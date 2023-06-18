10 آلاف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا منذ مطلع 2023

رُصد عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023، وفق أرقام نشرتها الأحد (18 حزيران/يونيو 2023) وزارة الداخلية البريطانية التي تكافح بلا كلل عمليات العبور غير القانونية.
السبت وحده، وصلت سبعة مراكب تقل 374 شخصاً إلى الساحل البريطاني، وفق الحصيلة اليومية التي نشرتها الحكومة البريطانية، ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين عبر هذه القناة الخطرة منذ مطلع العام إلى 10139 شخصاً.
مع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل مما لوحظ في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن بعد عدة أسابيع من الظروف الجوية غير المواتية، عادت عمليات العبور لتزداد بشكل حاد في الأيام الأخيرة بفضل تحسّن الأحوال الجوية، بحيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى الساحل البريطاني بين العاشر والسابع عشر من حزيران/يونيو.
على مدى العام 2022 بكامله، سُجّلت أكثر من 45 ألف حالة عبور وهو رقم قياسي.
وتواصل حكومة المحافظين التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها منذ سنوات، تشديد سياستها في مواجهة تدفق المهاجرين.
وفي مشروع قانون وصلت أصداء انتقاده إلى الأمم المتحدة، تعتزم لندن منع المهاجرين الذين يصلون عبر المانش من طلب اللجوء. كذلك، أقرت الحكومة قانوناً العام الفائت يجيز إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، لكن القضاء الأوروبي حال دون تنفيذه.
ووقعت لندن العديد من الاتفاقيات مع دول أخرى مثل فرنسا وألبانيا لتحسين محاربة الهجرة غير القانونية.
خ.س/أ.ح (أ ف ب)
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