ييلنيا - مدينة الأمجاد

قبل غزو أوكرانيا في فبراير 2022 كانت أجزاء من الجيش الروسي تتمركز في ييلنيا. لكن ارتباطها القوي بالجيش يعود إلى الماضي وليس فقط للحرب على أوكرانيا. ظلّت الاحتفالات السنوية في ذكرى "الحرب الوطنية العظمى" تقدم لشباب المدينة لسنوات نوعاً من الإلهاء عن البطالة وغياب الآفاق المستقبلية. فهناك رغبة في تربية الشباب في ييلنيا بحيث يكونوا وطنيين. وكما هو الحال في العديد من المدن الإقليمية الروسية، تتم تنشئتهم منذ سن الحضانة على قيَّم روسية قديمة وأغانٍ يصعب عليهم فهم معانيها.



إلّا أنّ التذكير بالبطولات والشعارات المعادية للغرب ألقت في السنوات الأخيرة بظلالها على مناسبة إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية. يُظهر الفيلم الوثائقي الذي أعدّه ديمتري بوغوليوبوف التأثير الغريب والمقلق في نفس الوقت لشعار "أعد أمجاد روسيا" الذي يرفعه فلاديمير بوتين.





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