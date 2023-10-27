يويفا: أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر يورو 2024 في ألمانيا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إنه تلقى أكثر من 20 مليون طلب للحصول على تذاكر من 206 دولة لحضور مباريات بطولة أوروبا2024 في ألمانيا من بينها حوالي 2.3 مليون طلب لحضور المباراة النهائية وحدها في 14 يوليو/ تموز.

وشكل الألمان 65% من الطلبات خلال نافذة المبيعات الأولى يليهم أنصار إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا.

وكانت الدول الخمس الأولى خارج أوروبا التي طلبت التذاكر هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك مع أكثر من نصف مليون طلب من هذه الدول.

وقال مارتن كالن المسؤول البارز في اليويفا في بيان: "الترقب والحماس لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا يتزايد كل يوم .. من خلال عملية طرح التذاكر البسيطة والعادلة إضافة إلى الأسعار المعقولة يمكننا أن نقدم للجماهير لحظات لا تنسى". وأضاف: "العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة واهتمام المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وتم طلب ما يقرب من 2.3 مليون تذكرة لحضور المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين وهو ما يفوق سعة الاستاد بمقدار 33 ​​ضعفا، كما تلقى اليويفا أكثر من 1.4 مليون طلب لحضور المباراة الافتتاحية المقررة في 14 يونيو/حزيران في ميونيخ والتي سيظهر فيها منتخب ألمانيا.

ع.ح./ع.ش.(رويترز)