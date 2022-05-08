 ييلنيا - مدينة الأمجاد | تقارير جديدة | DW | 27.05.2022

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تقارير جديدة

ييلنيا - مدينة الأمجاد

في الماضي شهدت مدينة ييلنيا الصغيرة التي تبعد نحو 400 كيلومتراً عن موسكو أزمنة مجيدة. فهناك حقّق الجيش الأحمر أول انتصار له على قوات هتلر النازية.

Dokumentation Jelnja - Stadt des Ruhms

Dokumentation Jelnja - Stadt des Ruhms

قبل غزو أوكرانيا في فبراير 2022 كانت أجزاء من الجيش الروسي تتمركز في ييلنيا. لكن ارتباطها القوي بالجيش يعود إلى الماضي وليس فقط للحرب على أوكرانيا. ظلّت الاحتفالات السنوية في ذكرى "الحرب الوطنية العظمى" تقدم لشباب المدينة لسنوات نوعاً من الإلهاء عن البطالة وغياب الآفاق المستقبلية. فهناك رغبة في تربية الشباب في ييلنيا بحيث يكونوا وطنيين. وكما هو الحال في العديد من المدن الإقليمية الروسية، تتم تنشئتهم منذ سن الحضانة على قيَّم روسية قديمة وأغانٍ يصعب عليهم فهم معانيها.

Dokumentation Jelnja - Stadt des Ruhms


إلّا أنّ التذكير بالبطولات والشعارات المعادية للغرب ألقت في السنوات الأخيرة بظلالها على مناسبة إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية. يُظهر الفيلم الوثائقي الذي أعدّه ديمتري بوغوليوبوف التأثير الغريب والمقلق في نفس الوقت لشعار "أعد أمجاد روسيا" الذي يرفعه فلاديمير بوتين.



مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022 – 01:00 UTC
الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 – 11:00 UTC
الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 – 15:00 UTC
السبت 02 يوليو/تموز 2022 - 05:00 UTC

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