية، والعاشر في الميكانيك.

    الكاتب: زمن البدري


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