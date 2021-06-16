 يويفا يحقق.. هل تعرض مبابي وبنزيمة لإساءات ″عنصرية″؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.06.2021

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يويفا يحقق.. هل تعرض مبابي وبنزيمة لإساءات "عنصرية"؟

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" وقعت خلال مباراتي المجر أمام فرنسا والبرتغال خلال منافسات يورو 2020. الحديث يدور بالخصوص حول تعرض نجمي فرنسا مبابي وبنزيمة لتعليقات "عنصرية".

صورة مركبة لكريم بنزيمة وكيليان مبابي

يويفا يحقق في تعرض كيليان مبابي وزميله كريم بنزيمة لإساءات وتعليقات "عنصرية" خلال مباراة فرنسا والمجر.

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد (20 يونيو/حزيران 2021) تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" في بودابست خلال مباراتي المنتخب المجري أمام فرنسا والبرتغال ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

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أنهى فريق هيرتا برلين تعاقده مع مدرب حراس مرمى الفريق، بشكل فوري، عقب تصريحاته المعادية للمثليين والمناهضة للهجرة، حيث قال: إن "أوروبا قارة مسيحية. لا أحب أن أرى التدهور الأخلاقي يقود القارة لأسفل".

يستعد مانويل نوير ليصبح أول حارس مرمى في ألمانيا يشارك في 100مباراة دولية، وذلك عند مشاركته المرتقبة في المباراة الودية أمام منتخب لاتفيا، التي ستكون الأخيرة قبل مشاركة المنتخب الألماني في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وتعرض لاعبو المنتخب الفرنسي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع نظيره المجري 1 / 1 أمس السبت، لإساءات تمثلت في تقليد أصوات القرود عندما يستحوذ المهاجم الفرنسي صاحب البشرة السمراء كيليان مبابي على الكرة. كذلك تعرض زميله كريم بنزيمة، ذو الأصول الجزائرية، لإساءات لفظية من جانب المشجعين خلال المباراة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه في المباراة الأولى للمنتخب المجري بالبطولة، والتي خسرها أمام نظيره البرتغالي صفر / 3 ، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية خلال المباراة، لإساءات.

وحضر كلا من المباراتين أكثر من 55 ألف مشجع، أغلبهم من المشجعين المجريين.

وذكرت قناتا "إن.تي في" و"آر.تي.إل" أن مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني يخضع أيضا للتحقيقات من جانب يويفا بسبب ارتداء شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح. وارتدى نوير الشارة في مباراتي المنتخب الألماني أمام فرنسا والبرتغال.

ولم يصدر اليويفا أو الاتحاد الألماني لكرة القدم أي بيانات بهذا الشأن.

ويخوض المنتخب المجري مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة السادسة أمام نظيره الألماني في ميونخ يوم الأربعاء المقبل.

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"أليانز أرينا" بألوان قوس قزح

تجدر الإشارة إلى أن مجلس مدينة ميونخ تلقى طلباً بإضاءة استاد "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح خلال مباراة المنتخبين الألماني والمجري يوم الأربعاء المقبل، احتجاجاً على سياسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وجاء في الطلب المقدم من مختلف الأحزاب في ولاية بافاريا القول إن "عاصمة بافاريا تلتزم بالتنوع والتسامح والمساواة الحقيقية في الرياضة وفي المجتمع برمته".

ويدعو مجلس مدينة ميونخ بإضاءة ملعب اليانز ارينا بالوان قوس قزح خلال المباراة.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان المجري في 15 حزيران/يونيو الجاري على مشروع قانون يقيد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول الجنسي.

ويحتل المنتخب المجري المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة لكنه لا يزال يمتلك فرصة في التأهل لدور الستة عشر.

وذكر يويفا أنه سيجرى الإعلان عن أي معلومات جديدة بشأن التحقيقات، في الوقت المناسب.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)

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