10 نجوم أفارقة يستحقون المتابعة في الدوري الألماني 22/23

تحفل أندية الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا) بالكثير من اللاعبين الأفارقة ذوي المهارات العالية. إليكم أبرز عشرة لاعبين من هؤلاء النجوم

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ

خطوة غير مسبوقة كانت السبب وراء حصول بايرن ميونيخ على خدمات أحد أكبر نجوم كرة القدم في إفريقيا وأوروبا.. ساديو ماني

كان الكثيرون يعتقدون أنه سعيد بمواصلة عمله الرائع في ليفربول ، لكن النجم السنغالي غير وجهته في نهاية الموسم حيث حصل بايرن على النجم الإفريقي لينضم إلى منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث سيكون محط أنظار الجميع مع بدء المباريات.

تشيديرا إيجوكي - هيرتا برلين

تشيديرا إيجوكي نجم هيرتا برلين

أحد نجوم فريق هيرتا برلين .. يوصف بأنه سيد المراوغة .. شارك اللاعب النيجيري إيجوكي (24 عاماً) مع ناديه السابق سيسكا موسكو في الموسمين الماضيين في إمتاع الجماهير الروسية التي كانت تطالبه بالمزيد من المراوغات والألعاب المبهرة في الدوري الروسي الممتاز.

انتقل إيجوكي إلى نادي العاصمة الألمانية على سبيل الإعارة ومعه مهاراته الكروية الكبيرة. يأمل إيجوكي أن يحصل على وقت كافٍ من المشاركة مع الفريق الألماني الذي يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بمركزه المتقدم والذي وصل إليه الموسم الماضي.

رامي بن سبعيني - بوروسيا مونشنغلادباخ

رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشنغلادباخ

أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالدوري الألماني. لديه أعين شغوفة ومتعلقة بالمرمى. سجل اللاعب الجزائري ثنائية ضد بايرن في موسمه الأول وواصل إضافة 13 هدفاً إلى رصيده. يأمل النجم الجزائري أن يتمكن من مساعدة مونشنغلادباخ على إنهاء الموسم في مركز أفضل خلال هذه الجولة.

إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ - بايرن ميونيخ

إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ نجم بايرن ميونيخ

كان الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ أحد نجوم الدوري الألماني منذ فترة. ساعد هدفه التي لا تقهر على تأمين مكان لفريقه في كأس العالم 2022. تتركز الأنظار عليه لمعرفة ما الذي سيفعله في خط هجوم بطل الدوري بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

عمر مرموش - في إف إل فولفسبورغ

عمر مرموش لاعب فولفسبورغ

بعد موسمين متتاليين قضاهما على سبيل الإعارة في سانت باولي وشتوتغارت، قد يكون هذا هو الموسم الذي يتألق فيه المهاجم المصري أخيراً مع فولفسبورغ.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً جزءًا أساسياً من منتخب الفراعنة في المنافسات الدولية، والآن حان الوقت لأن يطالب بمكانته في فريق نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورغ.

سيباستيان هالر - دورتموند

سيباستيان هالر نجم دورتموند

قدم سيباستيان هالر أداءً رائعاً للغاية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع أياكس حيث سجل 11 هدفاً. كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدافاً للدوري الهولندي برصيد 21 هدفاً.

وصل اللاعب الإيفواري إلى الفريق ليحل محل إرلينغ هالاند في دورتموند. وسيتعين على المشجعين الانتظار بعض الوقت ليظهر لأول مرة بعد أن تم تشخيص إصابته بورم في الخصية قبل أن يبدأ الموسم. لحسن الحظ، بدأ في تلقى العلاج ومن المفترض أن يعود قريباً.

أمادو هايدارا- آر بي لايبزيغ

أمادو هايدارا نجم لايبزيغ

لاعب خط وسط من العيار الثقيل .. لدى اللاعب المالي مهارات فنية جيدة ما جعل لايبزيغ يعرض عليه تمديد عقده لمدة عامين وحتى 2025.

هايدارا البالغ من العمر 24 عاماً هو أحد اللاعبين الذين يجب مشاهدتهم خلال المباريات بينما يطارد لايبزغ لقب الدوري الألماني الأول بعد مساعدته في الفوز بأول ألقابه في الموسم الماضي في كأس ألمانيا.

إهلاس بيبو - 1899 هوفنهايم

إهلاس بيبو نجم 1899 هوفنهايم

سجل الجناح التوجولي اهلاس بيبو سبعة أهداف لهوفنهايم في الموسم الماضي. ويتبقى للاعب البالغ من العمر 28 عاماً موسم آخر في عقده، سيحرص خلاله على إقناع المدرب الجديد أندريه بريتنرايتير بقدراته خاصة وأنه عمل معه سابقاً في هانوفر 96.

إلياس السخيري - اف سي كولن

إلياس السخيري نجم اف سي كولن

يعرف عن النجم إلياس السخيري لاعب البوندسليغا بأنه اللاعب الذي قطع أكبر عدد من الكيلومترات على أرض الملعب في موسم 2020/21.

يتفوق النجم التونسي على الكثيرين في الدوري عندما يتعلق الأمر بالعدو، وبالتالي يأمل في مواصلة البناء على سمعته الطيبة في الموسم الجديد.

دانيال كوفي كيريه - فرايبورغ

دانيال كوفي كيريه نجم فرايبورغ

وصل النجم الغاني دانيال كوفي كيريه إلى الدوري الألماني الممتاز بعد موسم جيد في القسم الثاني من الدوري. لعب مع سانت باولي الموسم الماضي حيث سجل 13 هدفاً.

يمكن للاعب الوسط المهاجم أن يسجل ويصنع الأهداف بشكل ساحر. يرى الكثيرون أنه حزمة كاملة من المهارات يستطيع مشجعو البوندسليغا الاستمتاع بها قبل أن يسافر إلى كأس العالم بقطر مع منتخب النجوم السوداء في وقت لاحق من هذا العام.