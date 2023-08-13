يوم في ريكيافيك بصحبة سكانها المحليين

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تتمتع أيسلندا بشهرة عالمية، ولكن ماذا نعرف عن الأيسلنديين حقا؟ أمضى مراسل يوروماكس يوماً في ريكيافيك وتصرف كأي مواطن محلي هناك وتعلم الكثير.
بعد عام من طرد روسيا يجتمع قادة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للتعبير عن تضامنهم مع كييف ووحدة موقفهم ضدّ موسكو وزيادة ضغوط تحميلها مسؤولية غزو جارتها. وهذه هي القمة الرابعة منذ التأسيس قبل 75 عامًا ولم تعقد منذ 20 عاما.
يجتمع قادة دول مجلس أوروبا، يتوقع أن يكون من بينهم المستشار شولتس والرئيس الفرنسي، في العاصمة الايسلندية في أول قمة تعقد منذ عقدين على تأسيس المنظمة. ورغم أهميته بقي تأثير مجلس أوروبا محدودا، لماذا؟ وكيف يمكن تجاوز ذلك؟
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "عمليات هجومية مضادة" جارية الآن رافضاً القول ما إذا كان يقصد بها الهجوم الكبير الذي يُعد له. وانخفض منسوب المياه في خزان سد كاخوفكا وتحذيرات من تدفق سام منه إلى البحر الأسود.
رئيسة حكومة أستونيا تغرد "زيارة أوروبا امتياز وليس حقا من حقوق الإنسان". والخارجية الروسية ترد: "هراء". حكومات فنلندا ودول البلطيق تطالب بحظر منح الروس تأشيرات سياحية، فيما يعارض المستشار الألماني أولاف شولتس الفكرة.
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