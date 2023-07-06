يونيفيل تحث لبنان وإسرائيل على ضبط النفس بعد قصف عبر الحدود

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل)، أن قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو على اتصال مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية لمنع المزيد من التصعيد جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل ورد إسرائيل باستهداف منطقة كفرشوبا جنوباً بالقذائف.

وقالت "يونيفيل"، في بيان اليوم الخميس (السادس من تموز/ أيلول) إنه "بُعيد الساعة الثامنة صباحاً، رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات بالقرب من المجيدية".

وكانت مصادر لبنانية وإسرائيلية قد أكدت اطلاق صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان صوب إسرائيل في وقت سابق اليوم الخميس، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عدد من القذائف عبر الحدود.

وذكرت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية أن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم الخميس، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من منطقة متنازع عليها على الحدود.

وبعد أن قال الجيش الإسرائيلي في البداية إن ليس لديه ما يدل على أي وقائع غير عادية على جانبه من الحدود، قال في وقت لاحق إن مقذوفا انفجر هناك. ولم تكن هناك إشارة إلى وقوع خسائر.

وقال بيان الجيش "ردا على ذلك، تقوم قوات الدفاع الإسرائيلية حاليا بضرب المنطقة التي تم منها الإطلاق في الأراضي اللبنانية".

وأضاف بيان اليونيفيل "لم نتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت، لكننا أرسلنا جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث أن الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ. وقرابة الظهر، رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفر شوبا في لبنان".

وتابع البيان :"رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات فيلبنان وإسرائيل، وآليات الارتباط التي نتطلع بها تعمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصعيد".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع. إننا نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

ورأى شهود من رويترز أعمدة من الدخان الأبيض تتصاعد منالجنوب اللبناني. وقال أحد سكان قرية الوزاني في جنوب لبنان حيث سقط أحد الصاروخين إن قصفا بالمدفعية أصاب المنطقة من اتجاه إسرائيل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم إن أكثر من 15 قذيفة سقطت على أطراف بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا على الحدود اللبنانية في ضربة إسرائيلية.

فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن رئيس بلدية كفرشوبا القاسم القادري ، قوله في تصريح اليوم ، إن "حوالي 22 قذيفة إسرائيلية استهدفت منطقة غرب كفرشوبا، وتوقف القصف بعدها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من لبنان. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه يبحث الأمر مع قائد الجيش اللبناني.

وقالت المصادر في لبنان إن الصاروخ الثاني سقط قرب قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، رويترز)