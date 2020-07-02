 ″يونيسف″ تطلب دعم ألمانيا لمكافحة العنف ضد الأطفال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"يونيسف" تطلب دعم ألمانيا لمكافحة العنف ضد الأطفال

إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا والتبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الوباء، أسفرت عن أعباء كبيرة على الأطفال. منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حثت ألمانيا على زيادة مساعداتها للمنظمة للحد من العنف بحق الأطفال.

عام 2019 سجلت الشرطة الألمانية 4044 حالة إساءة معاملة لأطفال.

عام 2019 سجلت الشرطة الألمانية 4044 حالة إساءة معاملة لأطفال.

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ألمانيا إلى زيادة مساعداتها للمنظمة، في خضم زيادة تعرض الأطفال للعنف في ظل تفشي وباء كورونا.

مختارات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ألمانيا تستغل رئاستها القادمة للمجلس الأوروبي لسنّ قانون يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد، واليونيسف تحذر من تفاقم الظاهرة بسبب جائحة كورونا. (12.06.2020)

وقالت نجاة مجيد، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، اليوم الخميس (الثاني من تموز/يوليو 2020) : "العنف يمكن أن يخلف ندوباً بعيدة المدى في حياة الأطفال". وأضافت: "انتشار وباء كوفيد19- والإجراءات التي فرضت للحد منه زادت خطر مواجهة الأطفال للعنف في منازلهم أو عبر الإنترنت، أو في محيطهم".

وأشارت نجاة مجيد إلى أن أشكال الدعم القائمة من أجل الحيلولة دون زيادة العنف والقيام برد فعل على ذلك محدودة.

وبحسب بيانات "يونيسف"، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحد من انتشار وباء كورونا والتبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الوباء، أسفرت عن أعباء كبيرة لاسيما بالنسبة للأطفال الذين كانوا معرضين لخطر العنف في الأساس.

وسجلت الشرطة الألمانية العام الماضي 4044 حالة إساءة معاملة لأطفال، مقابل 4129 حالة عام 2018. وبالنسبة للعنف الجنسي ضد الأطفال، ارتفع عدد الضحايا من 14606 حالة إلى 15936 حالة.

وحققت الشرطة العام الماضي في 12262 جريمة متعلقة بتداول مواد إباحية عن الأطفال، بارتفاع يزيد عن الضعف مقارنة بعام 2016.

ويشار إلى أن طلب اليونيسيف يتزامن مع الحديث عن وجود أكبر شبكة للعنف الجنسي ضد أطفال في ألمانيا، إذ تتحدث مصادر قضائية عن وجود 30 ألف أثر لجناة مفترضين للاعتداء جنسيا على الأطفال في بلدة برغيش غلادباخ الألمانية. 

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    حق المعاملة باحترام

    "على الأطفال يعلموا أن لهم الحق باللعب وأن يكونوا ما يريدون، أو يُعاملون باحترام. معاملتهم باحترام هي أهم حقوقهم". تاليتا فيرناندا، 9 أعوام، مدينة اسو لويس/ البرازيل.

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    المساواة في الحقوق بين الأطفال

    "هناك حقوق معينة للأطفال كحق التعلم الذي لا يجب الالتفاف عليه. وكذلك حق الحصول على وقت فراغ. للأطفال حق الحصول على العناية وألا يتعرضوا للضرب. اعتقد أن هذا الأمر يتم اهماله في بلدان العالم الثالث إلا أن الأطفال يملكون حقوقاً حول العالم". بيكا، 11 عاماً ، مدينة بون/ ألمانيا

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    حق التمتع بهوية

    "لكل طفل الحق في الحصول على اسم وحق الرعاية من قبل والديه. أكثر حق يعجبني هو حق التعبير عن رأيي. هذا الحق أطالب به دائماً". خليب، 13 عاماً، كييف/ أوكرانيا

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    طفل بحقوق كثيرة...

