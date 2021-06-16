يويفا يحقق.. هل تعرض مبابي وبنزيمة لإساءات "عنصرية"؟

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد (20 يونيو/حزيران 2021) تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" في بودابست خلال مباراتي المنتخب المجري أمام فرنسا والبرتغال ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتعرض لاعبو المنتخب الفرنسي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع نظيره المجري 1 / 1 أمس السبت، لإساءات تمثلت في تقليد أصوات القرود عندما يستحوذ المهاجم الفرنسي صاحب البشرة السمراء كيليان مبابي على الكرة. كذلك تعرض زميله كريم بنزيمة، ذو الأصول الجزائرية، لإساءات لفظية من جانب المشجعين خلال المباراة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه في المباراة الأولى للمنتخب المجري بالبطولة، والتي خسرها أمام نظيره البرتغالي صفر / 3 ، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية خلال المباراة، لإساءات.

وحضر كلا من المباراتين أكثر من 55 ألف مشجع، أغلبهم من المشجعين المجريين.

وذكرت قناتا "إن.تي في" و"آر.تي.إل" أن مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني يخضع أيضا للتحقيقات من جانب يويفا بسبب ارتداء شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح. وارتدى نوير الشارة في مباراتي المنتخب الألماني أمام فرنسا والبرتغال.

ولم يصدر اليويفا أو الاتحاد الألماني لكرة القدم أي بيانات بهذا الشأن.

ويخوض المنتخب المجري مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة السادسة أمام نظيره الألماني في ميونخ يوم الأربعاء المقبل.

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"أليانز أرينا" بألوان قوس قزح

تجدر الإشارة إلى أن مجلس مدينة ميونخ تلقى طلباً بإضاءة استاد "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح خلال مباراة المنتخبين الألماني والمجري يوم الأربعاء المقبل، احتجاجاً على سياسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وجاء في الطلب المقدم من مختلف الأحزاب في ولاية بافاريا القول إن "عاصمة بافاريا تلتزم بالتنوع والتسامح والمساواة الحقيقية في الرياضة وفي المجتمع برمته".

ويدعو مجلس مدينة ميونخ بإضاءة ملعب اليانز ارينا بالوان قوس قزح خلال المباراة.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان المجري في 15 حزيران/يونيو الجاري على مشروع قانون يقيد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول الجنسي.

ويحتل المنتخب المجري المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة لكنه لا يزال يمتلك فرصة في التأهل لدور الستة عشر.

وذكر يويفا أنه سيجرى الإعلان عن أي معلومات جديدة بشأن التحقيقات، في الوقت المناسب.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)