يوم في ريكيافيك بصحبة سكانها المحليين

قادة دول مجلس أوروبا يجتمعون لتأكيد وقوفهم مع كييف ضد موسكو

بعد عام من طرد روسيا يجتمع قادة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للتعبير عن تضامنهم مع كييف ووحدة موقفهم ضدّ موسكو وزيادة ضغوط تحميلها مسؤولية غزو جارتها. وهذه هي القمة الرابعة منذ التأسيس قبل 75 عامًا ولم تعقد منذ 20 عاما.