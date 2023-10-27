 يويفا: أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر يورو 2024 في ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.10.2023

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رياضة

يويفا: أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر يورو 2024 في ألمانيا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلقيه أكثر من 20 مليون طلب للحصول على تذاكر من 206 دولة لحضور مباريات بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، حيث من المقرر أن تجرى المباراة الافتتاحية في 14 يونيو/حزيران في ميونيخ.

من اليسار، كأس هنري ديلوناي، في الخلفية شعار UEFA EURO2024 ألمانيا - 16 أكتوبر 2023

شكل الألمان 65% من الطلبات خلال نافذة المبيعات الأولى يليهم أنصار إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إنه تلقى أكثر من 20 مليون طلب للحصول على تذاكر من 206 دولة لحضور مباريات بطولة أوروبا2024 في ألمانيا من بينها حوالي 2.3 مليون طلب لحضور المباراة النهائية وحدها في 14 يوليو/ تموز.

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وشكل الألمان 65% من الطلبات خلال نافذة المبيعات الأولى يليهم أنصار إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا.

وكانت الدول الخمس الأولى خارج أوروبا التي طلبت التذاكر هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك مع أكثر من نصف مليون طلب من هذه الدول.

وقال مارتن كالن المسؤول البارز في اليويفا في بيان: "الترقب والحماس لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا يتزايد كل يوم .. من خلال عملية طرح التذاكر البسيطة والعادلة إضافة إلى الأسعار المعقولة يمكننا أن نقدم للجماهير لحظات لا تنسى". وأضاف: "العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة واهتمام المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وتم طلب ما يقرب من 2.3 مليون تذكرة لحضور المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين وهو ما يفوق سعة الاستاد بمقدار 33 ​​ضعفا، كما تلقى اليويفا أكثر من 1.4 مليون طلب لحضور المباراة الافتتاحية المقررة في 14 يونيو/حزيران في ميونيخ والتي سيظهر فيها منتخب ألمانيا.

ع.ح./ع.ش.(رويترز)

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    ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا

    بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

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    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

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  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


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