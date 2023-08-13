 يوم في ريكيافيك بصحبة سكانها المحليين | يوروماكس | DW | 13.08.2023

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يوروماكس

يوم في ريكيافيك بصحبة سكانها المحليين

تتمتع أيسلندا بشهرة عالمية، ولكن ماذا نعرف عن الأيسلنديين حقا؟ أمضى مراسل يوروماكس يوماً في ريكيافيك وتصرف كأي مواطن محلي هناك وتعلم الكثير.

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