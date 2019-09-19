 يونسيف: اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم | أخبار | DW | 20.11.2019

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أخبار

يونسيف: اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم

أكدت منظمة "يونسيف" بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم 20 نوفمبر أن اليمن يعد من أسوأ البلدان يمكن أن يعيش فيها أطفال. ولا تقتصر مشاكل الأطفال على الدول الفقيرة فقط وإنما تشمل البدان الغنية أيضا كألمانيا.

Jemen Mann macht aus seinem Haus eine Schule für 700 Kinder (Reuters/A. Mahyoub)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"  إنه على الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم. وأضافت المنظمة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن استمرار النزاع الدامي وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية وضع أنظمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار ترتب عنها عواقب بعيدة المدى على الأطفال.  وذكر البيان، "أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة".

مختارات

تجدهم في كل مكان، أطفال لم يتذوقوا حلاوة الحياة، لكنهم يتجرعون مرارتها بكل قسوة، فهم يكدّون ليعيلوا أنفسهم وأسرهم فيما تستعر الحرب. عمالة الأطفال ليست أمراً جديدا في مجتمع اليمن، لكنّ الحرب جعلت منها مشهدا يوميا. (21.05.2018)

استدعى استهدف حافلة أطفال مدينة ضحيان في صعدة ردود فعل شاجبة وإدانات ودعوات للتحقيق. هل ما حدث "تكتيك عسكري ممنهج"؟ وماذا عن تجنيد الأطفال الذين يبدو أن دماءهم تفرقت بين أطراف النزاع؟ وهل رد فعل الغرب على مستوى الحدث؟ (10.08.2018)

ويوافق يوم 20 من تشرين ثان/نوفمبر الجاري من هذا العام الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن أي شخص دون سن الثامنة عشر يعتبر طفلاً وله الحق في الحماية والرعاية". ووضع العالم المعاصر أول ميثاق دولى لحقوق الطفل فى العشرين من شهر تشرين ثان/ نوفمبر 1959، ليصبح ذلك اليوم منذ هذا التاريخ يوما عالميا للطفل.

وقالت سارة بيسولو نيانتي، ممثلة اليونيسف في اليمن: "أولئك الذين يتحملون المسؤولية، بما في ذلك السلطات اليمنية، لم يفوا بوعودهم والتزاماتهم تجاه الأطفال". وتابعت :"يجب أن تكون الذكرى الثلاثين للاتفاقية بمثابة تذكير واضح لنا جميعاً للالتزام مجددا وعلى نحو عاجل بمسؤولياتنا لمساعدة أطفال اليمن للبقاء أحياء والنمو في بيئة يسودها الأمن والسلام".

وأشار البيان إلى مقتل الكثير من الأطفال بسبب الحرب جراء تعرضهم لهجمات "سافرة" ، قائلا :"تعرض الأطفال للقتل أثناء لعبهم في الهواء الطلق مع أصدقائهم، وأثناء توجههم إلى المدرسة أو العودة منها، أو أثناء تواجدهم بسلام داخل منازلهم مع أسرهم". ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل في اليمن، البلد الذي يعاني منذ نحو خمس سنوات من الصراع المسلح بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بالتحالف مع إيران من جهة ثانية

بيد أن مشكل الأطفال لا تنحصر فقط على البلاد التي تواجه حروبا ومشاكل. ففي ألمانيا صرح رئيس الاتحاد، هاينتس هيلغرز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الطفولة العالمي: "أنتظر أن يعترف البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) بأغلبية الثلثين بحقوق الأطفال".

وذكر هيلغرز أنه عقب 30 عاما من إقرار ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لا يزال في ألمانيا الكثير مما ينبغي فعله في هذا المجال، وقال: "كثيرا ما يُنظر للأطفال على أنهم مُلحق لآبائهم أو موضوع للحماية"، مضيفا أن الأطفال ليسوا بالغين صغار، بل أفراد لهم كرامتهم الخاصة وحقوقهم الخاصة، موضحا أنه يتعين إدراج هذه الحقوق على نحو واضح في الدستور الألماني.

ويعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، العمل على ترسيخ حقوق الأطفال في الدستور، وقد أعلن عزمه تقديم مشروع قانون بذلك خلال هذا العام. ويحتاج إجراء تعديل في الدستور إلى موافقة ثلثي النواب في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات)

ع.أ.ج (د ب ا)

  • Girl with a Schultüte for the first day of school, Copyright: imago/Kickner

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    الجزء الأهم بالنسبة للأطفال في يومهم المدرسي الأول هو (مخروط المدرسة). إذ إن فكرة الالتزام بالحضور المدرسي لـ12-13 سنة قادمة قد تحتاج "لتحليتها" ببعض الحلويات والهدايا لترغيب الطفل بالمدرسة. ظهرت هذه الطقوس في مطلع القرن التاسع عشر حين لجأ الأهالي لتحسين شعور أطفالهم حيال المدرسة بأكياس مليئة بالحلوى المنزلية أو الجاهزة منها، وبعض المستلزمات المدرسية والهدايا.