    "لي الحق بالذهاب إلى الكنيسة والصلاة هناك. لي الحق باللعب مع أصدقائي. لي الحق بالدفاع عن نفسي في المدرسة. لي الحق بالحياة. لي الحق بالحصول على سقف أنام تحته، لي الحق بتناول الطعام. لي الحق بالتعليم. لي الحق بزيارة أسرتي". نيال امواه، 10 أعوام أكرا/ غانا.

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    الحق بأن تكون طفلاً..

    "تعلمت أن لنا الحق بالتمتع بتعليم على أعلى المستوى والنوعية، وألا نُجبر على العمل مثل الكبار. لنا الحق في اللعب مع الأطفال الآخرين، من دون تمييز بيننا لأسباب عنصرية أو لاختلافات جنسية أو بسبب اختلاف بلون البشرة. للطفل حق، في أن يكون طفلاً". بريندا ماريا، 12 عاماً، تيرسينا/ البرازيل

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    الحق في التعليم

    "للأطفال حق التمتع بالتعليم وبتناول الطعام وشرب مياه نقية والحب من الآخرين والحماية. بالنسبة لي، الحق في التعليم هو الأهم، لأنني أريد أن أصبح سيدة متعلمة وأحصل على وظيفة جيدة". ساكينا، 8 أعوام، بون/ ألمانيا

  • Ukraine Kiew | Bohdan Lytvynenko (DW/L. Rzheutska)

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    "أعرف حقوقي"

    "أعلم حقي كطفل. أهم حق بالنسبة لي هو حق التعبير عن رأيي. وأخذ الراحة واللعب. فلا طاقة للكبير أو الصغير أن يكون منتجاً لفترة طويلة. أما بالنسبة لحق التعبير، فإنه حق الطفل بالتعبير عن نفسه يجب احترامه من قبل المجتمع الذي يعيش فيه، حتى وإن أختلف رأيه عن رأي الآخرين". بوهدان، 14 عاماً كييف/ أوكرانيا

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    "الكبار أقوى بكثير"

    "للأطفال حقوقهم. اعتقد أن من أهم حقوق الأطفال هي حق الطعام والشراب، بالإضافة إلى الحق بالتعليم، والأمن، والحصول على أسرة، وعدم استغلالهم وإجبارهم على العمل. هناك أوضاع في بلدان معينة لا توجد فيها هذه الحقوق. أجد ذلك سيئاً جداً. فالأطفال لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، بينما الكبار أقوياء أكثر". فيديريكا، 12 عاماً، كولونيا/ ألمانيا.

  • default

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    نشاط سياسي

    "أهم حق بالنسبة لي هو الحق بالحصول على تعليم. يجب توفير الأمكانيات لكل طفل بالتعليم. حتى البنات. بالنسبة لي التغيرات المناخية مهمة جداً. شاهدوا ما تفعله غريتا تونبيرغ، أن يمارس الصغار نشاطاً سياسياً، أمر مهم بالنسبة لي". تاديو، 16 عاماً، بون / ألمانيا.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أطفال مولودون من أمهات بديلة عالقون في أوكرانيا  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Berlin | Außenminister Cavusoglu & Maas 

جاويش أوغلو من برلين: تقييدات السفر إلى تركيا "مسيسة" 02.07.2020

طالب وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، بعد مباحثات مع نظيره الألماني في برلين، بإعادة النظر في قائمة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لتقييدات السفر إلى تركيا. جاويش اوغلو تحدث عن وجود "دوافع سياسية" وراء إصدار القائمة.

Deutschland ARCHIV 2018 Düsseldorf Flughafen

الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده للوافدين من 15 دولة منها 3 عربية 30.06.2020

قرر الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدوده للقادمين من 15 دولة من خارج الاتحاد اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو. وتضم القائمة، التي سيتم تحديثها كل أسبوعين، ثلاث دول عربية.

EU-PK zur Coronakrise mit Ursula von der Leyen und Charles Michel

قمة عالمية تجمع نحو 7 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا 27.06.2020

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الحاجة إلى أكثر من 30 مليار دولار لمواجهة كورونا، استطاعت قمة عالمية جمع نحو 7 مليار دولار لتأمين اختبارات ولقاحات وعلاجات للمرض، خصوصاً للمجتمعات الأكثر فقراً.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  