 يونكر يطالب بإخراج حزب أوربان من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي | أخبار | DW | 20.03.2019

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أخبار

يونكر يطالب بإخراج حزب أوربان من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي

طالب رئيس المفوضية الأوروبية بإخراج حزب "فيدس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، "حزب الشعب الأوروبي"، عازياً ذلك لبعد أوربان عن القيم الأساسية المسيحية الديمقراطية.

Ungarn, Budapest: Ungarn entfernt Anti-EU Soros Wahlplakate (picture-alliance/AP/V. Mayo)

طالب رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بإخراج حزب "فيدس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي". وقال يونكر في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الأربعاء (20 آذار / مارس 2019) إنه يرى منذ عامين أن رئيس الوزراء العنغاري اليميني القومي أوربان بعيد عن القيم الأساسية المسيحية الديمقراطية لحزب الشعب الأوروبي، مضيفاً أنه يتعين أن يكون مكان أوربان خارج الحزب إذا كان غير متبني لهذه القيم.

وينتمي يونكر إلى كتلة "حزب الشعب الأوروبي"، وكذلك التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتعتزم كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي إجراء مشاورات في وقت لاحق اليوم حول إمكانية إخراج حزب "فيدس" من الكتلة، وذلك على خلفية حملة اللافتات التي قادها الحزب ضد يونكر والمستثمر الأمريكي المنحدر من هنغاريا جورج سوروس، والتي تضمنت ادعاءات مسيئة عن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت تقارير أمس الثلاثاء إلى إمكانية تعليق انضمام الحزب لكتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي لعدة أشهر لحين تحقيقه شروط معينة بدلاً من إخراجه.

خ.س/ح.ز (د ب أ)

  • Ungarn Kettenbruecke in Budapest (picture-alliance/U. Dueren)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    جسر السلسلة

    يربط هذا الجسر الذي شيّد في عام 1849 بين جزئي المدينة، "بيشت" و"بودا"، وبودا هو الجزء الذي تتخلله التلال في المدينة، كثيرون لا يعلمون أن بودابست أو "بودابشت" هو اسم مشتق من نصفي المدينة التي زارها 12 مليون سائح في عام 2017.

  • Ungarn Ausblick von Pest auf Buda mit Burgpalast (picture-alliance/imageBROKER/D. Renckhoff)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    حي القلعة

    يُوصل الجسر إلى حي القلعة في بودا، الذي يضم قصرا مبني على طراز الباروك، بالإضافة إلى متاحف وكنائس تاريخية، هنا كان يسكن ملك هنغاريا ونبلاء البلاد سابقاً، ولا يسمح بمرور السيارات في المنطقة.

  • Ungarn Budapest Statue vom König Hl. Stephan vor der Fischerbastei (picture-alliance/imageBROKER/M. Breuer)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    حصن الصياد ..بلا صياد!

    في حي القلعة على تلة قبالة الدانوب يقع حصن الصياد المشيّد نهاية القرن التاسع عشر على الطراز القوطي. في العصور الوسطى كان يقع هنا سوق السمك. ولهذا سمي الحصن بحصن الصياد. لا فائدة حقيقية من الحصن سوى أنه يمنح الناظر صورة بانورامية لجانب "بيشت" من المدينة، وفي وسط الحصن يقع تمثال للملك "شتيفان" الذي توج في عام 1000 بعد الميلاد وحول البلاد إلى المسيحية بعد أن كانت تدين بالوثنية.

  • Ungarn Budapest Altar der Matthiaskirche (picture-alliance/imageBROKER/S. Kiefer)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    هنا توّج الملوك والأباطارة

    قرب الحصن تقع كنيسة ماتياس وعمرها 700 عام. سميت باسم الملك ماتياس. في الكنيسة توج كثير من ملوك هنغاريا. وفي عام 1867 توّج إمبراطور النمسا والمجر فرانتس جوزيف وزوجته إليزابيث كملك وملكة للمجر أيضاً.

  • Ungarn Café im New York Palace in Budapest (picture-alliance/Z. Okolicsanyi)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مقهى نيويورك

    هنا يعيش المرء ارستقراطية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. افتتح المقهى في عام 1894. سقطت الإمبراطورية والملكية وجاءت الشيوعية ورحلت الأخيرة وحلت الرأسمالية الديمقراطية لكن المبنى بقي صامداً.

  • Ungarn Budapest zentrale Markthalle (picture-alliance/imageBROKER/S. Kiefer)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    سوق من عصر مختلف

    هناك محال كثيرة فخمة ومختلفة في "بودابشت"، لكن قاعة السوق الرئيس قرب الدانوب تبقى الأجمل من بين كل الأسواق. في هذه السوق تجد ما تشتهي من الفاكهة والخضار واللحوم والبضائع الأخرى المتنوعة. جولة في هذا السوق تنقلك إلى عصر آخر.

  • Budapest Dohany Street Synagoge (picture alliance/robertharding/C. Morucchio)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    أكبر معابد أوروبا

    أكبر معبد يهودي شيّد بين عامي 1854 و 1859 على الطراز الموركسي الأندلسي. نجا المعبد من الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1996 أعيد ترميم المعبد، يمكن الدخول إلى المعبد عدا وقت أيأم الـ "شابات"، من مساء الجمعة وحتى مساء السبت.

  • Ungarn | Jüdische Viertel in Budapest | Holocaust-Mahnmal (DW/M. Ostwald)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    شجرة الحياة

    تقف بوسط ساحة الحي اليهودي قرب المعبد. تشير الشجرة إلى 564,000 هنغاري قتلوا في الهولوكوست "محارق اليهود" من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. على أوراقها الفضية حفرت أسماء الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود من المحرقة.

  • Ungarn | Jüdische Viertel in Budapest | Ruinenbar Szimpla Kert (DW/M. Ostwald)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مقاهٍ ولدت بين الركام

    إن كنت تبحث عن مقاهٍ وحانات ومطاعم تقضي فيها المساء فعليك الذهاب إلى الحي اليهودي في المدينة، الذي تحولت مبانيه وفناء كل مبنى منها إلى أماكن يجتمع فيها الشباب عند كل مساء. محل "زيمبلا كيرت" هذا كان من أول المقاهي التي ظهرت في الحي عام 2004.

  • Ungarn Budapest Parlament (picture-alliance/imageBROKER/M. Nitzschke)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مبنى البرلمان

    طوله 268 متراً وارتفاعه 96 متراً ويضم 700 غرفة تقريباً. أحد أبرز معالم المدينة المطلة على نهر الدانوب. منظمة الثقافة والفنون ضمته إلى قائمة التراث العالمي في عام 1987.

  • Ungarn Reportagereise nach Budapest (DW/E. Kheny)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مسبح أم قصر؟

    إن شعرت بالتعب من التجول في "بودابشت" فعليك أخذ قسطاً من الراحة في أحد مسابح المياه الساخنة المعدنية في المدينة. هناك 15 مسبحاً من هذا النوع ، أبرزها مجمع "زيتشيني" المشيّد عام 1913، الذي يضم 18 حمام سباحة، درجة حرارة المياه بين 28 و40 درجة مئوية. إعداد: آنا تيميشه/ عباس الخشالي


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