  • Girl in a school reads a book, Copyright: Getty Images/AFP/S.Khan

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    يلتحق معظم الأطفال في ألمانيا إلى المدرسة بعمر الست سنوات، وذلك في شهر آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر، تبعاً للمقاطعة التي يعيشون فيها. وغالبيتهم قد قضوا مسبقاً بضع سنوات في الرعاية النهارية "الحضانة" أو في المرحلة التحضيرية التي لا تشكل جزءاً من النظام التعليمي العام. وطبعاً، المرحلة الدراسية الأولى هي المرحلة الأهم بالنسبة للأطفال وذويهم.

  • Mother and son with a backpack, Copyright: picture-alliance/dpa

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    يهتم الأهالي بهندام الطفل، وأيضا يقومون بتحضير حقيبة الظهر المدرسية قبل اليوم الدراسي الأول. ويفضل أن تكون مربعة الشكل حرصاً على شكل الأوراق وكي تتسع للوجبات الخفيفة من السجق، وأن تكون مواكبة للموضة. موضة هذا العام تشهد إقبالاً على حقائب عليها صور حرب النجوم وسوبرمان.

  • Sandwich in a box, Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    بعد حصولهم على الحقيبة المناسبة، يتوجب على الأهالي تزوديها- قبل اليوم الأول- بكل المسلتزمات المدرسية كالأقلام والمساطر والدفاتر. غالباً في ألمانيا، لا يحظى الأطفال لا سيما الصغار بوجبة الغداء في المدرسة بل بفرصة قصيرة لتناول (السندويشة)، لذا يحتاجون علب مناسبة أيضاُ لوضع تلك الوجبات.

  • Boy with backpack and cone full of gifts for first day of school, Copyright: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    العديد من الأطفال في أنحاء العالم، يحتفظون بصورة من يومهم الأول في المدرسة. في ألمانيا تكون هذه الصورة مع إحتضان مخروط الحلوى المدرسي مع عبارة مكتوبة مثل "يومي الأول في المدرسة".

  • Cross, Copyright: picture-alliance/dpa

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    اليوم المدرسي الأول في ألمانيا لا يبدأ بالدراسة، بل باحتفال خاص يشارك فيه الآباء والأقارب. وعادة ما يتضمن مشاركة من الكنيسة بإعطاء التلاميذ مباركة بمناسبة البدء بالرحلة التعليمية. يذكر أن بعض المدارس تقدم مظاهر احتفالية للتلاميذ المسلمين أيضا.

  • First day of school Performance in Hanover, Copyright: picture alliance/dpa/P. Steffen

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    أثناء الاحتفال يقوم الأطفال الأكبر عمراً أو المعلمين بتقديم عرض مسرحي يزود التلاميذ الجدد بشرح عن عمل المدرسة. وفي بعض المدارس يعين للتلاميذ الجدد ما يسمى (صديق الدراسة) من الصفوف الأكبر ليكون بمثابة دليل لهم.

  • School chalkboard reading, 'Welcome, class 1A', Copyright: picture alliance/dpa/G. Kirchner

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    بالإضافة إلى الاحتفال، هناك جولة مُحضرة مسبقاً لأطفال الصف الأول بهدف تقديمهم للغرف الدراسية التي سيلتحقون بها، مصنفة بحسب الأحرف. وفي كل غرفة صف تكتب عبارات الترحيب بالأطفال على سبورة مخصة لذلك.

  • Balloon with the text, 'My first day of school' Copyright: picture alliance/R. Goldmann

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    بعد مراسم الاحتفال المدرسية، تقوم العائلات بتحضير حفلة أخرى يُدعى إليها الأصدقاء والأقارب لرؤية الطفل الشجاع المقبل على عالم الدراسة. قد ينزعج الطفل بسبب كثرة التقبيل والاهتمام إلا أن غبطة الهدايا التي يحظى بها تنسيه ذلك الانزعاج.

  • First-graders in a classroom in Germany, Copyright: picture alliance/dpa/P. Steffen

    كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

    وبعد انقضاء احتفالات اليوم الأول، يتوجب على الأطفال في اليوم الثاني إيجاد قاعاتهم الدراسية لحضور درسهم الأول. المدرسة الإبتدائية في ألمانيا تتضمن أربعة صفوف من الأول إلى الرابع، بعدها يلتحق التلاميذ بإحدى أنواع المدارس الثلاث، وذلك اعتماداً على أدائهم التعليمي.

    الكاتب: كيت موسر/ ريم ضوا


مختارات

كيف يحتفل أطفال ألمانيا باليوم الأول من المدرسة

ذهاب الطفل للمدرسة لأول مرة يعتبر في معظم بقاع العالم يوما مميزا، تمتزج فيه مشاعر الفرح والخوف في آن واحد. بيد أن ما يميز هذا اليوم في ألمانيا طقوس وعادات يعود تاريخها لمئات السنين نتعرف على بعضها في معرض الصور التالي. (29.08.2016)  

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