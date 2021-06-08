يويفا يأمر أوكرانيا بتعديل قمصان منتخبها بعد شكوى من روسيا

أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس (10 يونيو/ حزيران 2021)، أوكرانيا بإزالة شعار "سياسي" من قمصان المنتخب الأوكراني قبل انطلاق بطولة اليورو 2020 غدا الجمعة تطبيقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

والعبارة المطلوب إزالتها هي "المجد لأبطالنا"، التي اعتبرها الاتحاد "شعارا سياسيا غير مقبول" بعد النظر في شكوى تقدمت بها روسيا بهذا الشأن.

ولم يطالب اليويفا أوكرانيا بحدف أي رسوم أو عبارات أخرى على قميص منتخبها الوطني ومنها عبارة "المجد لأوكرانيا" وخريطة تضم شبه جزيرة القرم رغم مطالبة روسيا بذلك.

وقال اليويفا إن الجمع بين الشعارين "ينطوي بالتأكيد على طبيعة سياسية نظرا للمغزى السياسي والعسكري لذلك".

يذكر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم راسل الثلاثاء الماضي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أجل إدانة القميص الجديد للمنتخب الأوكراني المشارك في البطولة الأوروبية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الاتحاد الروسي قوله: "نلفت الانتباه إلى استخدام شعارات بخلفية سياسية على قميص المنتخب الأوكراني، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص المعدات الرياضية".

وكان يويفا قد أعلن بداية موافقته على القمصان قبل تعديل قراره. ووفقاً للوائح المعدات الرياضية الخاصة بالاتحاد القاري، يجب ألا "يتم الإساءة الى اللياقة العامة أو نقل رسائل سياسية أو دينية أو عرقية".

ومعظم الدول لا تعترف باستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم. وتوترت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول القوى الموالية للغرب إلى السلطة في كييف عام 2014، تلاه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وحرب بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

إ.ع/و.ب (رويترز، أ ف ب)