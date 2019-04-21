يوم دام في سريلانكا ـ ثمانية اعتداءات إرهابية في أحد الفصح

قتل 207 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 450 آخرين بينهم 35 أجنبيا الأحد (21 نيسان/ أبريل 2019) في ثمانية اعتداءات استهدفت فنادق فخمة وكنائس حيث أقيمت قداديس بمناسبة عيد الفصح في سريلانكا. وقال الناطق باسم الشرطة إن هذه الحصيلة تأخذ في الاعتبار ضحايا الانفجارات الثمانية التي وقعت في الجزيرة.

ويعتقد أن انتحاريين نفذوا اثنين من الاعتداءات. بيد أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن الحكومة أعلنت اعتقال ثمانية أشخاص وأنه يجري تحقيق في ما إذا كانت لهم "علاقات خارجية". كما أعلنت السلطات السريلانكية منعا للتجول فورا وتعطيل شبكات التواصل الاجتماعي لمنع نشر "أنباء غير صحيحة وكاذبة" بعد التفجيرات، في البلد الذي يعد سكانه 21 مليون نسمة.

وهذه الاعتداءات هي الأعنف في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات. وفي تسجيل فيديو في واحدة من الكنائس التي استهدفت، يظهر العديد من الجثث بينما يغطي الأرض حطام وبقع دماء. وأدى الانفجار إلى انهيار أجزاء من السقف.

وذكرت الشرطة أن بين القتلى 35 أجنبيا على الأقل بينهم بريطانيون وهولنديون وبرتغاليون وصينيون وأميركيون. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "نؤكد أن العديد من المواطنين الأميركيين بين القتلى". وفي لندن ذكرت المتحدثة باسم مكتب الخارجية والكومنولث أن بين القتلى بريطانيين.

مشاهدة الفيديو 01:07 شارك تفجيرات إرهابية تحصد العشرات في عيد القيامة بسريلانكا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3HBUf تفجيرات إرهابية تحصد العشرات في عيد القيامة بسريلانكا

ألمانيا تجري تحديثا لإجراءات السفر إلى سريلانكا

من جانبها قامت الخارجية الألمانية بتحديث إرشادات السفر لسريلانكا، لكنها لم تتحدث عن وجود ألمان بين القتلى. وكتبت الوزارة في إرشاداتها أن المسافرين مطالبون بتجنب مواقع الهجمات والإبقاء على اتصال وثيق بشركات تنظيم الرحلات السياحية واتباع تعليمات قوات الأمن"، مؤكدة أن الوضع غير واضح.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد إن "الكراهية الدينية والتعصب اللذين ظهرا بطريقة فظيعة اليوم يجب ألا ينتصرا" بعد سلسلة اعتداءات في سريلانكا. وأعربت عن أسفها لأن "الناس الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح كانوا مستهدفين عمداً" وذلك في برقية تعزية نشرها متحدث باسمها على تويتر.

ودان رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه "الهجمات الجبانة" ودعا البلاد إلى "الوحدة". كما دعا أسقف كولومبو من جهته، إلى معاقبة المسؤولين عن الهجمات "بلا شفقة".

وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة. ويشكل البوذيون 70 بالمائة من سكان سريلانكا، إلى جانب 12% من الهندوس و10% من المسلمين و7% من المسيحيين.

أ.ح/م.أ.م (أ ف ب، د ب أ)