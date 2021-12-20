 1000 يوم وراء القضبان... أمنستي تدعو للإفراج عن علاء عبد الفتاح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.06.2022

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1000 يوم وراء القضبان... أمنستي تدعو للإفراج عن علاء عبد الفتاح

بمناسبة مرور ألف يوم على اعتقاله، طالبت منظمة العفو الدولية القاهرة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام، مشيرة إلى أن "السلطات المصرية تعلم أن علاء رمز للمقاومة".

الناشط علاء عبد الفتاح

تقول أمنستي إنه منذ اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2019، لم يتمكن علاء عبد الفتاح من النوم على مرتبة (فرشة) أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي

دعت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم الجمعة (24 يونيو/ حزيران 2022) إلى إطلاق علاء عبد الفتاح، المعتقل البارز في مصر، والذي يمر ألف يوم على اعتقاله السبت وأيضا إلى إطلاق سراح محاميه المعتقل محمد بكر.  وعلاء عبد الفتاح من الشخصيات البارزة في "الثورة" التي أنهت عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011، وهو مضرب عن الطعام منذ 2 نيسان/أبريل.

مختارات

في إطار مسعى نحو إطلاق سراحه، حصل المعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، على الجنسية البريطانية داخل سجنه. الناشط البارز مضرب عن الطعام في المعتقل لليوم العاشر.

قضت محكمة مصرية بالسجن 5 سنوات بحق الناشط علاء عبد الفتاح و4 سنوات لاثنين آخرين بتهمة بـ"نشر أخبار كاذبة". وكانت ألمانيا قالت إن الحكم سيكون بمثابة إشارة على وضع حقوق الإنسان في مصر، وهو الأمر الذي رفضته القاهرة.

قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.

ودين عبد الفتاح المعارض الشرس لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية عام 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

ومنذ اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2019، لم يتمكن بحسب أسرته من النوم على مرتبة (فرشة) أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي عندما نُقل إلى سجن وادي النطرون الذي بني حديثًا في شمال غرب القاهرة.

وكتبت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان "غدا يمر 1000 يوم على اعتقال علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد بكر ظلما".

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط  السياسي، كما طالبتالسلطات البريطانية بـ "استخدام جميع الوسائل المتاحة" لـ "زيارة" عبد الفتاح - الذي حصل أثناء احتجازه على الجنسية البريطانية- و"إطلاقه".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قد أكدت الثلاثاء، "العمل بجهد" من أجل إطلاق المعارض البريطاني-المصري، مؤكدةً أنها ترغب بمناقشة قضيته مع نظيرها المصري سامح شكري.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي في البيان إن "السلطات المصرية تعلم أن علاء رمز للمقاومة والحرية وأن اعتقاله الجائر يبعث برسالة واضحة للنشطاء الآخرين ويلقي بظلاله على الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه مصر هذا العام".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت عقد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول تغير المناخ في مصر، ووصفته بأنه "مكافأة للسلطة القمعية" للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتعرض مصر باستمرار لانتقادات على خلفية سجلها الحقوقي وتضم أكثر من 60 ألف سجين رأي وفق منظمات غير حكومية.

ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب)

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