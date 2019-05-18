يونيون برلين يصعد إلى الدوري الألماني على حساب شتوتغارت

صعد فريق يونيون برلين للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على حساب شتوتغارت، وذلك بعدما تعادل معه سلبيا اليوم الاثنين (27 مايو/آيار) في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2 / 2 على ملعب شتوتغارت، وبذلك يتعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 2 / 2 ويتأهل يونيون برلين بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

تجدر الإشارة إلى أنه الهبوط الثاني إلى دوري الدرجة الثانية خلال ثلاثة أعوام، بالنسبة لفريق شتوتغارت، المتوج بطلا لألمانيا خمس مرات في تاريخه، وذلك في أعوام 1984 و1992 و2007 إلى جانب مرتين في أوائل الخمسينيات قبل إطلاق البوندسليغا.

وخاض شتوتغارت ملحق الصعود والهبوط بعدما أنهى الموسم المنصرم في المركز السادس عشر بدوري الدرجة الأولى، في حين لعب يونيون برلين الملحق بعد أن أحرز المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الذي صعد منه مباشرة فريقا كولونيا البطل وبادربورن الوصيف.

وهبط شتوتغارت إلى الدرجة الثانية برفقة هانوفر ونورنبيرغ اللذين أنهيا الموسم في المركزين السابع عشر والثامن عشر، على الترتيب، في البوندسليغا.

هـ.د (د ب أ، أ ف ب)