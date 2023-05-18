يويفا يحقق في اشتباك جماهير ألكمار مع عائلات لاعبي ويستهام

يُتوقع أن يُطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً في الأحداث التي شهدتها مباراة الدور قبل النهائي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي جمعت بين ويستهام الإنجليزي وألكمار الهولندي.

فقد دفع الهدف، الذي سجله بابلو فورنالس في الوقت بدل الضائع، ليفوز ويستهام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1 ويصعد للمباراة النهائية التي تقام الشهر المقبل في براغ، مجموعة من جماهير ألكمار ترتدي قمصان سوداء وملثمة لمحاولة اقتحام المنطقة المخصصة للأصدقاء والعائلات خلف مقاعد البدلاء.

وحاول لاعبون من ويستهام، منهم ميكايل أنطونيو والجزائري سعيد بن رحمة وآرون كريسويل والمدرب فلين داونز، تسلق اللوحات الإعلانية في محاولة لإيقاف الشغب.

وكشف الاسكتلندي ديفيد مويز، مدرب الفريق الانجليزي، أنه كان قلقًا على سلامة عائلته بعد أن هجوم مثيري الشغب على المنطقة المخصصة لعائلاتهم وأصدقائهم.

وقال مويز الذي كان والده البالغ 87 عامًا حاضرًا في المباراة: "لا أستطيع شرح ما حدث ولماذا حدث. لا يمكنني إلا أن أقول إن اللاعبين تدخلوا لأنه كان القسم المخصص للعائلات وكان معظم أفراد عائلاتهم وأصدقائهم هناك. ربما كان هذا هو سبب رد الفعل". وتابع "هل كنت قلقًا؟ نعم، كانت عائلتي هناك ولديّ أصدقاء في هذا القسم. كنت آمل أن يحاولوا إبعاد أنفسهم عن ذلك".

وانتشرت مشاهد للحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تداول صور اشتباكات بين مشجعي الفريقين في وقت سابق في شوارع ألكمار في اليوم ذاته للمباراة. ونظراً للقطات الفيديو الملتقطة لمشاهد الهجوم، فقد يواجه الفريق الهولندي عقوبات كبيرة.

وتنتظر اللجنة التأديبية في (يويفا) وصول التقارير الخاصة بالواقعة قبل اتخاذ أي إجراء، ولكن وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" علمت أنه نظراً لخطورة ما حدث، فإنه من الممكن أن تتم متابعة القضايا السابقة وقد يتم تعيين محقق لإجراء تحقيق أكثر شمولية.

من جانبها، قالت الشرطة الهولندية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن. وأفادت الشرطة في بيان أنه "حتى الآن، لم يكن هناك أي اعتقالات. كان هدفنا هو تفريق الحشود وإعادة النظام في أسرع وقت ممكن، وقد نجحنا. ستحقق الشرطة في مشاهد للحوادث ومحاولة التعرف على المشجعين. قد يتبع ذلك اعتقالات".

وبلغ وست هام أول نهائي أوروبي منذ 47 عامًا بعدما جدد فوزه على ألكمار في هولندا 1-0 حيث سبق له أن فاز عليه 2-1 ذهابًا.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ ، أ ف ب)