 يوم واحد فقط من الوجبات السريعة يضعف مناعتك | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.09.2023

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صحة

يوم واحد فقط من الوجبات السريعة يضعف مناعتك

قد يحاول البعض التحايل على أنفسهم وتناول الكثير من الوجبات السريعة في يوم واحد فقط، اعتقاداً منهم أن ذلك لن يضر. غير أن باحثين ألمان توصلوا إلى أن تناول الوجبات السريعة ليوم واحد فقط، يضعف جهاز المناعة. فكيف يحدث ذلك؟

البطاطس المقلية والهمبرغر وجبة تحتوي على نسبة دهون عالية!

كسر النظام الغذائي وتناول الوجبات السريعة في يوم واحد يضر بالمناعة!

يتضمن نمط الحياة الصحي عدة أمور، من بينها ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن. هذا  النظام الغذائي يجب أن لا يقتصر على منتجات الوجبات السريعة، مثل البيتزا أو البطاطس المقلية أو البرغر. ربما يدرك معظم الناس أنه يجب عليهم الابتعاد عن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية أو المعالجة بشكل كبير. ولذلك هناك عادة فحواها أن هناك يوما واحدا فقط يأكلون فيه طعاما غير صحي. ولكن دراسة حديثة أظهرت أنخطأ ذلك.

الدراسة الحديثة التي أجراها مستشفى جامعة هامبورغ إيبندورف، والتي كشفت  نتائجها الآن، أظهرت أنه حتى يوم واحد من تناول الوجبات السريعة يمكن أن يكون كافياً للإضرار بالصحة ويضعف جهاز المناعة، كما نقل موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

"أيام الغش" في النظام الغذائي تدمر مناعتك!

مختارات

وفي الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "Nature Immunology"، وجد الباحثون - من خلال الاختبارات التي أجريت على الفئران في المختبر، وبعد ذلك على البشر- أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن تكون له عواقب على جهاز المناعة في الجسم. وبحسب ما جاء في موقع مجلة "فوكوس" الألمانية: "لقد طلب الفريق، تحت إشراف  نيكولا غاغلياني، من المشاركين تناول نظام غذائي غني بالألياف لمدة خمسة أيام. ثم تناولوا نظاما غذائيا غنيا بالدهون ومنخفض الألياف لمدة خمسة أيام أخرى".

وبسبب قلة تناول الألياف وارتفاع نسبة الدهون، فإن الخلايا المهمة في الجهاز المناعي تقلل من عملها خلال فترة زمنية قصيرة جدا. ووفقا للدراسة، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى. الأطعمة كثيرة الدهون غالبا ما تؤدي إلى مشاكل في المعدة.

بيد أن الخبر الجيد هو أن التأثيرات على الجهاز المناعي كانت مؤقتة فقط. وفي حالة تم استهلاك المزيد من الألياف مرة أخرى، تتعافى الخلايا. "في دراستنا، تمكنا من إظهار مدى تزامن سلوكنا الغذائي مع ردود أفعالنا المناعية، وكيف أن التحول إلى الإفراط في تناول الطعام على المدى القصير يؤدي إلى ضعف سريع في جهاز المناعة"، كما يوضح المشرف على الدراسة غاغلياني.

وخلص الباحثون إلى أن ما يسمى بـ "أيام الغش"، أي عندما يتم استهلاك الكثير من الوجبات السريعة في يوم واحد، يمكن أن تكون له عواقب صحية. وسلطت البيانات الضوء على مدى سرعة وعمق تأثير خياراتنا الغذائية اليومية على صحتنا.

إ.م

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    التنويع بين المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمواد المعدنية، يساعد الجسم على مواجهة فصل الشتاء البارد دون مشكلات. أما من لا يهتم بالحصول على المواد الغذائية الضرورية ويعتمد أسلوب حياة غير صحي، فيكون أكثر عرضة لنزلات البرد.

  • Frau mit Apfel

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يقول الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، إن من يتناول ملء كفه ثلاث مرات من الخضروات ومرتين من الفواكه يوميا، يمد جسمه بالمواد اللازمة لتقوية جهاز المناعة على المدى الطويل. وتحمل فيتامينات "إيه و سي ودي وإي و بي 6" أهمية كبيرة لتقوية جهاز المناعة.

  • Bemalte Eier

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يعتبر الحليب وصفار البيض والأسماك، من المصادر الجيدة التي تمد الجسم بفيتامين "إيه". أما فيتامين سي فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول التفاح والفلفل والبروكلي والملفوف بأنواعه.

  • Studentenfutter mit Nüssen und Rosinen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    أنواع الأسماك الغنية بالدهون كسمك الماكريل، من المصادر الجيدة لفيتامين "دي"، في حين تمد المكسرات والزيوت النباتية الجسم بما يحتاجه من فيتامين "إي". أما البطاطس والأفوكادو ومنتجات الألبان بشكل عام، فهي مصدر جيد لفيتامين "بي 6" كما أوردت مجلة "فوكوس" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

  • 18. Deutsche Grillmeisterschaft in Göppingen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    تلعب مادتا الزنك والسيلينيوم دورا مهما في تقوية المناعة. ويعتبر اللحم والكبد والعدس من الأغذية الغنية بالزنك. أما السيلينيوم فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكسرات والدواجن.

  • Symbolbild Heißes Getränk im Winter

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    الإكثار من السوائل يعزز أيضا من قوة جهاز المناعة. وبجانب كميات المياه الكافية، ينصح الخبراء خلال فصل الخريف بمشروب الزنجبيل والأعشاب المختلفة.

  • Symbolbild Frau und Schlaf

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    وبعد حصول الجسم على كمية البروتينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها يوميا، يأتي النوم الكافي الهادئ كعنصر ضروري لتجنب الضغط العصبي وتعزيز المناعة لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لأشد فصول العام بردا. (إ.ف)

    الكاتب: إ ف