"يويفا" يعلّق مبارياته في إسرائيل "حتى إشعار آخر"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس (19 أكتوبر/تشرين الأول 2023) في بيان أنه "بعد تقييم شامل للوضع الحالي للسلامة والأمن في أنحاء إسرائيل، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم إقامة أي مباريات تنافسية ليويفا في إسرائيل حتى إشعار آخر".

ويأتي هذا القرار على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة.

ودعا "يويفا" الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته المشاركة في المسابقات الأوروبية، على غرار مكابي حيفا ومكابي تل أبيب، إلى "اقتراح أماكن/ملاعب أخرى (...) خارج إسرائيل لمبارياتهم البيتية، طالما أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول".

وقد أُجّلت بالفعل مباراة ضمن "يوروبا ليغ" في المجموعة الثامنة بين فياريال الإسباني ومكابي حيفا التي كانت مقررة الخميس، إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر، وكذلك مباراة في "كونفرنس ليغ" بين مكابي تل أبيب وزوريا لوهانسك الأوكراني المقررة في الموعد نفسه حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

في غضون ذلك قرر "يويفا"، اعتبار نتيجة الشوط الأول بين بلجيكا والسويد بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 (1/1)، هي النتيجة النهائية للمباراة التي توقفت بعد نهاية الشوط الأول.

وكانت المباراة قد توقفت يوم الاثنين الماضي بين الشوطين وذلك بالاتفاق والتنسيق بين الفريقين وذلك بعد الأخبار التي انتشرت عن مقتل اثنين من مشجعي السويد في هجوم ببروكسل، وكان مسرح الجريمة على بعد خمسة كيلومترات من الملعب.

وأكد "يويفا" أن النتيجة لا تؤثر على سير الأمور في المجموعة السادسة بالتصفيات بعد تأكد تأهل بلجيكا إلى النهائيات إلى جانب النمسا، فيما خرجت السويد.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)