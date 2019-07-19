11 جامعة ممتازة في ألمانيا تتلقى دعماً إضافياً بالمليارات

الجامعات التي أحرزت لقب "جامعة ممتازة" ومعها عناقيد البحث المختارة ستحصد سنويا أكثر من 500 مليون يورو. وبات معروفا الآن أيّ الجامعات ستحمل هذا اللقب:

*الجامعة التقنية في آخن

*جامعة هامبورغ

*جامعة دريسدن التقنية

*جامعة ميونخ

*جامعة ميونخ التقنية

*جامعة كونستانس

*جامعة توبنغن

*جامعة هايدلبيرغ

*معهد كارلسروه التقني

*جامعة بون

*اتحاد جامعات برلين ويضم (الجامعة الحرة، جامعة هومبولت، الجامعة التقنية)

جامعة بون - تاريخ عريق بين الجامعات الألمانية

وحسب مجلة دير شبيغل فإن التقديم للحصول على ترشيح التأهيل جارٍ منذ أعوام، وتستهله في الخطوة الأولى مفوضية من خبراء دوليين، وقد اختارت 57 مما يعرف ب "عنقود امتياز"، حيث تعمل الجامعات مع مراكز بحثية سوية عبر شبكات تعاون. الجامعة التي نجحت في الانضمام إلى عنقودين من عناقيد البحث المذكورة، باتت من الجامعات المنتخبة حاملة اللقب.

ونقل موقع "ذا لوكال" الألماني أن تمويل الجامعات الممتازة سيبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، وسيستمر لما لا يقل عن سبعة أعوام. ومن المقرر أن تستلم كل من الجامعات المختارة ما بين 10 إلى 28 مليون يورو إضافية كل عام.

ثلاثة أرباع هذه المبالغ ستأتي من الحكومة الاتحادية، أما الربع الباقي فيأتي من حكومة الولاية التي تقع فيها الجامعة. يشار إلى أن كل الجامعات الألمانية يمولها المال العام، وتأتي أغلب مبالغ التمويل من الولايات التي تقع فيها الجامعات.

ماذا يعني تنافس الامتياز للجامعات؟

في عام 2007 أطلقت مسابقة لتمويل بحوث تحظى بأعلى تقييم لأول مرة.

في عام 2012، جرت دفعة أخرى من حملات التمويل.

كان الهدف من إطلاق مبادرة الامتياز هو بذل دعم للبحوث الجيدة، والتصورات المستقبلية للجامعات، بطريقة تمكن الجامعات من اللحاق بركب التقدم العالمي.

في عام 2019 جرت المسابقة الثالثة، وجرى تغيير عنوان المسابقة إلى "استراتيجية الامتياز".

منحت المستشارة ميركل شهادة دكتوراة فخرية من جامعة هارفرد اعرق جامعة في العالم، وهي تحمل شهادة دكتوراة في الفيزياء.

كيف يجري التنافس؟

خطان يحظيان بالدعم ضمن خطة استراتيجية الامتياز:

*مجاميع البحث التي اطلق عليها "عناقيد الامتياز"، وعددها 57، وجرى اختيارها في عام 2018.

*الجامعات الممتازة.

وكما أسلفنا يتحقق الامتياز (التفوق) للجامعة التي نجحت في الانضمام لعنقودي بحث، والعنصر الحاسم هو المعيار العلمي دون اعتبارات سياسية من أي نوع.

كم المبلغ الذي يجري الحديث عنه؟

في كل عام، تحصل العناقيد الممتازة على ما مجموعه 385 مليون يورو. أما الجامعات الممتازة فقد خُصص لها 148 مليون يورو، ليصل المبلغ النهائي إلى 533 مليون يورو سنويا. وبعد سبعة أعوام، سيعاد تقييم الامتياز، واختيار جامعات جديدة.

م.م/ ف.ي