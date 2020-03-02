100 ألف مصاب بكورونا في العالم والاقتصاد يسجل خسائر كارثية

بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 98 ألفا و 23 حالة على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة (السادس من آذار/ مارس 2020): "نحن على وشك الوصول إلى 100 ألف حالة إصابة مؤكدة"، مضيفا أنه تم تسجيل 3380 حالة وفاة حتى الآن. وأضاف تيدروس إنه قلق على نحو خاص من انتشار مرض "كوفيد 19" إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية التي قد تفشل في احتواء تفشي المرض.

هذا، وسجلت إيطاليا 49 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 197 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها، الجمعة إدارة الحماية المدنية. وتسجل إيطاليا ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين.وهي أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوروبا، لكنها باتت الرابعة (بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران) من حيث عدد الإصابات بعدما كانت الثالثة، مع تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الإجمالي إلى 4636 حالة.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي خلال مؤتمر صحافي في روما: "تمثّل الوفيات نسبة 4,25% من إجمالي" الإصابات، مضيفاً أن "العمر الوسطي للمتوفين هو 81 عاماً ويعانون من أمراض سابقة".

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! "دع القلق و شاهد نتفليكس!" شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! الرياضة الجماعية..عن بُعد ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! كورونا تصنع المليارديرات انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! إجتماعات العمل في المنزل ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! كورونا و حيوان "الهامستر" تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟ في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! مكتب متنقل يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد! مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد



ومن بين 4636 إصابة، شُفي 523 شخصاً، ويحمل 3916 شخصاً الفيروس، بينهم 2394 شخصاً في المستشفى و462 في العناية الفائقة و1060 شخصاً في حجر منزلي. ويفترض أن تعلن السلطات السبت عن قرارها بشأن 11 بلدة في شمال البلاد، تسكنها 50 ألف نسمة، وخاضعة للعزل منذ أسبوعين.

وتقدّر مدة حضانة فيروس كورونا الجديد بنحو 14 يوماً. ويدرس في الأثناء المعهد العالي للصحة الحكومي فرض حجر على مناطق جديدة "لا سيما لومبارديا". واتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات مشددة لاحتواء الفيروس، خصوصاً إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف آذار/مارس.

توقع بخسائر تقدر بمئات المليارات

ومع اقتراب عدد المصابين من مئة ألف، سجّلت أسواق المال العالمية في نيويورك وفرانكفورت وباريس ومدريد وميلانو ولندن تراجعاً الجمعة كما نظيراتها الآسيوية، ما يؤكد الخشية من عواقب اقتصادية على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

وقال بنك التنمية الأسيوي في تقرير اليوم الجمعة إن تفشي فيروس كورونا قد يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد العالمي تصل إلى 347 مليارات دولار، في ظل التراجع الحاد في الطلب، والسياحة، وسلاسل التوريدات بالإضافة إلى التداعيات الصحية، حيث يتوقع البنك، الذي يقع مقره في مدينة مانيلا، عاصمة الفلبين، أن يصل أقل قدر ممكن من الخسائر إلى 77 مليار دولار، أي حوالي 1ر0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وقد يصل أكبر قدر من الخسائر إلى 4ر0 في المئة .

فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الدول عليها أن تتعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد بدلا من فرض قيود سفر على بعضها البعض. وقال مايك ريان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، "من المهم للغاية أن يفهم الأشخاص أن هذه القيود لا تساعد (في تحسين الوضع)"، وجاء تصريحه بعد أن فرضت كل من اليابان وكوريا الجنوبية قيودا على منح مواطني الدولة الأخرى تأشيرات الدخول.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)