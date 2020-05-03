يونيسف: 150 مليون طفل إضافي يدخلون دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا

ذكر تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومؤسسة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول) أن جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق الناجمة عنها تسببت في دخول 150 مليون طفل إلى دائرة الفقر.

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة، هناك زيادة بنسبة 15بالمائة في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، ويحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، في بيان صحفي: "أكثر ما يثير القلق أننا أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها".

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ودعا التقرير الحكومات إلى توسيع نظام الحماية الاجتماعية سريعا والوصول إلى الرعاية الصحية وفرص التعلم عن بعد. وقالت إنغر أشينغ، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أنقذوا الأطفال: "الأطفال الذين يخسرون التعليم هم الأكثر عرضة للإجبار على عمالة الأطفال أو الزواج المبكر والوقوع في شرك دائرة الفقر لسنوات قادمة".

واستند التحليل إلى بيانات من أكثر من 70 دولة حول ما إذا كان الأطفال محرومين من التعليم والدواء والسكن والغذاء والصرف الصحي والمياه.

ع.ج.م/و.ب ( د ب أ)