يوم في حياة هانس ماغنوس إنتسنسبيرغر

إحياء لذكراه، تعرض دويتشه فيله فيلمًا وثائقيًا عن صاحب المواهب المتعددة وتسلط الضوء على حياته اليومية. لقد كان إنتسنسبيرغر ناقدًا مجتمعيا وناشرا وكاتبًا والضمير اليساري الليبرالي لألمانيا. في هذا الفيلم سنقف على مجادل ودود وناقد يستخدم الفطنة والمعرفة في أحاديثه مع الناس، ويعاملهم على قدم المساواة. كما نقف على تنوع مواضيعه المثير للدهشة. يعرض الفيلم أيضا تسجيلات قديمة للمفكر في فترة شبابه ومراحل متعددة من حياته ونظرته المتغيرة للعالم. إضافة إلى حوارات مع ناشر أعماله الشاعر ميشائيل كروغر والمصورة هيرلنده كويلبل، والكاتب الصحفي تيلمان شبينغلر، والمخرج ألكسندر كلوغه.